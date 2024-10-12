https://1prime.ru/20241012/avto-852026967.html

Зона риска очень близко: в Россию потекли совсем "не наши" авто

Зона риска очень близко: в Россию потекли совсем "не наши" авто - 12.10.2024, ПРАЙМ

Зона риска очень близко: в Россию потекли совсем "не наши" авто

В настоящее время автомобили поступают в Россию не только по официальным каналам. Немалое количество перевозится по заказу частных покупателей. Компании,... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T08:00+0300

2024-10-12T08:00+0300

2024-10-12T08:00+0300

авто

мнения аналитиков

спрос на легковые авто

китайские авто

подержанные авто

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МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. В настоящее время автомобили поступают в Россию не только по официальным каналам. Немалое количество перевозится по заказу частных покупателей. Компании, которые это делают, как бы получают деньги за сопровождение. А человек везёт машину непосредственно на своё имя. Обусловлено это льготным утильсбором – 3,4 тысячи рублей за новый авто, за подержанный автомобиль – 5, 2 тысячи рублей, что сильно отличается от сбора для юрлиц и перепродавцев - 300, 600 тысяч, один миллион и т.д. Это, пожалуй, основная причина, почему люди идут на такой шаг. Просто банально такая машина будет стоить ощутимо дешевле, чем у официального дилера. Пока такая лазейка есть.Еще раньше были соседние страны, как например Киргизия, где занижали таможенную стоимость и утильсбор там был беспроблемный. Схема работала. Но с тех пор, как страны Таможенного союза стали фактически закрыты, а последняя надежда в виде Белоруссии тоже пала (для того, чтобы получить льготный утильсбор, авто должно пробыть на территории ТС 12 месяцев), люди начали покупать в Китае, хотя там и дороже.Машины в основном везут те же, что продаются в России официальными дилерами или крупными независимыми продавцами. Люди готовы к сопутствующим сложностям. В принципе, в России и с обслуживанием авто китайских брендов не всё так просто: есть проблемы с каталогизацией, компьютерной диагностикой, документацией - как и у официальных дилеров, так и у независимых сервисменов. Поэтому людей не пугаю ценники на европейские, корейские и японские авто, которые собираются на заводах в КНР.Стрессоустойчивость таких автомобилей (например, антикоррозийная обработка) плюс-минус такая же, как и тех, что производят для российского авторынка. По крайней мере, продавцы в этом уверяют. Ну, поживём - увидим. В любом случае манит серьёзная, существенная экономия денег.Все китайские авто, как обычно, напичканы всякой электроникой и вся она - говорящая, думающая и пишущая на китайском языке. Однако в России уже достаточно умельцев, которые за деньги "ломают" всё это и появляется ПО на русском языке. Конечно, этот русский язык далеко не всегда идеален, но то же самое и у официальных дилеров. Но сейчас вариативность невелика: либо оригинальные надёжные и очень дорогие автомобили из Европы, либо более доступные европейские марки "made in China" – по ввозу частным порядком.Обслуживание таких авто тоже сопоставимо с предложениями официальных дилеров. Исключение в том, что у дилеров китайских марок сейчас очень много работы, и они с нежеланием берут на обслуживание авто, ввезённые частным порядком, пытаются отказаться от них. Объясняют это тем, что есть якобы некоторые сложности. На самом деле они просто не хотят с ними связываться. Как правило, те люди, которые экономят и везут эти машины самостоятельно, заранее просчитываю риски, с которыми могут столкнуться уже в России. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского.Автор - вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр

https://1prime.ru/20241005/avto-852000876.html

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Ян Хайцеэр https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/07/852026343_0:145:635:779_100x100_80_0_0_136d5ce2d2611597bd721d3fd6737b35.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ян Хайцеэр https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/07/852026343_0:145:635:779_100x100_80_0_0_136d5ce2d2611597bd721d3fd6737b35.jpg

авто, мнения аналитиков, спрос на легковые авто, китайские авто, подержанные авто