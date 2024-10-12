https://1prime.ru/20241012/analog-852149625.html

Аналог кроссовера Hyundai Creta подешевел в РФ сразу на 100 тысяч рублей

Аналог кроссовера Hyundai Creta подешевел в РФ сразу на 100 тысяч рублей - 12.10.2024, ПРАЙМ

Аналог кроссовера Hyundai Creta подешевел в РФ сразу на 100 тысяч рублей

На российском рынке у дилеров в ассортименте появилась самая доступная версия кроссовера Solaris HC. Из опубликованного прайс-листа следует, что модель в... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T23:05+0300

2024-10-12T23:05+0300

2024-10-12T23:05+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. На российском рынке у дилеров в ассортименте появилась самая доступная версия кроссовера Solaris HC. Из опубликованного прайс-листа следует, что модель в комплектации Prime стоит 2,51 миллиона рублей. Об этом пишет "Газета.ru".Отмечается, что кроссовер имеет двигатель объемом 1.6 литра мощностью 123 лошадиных силы, шестиступенчатую автоматическую коробку передач и передний привод.По данным "Газеты.ru", Solaris HC в новой базовой комплектации оснащена галогеновыми фарами, приборной панелью с монохромным дисплеем, ABS и системой стабилизации, а также фронтальными подушками безопасности для водителя и пассажира на переднем сидень. Также есть кондиционер. Вместе с тем комплектация не предусматривает подогрев сидений и руля .Ранее в модельной линейке наиболее дешевой была версия Classic с шестиступенчатой механической коробкой передач. Новая модификация уменьшила минимальную стоимость модели на 102 тысячи рублей.

https://1prime.ru/20241011/avto-852128600.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, кроссоверы, цены на автомобили, hyundai