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Зона риска очень близко: в Россию потекли совсем "не наши" авто - 12.10.2024, ПРАЙМ
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Зона риска очень близко: в Россию потекли совсем "не наши" авто
Зона риска очень близко: в Россию потекли совсем "не наши" авто - 12.10.2024, ПРАЙМ
Зона риска очень близко: в Россию потекли совсем "не наши" авто
В настоящее время автомобили поступают в Россию не только по официальным каналам. Немалое количество перевозится по заказу частных покупателей. Компании,... | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T08:00+0300
2024-10-12T08:00+0300
авто
мнения аналитиков
спрос на легковые авто
китайские авто
подержанные авто
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852026967.jpg?1728709203
МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. В настоящее время автомобили поступают в Россию не только по официальным каналам. Немалое количество перевозится по заказу частных покупателей. Компании, которые это делают, как бы получают деньги за сопровождение. А человек везёт машину непосредственно на своё имя. Обусловлено это льготным утильсбором – 3,4 тысячи рублей за новый авто, за подержанный автомобиль – 5, 2 тысячи рублей, что сильно отличается от сбора для юрлиц и перепродавцев - 300, 600 тысяч, один миллион и т.д. Это, пожалуй, основная причина, почему люди идут на такой шаг. Просто банально такая машина будет стоить ощутимо дешевле, чем у официального дилера. Пока такая лазейка есть.Еще раньше были соседние страны, как например Киргизия, где занижали таможенную стоимость и утильсбор там был беспроблемный. Схема работала. Но с тех пор, как страны Таможенного союза стали фактически закрыты, а последняя надежда в виде Белоруссии тоже пала (для того, чтобы получить льготный утильсбор, авто должно пробыть на территории ТС 12 месяцев), люди начали покупать в Китае, хотя там и дороже.Машины в основном везут те же, что продаются в России официальными дилерами или крупными независимыми продавцами. Люди готовы к сопутствующим сложностям. В принципе, в России и с обслуживанием авто китайских брендов не всё так просто: есть проблемы с каталогизацией, компьютерной диагностикой, документацией - как и у официальных дилеров, так и у независимых сервисменов. Поэтому людей не пугаю ценники на европейские, корейские и японские авто, которые собираются на заводах в КНР.Стрессоустойчивость таких автомобилей (например, антикоррозийная обработка) плюс-минус такая же, как и тех, что производят для российского авторынка. По крайней мере, продавцы в этом уверяют. Ну, поживём - увидим. В любом случае манит серьёзная, существенная экономия денег.Все китайские авто, как обычно, напичканы всякой электроникой и вся она - говорящая, думающая и пишущая на китайском языке. Однако в России уже достаточно умельцев, которые за деньги "ломают" всё это и появляется ПО на русском языке. Конечно, этот русский язык далеко не всегда идеален, но то же самое и у официальных дилеров. Но сейчас вариативность невелика: либо оригинальные надёжные и очень дорогие автомобили из Европы, либо более доступные европейские марки "made in China" – по ввозу частным порядком.Обслуживание таких авто тоже сопоставимо с предложениями официальных дилеров. Исключение в том, что у дилеров китайских марок сейчас очень много работы, и они с нежеланием берут на обслуживание авто, ввезённые частным порядком, пытаются отказаться от них. Объясняют это тем, что есть якобы некоторые сложности. На самом деле они просто не хотят с ними связываться. Как правило, те люди, которые экономят и везут эти машины самостоятельно, заранее просчитываю риски, с которыми могут столкнуться уже в России. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского.Автор - вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр
https://1prime.ru/20241005/avto-852000876.html
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Ян Хайцеэр
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Ян Хайцеэр
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
авто, мнения аналитиков, спрос на легковые авто, китайские авто, подержанные авто
Авто, Мнения аналитиков, спрос на легковые авто, китайские авто, подержанные авто
08:00 12.10.2024
 
Зона риска очень близко: в Россию потекли совсем "не наши" авто

Эксперт Хайцеэр: те, кто ввозит некитайские авто из Китая, готовы к рискам

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр
Ян Хайцеэр
Вице-президент Национального автомобильного союза
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МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. В настоящее время автомобили поступают в Россию не только по официальным каналам. Немалое количество перевозится по заказу частных покупателей. Компании, которые это делают, как бы получают деньги за сопровождение. А человек везёт машину непосредственно на своё имя. Обусловлено это льготным утильсбором – 3,4 тысячи рублей за новый авто, за подержанный автомобиль – 5, 2 тысячи рублей, что сильно отличается от сбора для юрлиц и перепродавцев - 300, 600 тысяч, один миллион и т.д. Это, пожалуй, основная причина, почему люди идут на такой шаг. Просто банально такая машина будет стоить ощутимо дешевле, чем у официального дилера. Пока такая лазейка есть.
Еще раньше были соседние страны, как например Киргизия, где занижали таможенную стоимость и утильсбор там был беспроблемный. Схема работала. Но с тех пор, как страны Таможенного союза стали фактически закрыты, а последняя надежда в виде Белоруссии тоже пала (для того, чтобы получить льготный утильсбор, авто должно пробыть на территории ТС 12 месяцев), люди начали покупать в Китае, хотя там и дороже.
Машины в основном везут те же, что продаются в России официальными дилерами или крупными независимыми продавцами. Люди готовы к сопутствующим сложностям. В принципе, в России и с обслуживанием авто китайских брендов не всё так просто: есть проблемы с каталогизацией, компьютерной диагностикой, документацией - как и у официальных дилеров, так и у независимых сервисменов. Поэтому людей не пугаю ценники на европейские, корейские и японские авто, которые собираются на заводах в КНР.
Стрессоустойчивость таких автомобилей (например, антикоррозийная обработка) плюс-минус такая же, как и тех, что производят для российского авторынка. По крайней мере, продавцы в этом уверяют. Ну, поживём - увидим. В любом случае манит серьёзная, существенная экономия денег.
Все китайские авто, как обычно, напичканы всякой электроникой и вся она - говорящая, думающая и пишущая на китайском языке. Однако в России уже достаточно умельцев, которые за деньги "ломают" всё это и появляется ПО на русском языке. Конечно, этот русский язык далеко не всегда идеален, но то же самое и у официальных дилеров. Но сейчас вариативность невелика: либо оригинальные надёжные и очень дорогие автомобили из Европы, либо более доступные европейские марки "made in China" – по ввозу частным порядком.
Обслуживание таких авто тоже сопоставимо с предложениями официальных дилеров. Исключение в том, что у дилеров китайских марок сейчас очень много работы, и они с нежеланием берут на обслуживание авто, ввезённые частным порядком, пытаются отказаться от них. Объясняют это тем, что есть якобы некоторые сложности. На самом деле они просто не хотят с ними связываться. Как правило, те люди, которые экономят и везут эти машины самостоятельно, заранее просчитываю риски, с которыми могут столкнуться уже в России. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского.
Автор - вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр
Автомобиль Citroen C5 Aircross на линии сборке на заводе ПСМА - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2024
Заходят сзади. В чем подвох с завозом европейских авто из Китая
5 октября, 04:04

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