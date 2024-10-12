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Аналог кроссовера Hyundai Creta подешевел в РФ сразу на 100 тысяч рублей - 12.10.2024, ПРАЙМ
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Аналог кроссовера Hyundai Creta подешевел в РФ сразу на 100 тысяч рублей
Аналог кроссовера Hyundai Creta подешевел в РФ сразу на 100 тысяч рублей - 12.10.2024, ПРАЙМ
Аналог кроссовера Hyundai Creta подешевел в РФ сразу на 100 тысяч рублей
На российском рынке у дилеров в ассортименте появилась самая доступная версия кроссовера Solaris HC. Из опубликованного прайс-листа следует, что модель в... | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T23:05+0300
2024-10-12T23:05+0300
экономика
авто
кроссоверы
цены на автомобили
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. На российском рынке у дилеров в ассортименте появилась самая доступная версия кроссовера Solaris HC. Из опубликованного прайс-листа следует, что модель в комплектации Prime стоит 2,51 миллиона рублей. Об этом пишет "Газета.ru".Отмечается, что кроссовер имеет двигатель объемом 1.6 литра мощностью 123 лошадиных силы, шестиступенчатую автоматическую коробку передач и передний привод.По данным "Газеты.ru", Solaris HC в новой базовой комплектации оснащена галогеновыми фарами, приборной панелью с монохромным дисплеем, ABS и системой стабилизации, а также фронтальными подушками безопасности для водителя и пассажира на переднем сидень. Также есть кондиционер. Вместе с тем комплектация не предусматривает подогрев сидений и руля .Ранее в модельной линейке наиболее дешевой была версия Classic с шестиступенчатой механической коробкой передач. Новая модификация уменьшила минимальную стоимость модели на 102 тысячи рублей.
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авто, кроссоверы, цены на автомобили, hyundai
Экономика, Авто, кроссоверы, цены на автомобили, Hyundai
23:05 12.10.2024
 
Аналог кроссовера Hyundai Creta подешевел в РФ сразу на 100 тысяч рублей

"Газета.ru": в России появилась дешевая версия Solaris HC - аналог Hyundai Creta

© РИА Новости . Захаров Алексей#Hyundai Creta
#Hyundai Creta - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . Захаров Алексей
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. На российском рынке у дилеров в ассортименте появилась самая доступная версия кроссовера Solaris HC. Из опубликованного прайс-листа следует, что модель в комплектации Prime стоит 2,51 миллиона рублей. Об этом пишет "Газета.ru".
Отмечается, что кроссовер имеет двигатель объемом 1.6 литра мощностью 123 лошадиных силы, шестиступенчатую автоматическую коробку передач и передний привод.
По данным "Газеты.ru", Solaris HC в новой базовой комплектации оснащена галогеновыми фарами, приборной панелью с монохромным дисплеем, ABS и системой стабилизации, а также фронтальными подушками безопасности для водителя и пассажира на переднем сидень. Также есть кондиционер. Вместе с тем комплектация не предусматривает подогрев сидений и руля .
Ранее в модельной линейке наиболее дешевой была версия Classic с шестиступенчатой механической коробкой передач. Новая модификация уменьшила минимальную стоимость модели на 102 тысячи рублей.
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