Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Mazda объявила о предстоящем дебюте обновленного пикапа BT-50 - 11.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241011/mazda-852130317.html
Mazda объявила о предстоящем дебюте обновленного пикапа BT-50
Mazda объявила о предстоящем дебюте обновленного пикапа BT-50 - 11.10.2024, ПРАЙМ
Mazda объявила о предстоящем дебюте обновленного пикапа BT-50
Автопроизводитель Mazda 18 октября продемонстрирует пикап BT-50 2025 года после планового рестайлинга. Об этом сообщил портал Naavtotrasse.ru. | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T15:38+0300
2024-10-11T15:38+0300
экономика
авто
mazda
легковые автомобилии
https://cdnn.1prime.ru/img/83318/67/833186752_0:0:3321:1869_1920x0_80_0_0_4d143323350cfd794ef53500c4158912.jpg
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Автопроизводитель Mazda 18 октября продемонстрирует пикап BT-50 2025 года после планового рестайлинга. Об этом сообщил портал Naavtotrasse.ru.Отмечается, что компания изменила как внешность модели, так и ее техническую часть. Машина в целом сохранит прежний кузов со знакомыми радиаторной решеткой и вытянутой головной оптикой, устанавливаемыми на большинстве моделей Mazda. Вместе с тем, BT-50 подверглась комплексному редизайну. Ожидается, что изменятся как минимум оба бампера, которые не были видны на опубликованном автопроизводителем тизере. Mazda переработала салон BT-50. По данным Naavtotrasse.ru, в нем должна появиться новая мультимедиа система, современные системы безопасности и поддержки.Также отмечается, что полный перечень опций, которые появятся в новой Mazda BT-50, пока не раскрывается. Эксперты Naavtotrasse.ru полагают, что BT-50, как и Isuzu D-Max, будет оснащен 1,9-литровым турбодизельным двигателем мощностью до 148 лошадиных сил. Опционально может быть добавлен трехлитровый двигатель на "тяжелом" топливе мощностью 187 лошадиных сил.
https://1prime.ru/20241010/lexus-852113882.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83318/67/833186752_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_a70d0c64969c2fa2f6ad30a93befe249.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, mazda, легковые автомобилии
Экономика, Авто, Mazda, легковые автомобилии
15:38 11.10.2024
 
Mazda объявила о предстоящем дебюте обновленного пикапа BT-50

Naavtotrasse.ru: Mazda анонсировала обновление для пикапа BT-50

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип компании Mazda на фасаде автосалона в Москве
Логотип компании Mazda на фасаде автосалона в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Автопроизводитель Mazda 18 октября продемонстрирует пикап BT-50 2025 года после планового рестайлинга. Об этом сообщил портал Naavtotrasse.ru.
Отмечается, что компания изменила как внешность модели, так и ее техническую часть. Машина в целом сохранит прежний кузов со знакомыми радиаторной решеткой и вытянутой головной оптикой, устанавливаемыми на большинстве моделей Mazda. Вместе с тем, BT-50 подверглась комплексному редизайну. Ожидается, что изменятся как минимум оба бампера, которые не были видны на опубликованном автопроизводителем тизере.
Mazda переработала салон BT-50. По данным Naavtotrasse.ru, в нем должна появиться новая мультимедиа система, современные системы безопасности и поддержки.
Также отмечается, что полный перечень опций, которые появятся в новой Mazda BT-50, пока не раскрывается.
Эксперты Naavtotrasse.ru полагают, что BT-50, как и Isuzu D-Max, будет оснащен 1,9-литровым турбодизельным двигателем мощностью до 148 лошадиных сил. Опционально может быть добавлен трехлитровый двигатель на "тяжелом" топливе мощностью 187 лошадиных сил.
Автомобиль Lexus LX 2024 - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
Lexus представил топовую версию своего внедорожника с гибридной установкой
Вчера, 19:54
 
ЭкономикаАвтоMazdaлегковые автомобилии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала