https://1prime.ru/20241011/mazda-852130317.html
Mazda объявила о предстоящем дебюте обновленного пикапа BT-50
Mazda объявила о предстоящем дебюте обновленного пикапа BT-50 - 11.10.2024, ПРАЙМ
Mazda объявила о предстоящем дебюте обновленного пикапа BT-50
Автопроизводитель Mazda 18 октября продемонстрирует пикап BT-50 2025 года после планового рестайлинга. Об этом сообщил портал Naavtotrasse.ru. | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T15:38+0300
2024-10-11T15:38+0300
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Автопроизводитель Mazda 18 октября продемонстрирует пикап BT-50 2025 года после планового рестайлинга. Об этом сообщил портал Naavtotrasse.ru.Отмечается, что компания изменила как внешность модели, так и ее техническую часть. Машина в целом сохранит прежний кузов со знакомыми радиаторной решеткой и вытянутой головной оптикой, устанавливаемыми на большинстве моделей Mazda. Вместе с тем, BT-50 подверглась комплексному редизайну. Ожидается, что изменятся как минимум оба бампера, которые не были видны на опубликованном автопроизводителем тизере. Mazda переработала салон BT-50. По данным Naavtotrasse.ru, в нем должна появиться новая мультимедиа система, современные системы безопасности и поддержки.Также отмечается, что полный перечень опций, которые появятся в новой Mazda BT-50, пока не раскрывается. Эксперты Naavtotrasse.ru полагают, что BT-50, как и Isuzu D-Max, будет оснащен 1,9-литровым турбодизельным двигателем мощностью до 148 лошадиных сил. Опционально может быть добавлен трехлитровый двигатель на "тяжелом" топливе мощностью 187 лошадиных сил.
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авто, mazda, легковые автомобилии
Экономика, Авто, Mazda, легковые автомобилии
Mazda объявила о предстоящем дебюте обновленного пикапа BT-50
Naavtotrasse.ru: Mazda анонсировала обновление для пикапа BT-50
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ.
Автопроизводитель Mazda 18 октября продемонстрирует пикап BT-50 2025 года после планового рестайлинга. Об этом сообщил портал Naavtotrasse.ru
.
Отмечается, что компания изменила как внешность модели, так и ее техническую часть. Машина в целом сохранит прежний кузов со знакомыми радиаторной решеткой и вытянутой головной оптикой, устанавливаемыми на большинстве моделей Mazda. Вместе с тем, BT-50 подверглась комплексному редизайну. Ожидается, что изменятся как минимум оба бампера, которые не были видны на опубликованном автопроизводителем тизере.
Mazda переработала салон BT-50. По данным Naavtotrasse.ru, в нем должна появиться новая мультимедиа система, современные системы безопасности и поддержки.
Также отмечается, что полный перечень опций, которые появятся в новой Mazda BT-50, пока не раскрывается.
Эксперты Naavtotrasse.ru полагают, что BT-50, как и Isuzu D-Max, будет оснащен 1,9-литровым турбодизельным двигателем мощностью до 148 лошадиных сил. Опционально может быть добавлен трехлитровый двигатель на "тяжелом" топливе мощностью 187 лошадиных сил.
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