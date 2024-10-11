https://1prime.ru/20241011/mazda-852130317.html

Mazda объявила о предстоящем дебюте обновленного пикапа BT-50

Mazda объявила о предстоящем дебюте обновленного пикапа BT-50 - 11.10.2024, ПРАЙМ

Mazda объявила о предстоящем дебюте обновленного пикапа BT-50

Автопроизводитель Mazda 18 октября продемонстрирует пикап BT-50 2025 года после планового рестайлинга. Об этом сообщил портал Naavtotrasse.ru. | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T15:38+0300

2024-10-11T15:38+0300

2024-10-11T15:38+0300

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Автопроизводитель Mazda 18 октября продемонстрирует пикап BT-50 2025 года после планового рестайлинга. Об этом сообщил портал Naavtotrasse.ru.Отмечается, что компания изменила как внешность модели, так и ее техническую часть. Машина в целом сохранит прежний кузов со знакомыми радиаторной решеткой и вытянутой головной оптикой, устанавливаемыми на большинстве моделей Mazda. Вместе с тем, BT-50 подверглась комплексному редизайну. Ожидается, что изменятся как минимум оба бампера, которые не были видны на опубликованном автопроизводителем тизере. Mazda переработала салон BT-50. По данным Naavtotrasse.ru, в нем должна появиться новая мультимедиа система, современные системы безопасности и поддержки.Также отмечается, что полный перечень опций, которые появятся в новой Mazda BT-50, пока не раскрывается. Эксперты Naavtotrasse.ru полагают, что BT-50, как и Isuzu D-Max, будет оснащен 1,9-литровым турбодизельным двигателем мощностью до 148 лошадиных сил. Опционально может быть добавлен трехлитровый двигатель на "тяжелом" топливе мощностью 187 лошадиных сил.

https://1prime.ru/20241010/lexus-852113882.html

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авто, mazda, легковые автомобилии