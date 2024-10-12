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"У нас ничего нет". На Украине признались в бессилии перед российскими БПЛА - 12.10.2024, ПРАЙМ
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"У нас ничего нет". На Украине признались в бессилии перед российскими БПЛА
"У нас ничего нет". На Украине признались в бессилии перед российскими БПЛА - 12.10.2024, ПРАЙМ
"У нас ничего нет". На Украине признались в бессилии перед российскими БПЛА
Украинские войска не располагают средствами, которые можно было бы противопоставить российским разведывательным БПЛА дальнего радиуса действия, выполняющих... | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T21:56+0300
2024-10-12T22:00+0300
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Украинские войска не располагают средствами, которые можно было бы противопоставить российским разведывательным БПЛА дальнего радиуса действия, выполняющих задачи даже в глубоком тылу ВСУ. Об этом рассказал украинский офицер Арти Грин в интервью журналисту Евгению Киселеву*."Они реально работают на большой глубине, до двухсот километров — в легкую", — сказал он.По словам офицера, предназначенные для указанных выше задач беспилотники ВСУ меркнут на фоне российских БПЛА и "можно сказать, что у нас (ВСУ — ред.) ничего нет".Вооруженные силы РФ регулярно уничтожают военные цели ВСУ с помощью БПЛА. Так, 10 октября Минобороны РФ сообщило о поражении артиллерийского орудия и опорного пункта украинских войск на Авдеевском направлении. Удар был нанесен по украинскому опорному пункту, находящемуся в лесополосе. При этом корректировка огня производилась при помощи расчета БПЛА "Орлан-30".* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов* Лицо, признанное иноагентом в России
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россия, сво, оружие
Вооружения, РОССИЯ, СВО, оружие
21:56 12.10.2024 (обновлено: 22:00 12.10.2024)
 
"У нас ничего нет". На Украине признались в бессилии перед российскими БПЛА

Офицер ВСУ заявил об эффективной работе российских беспилотников в зоне СВО

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБПЛА "Орлан-30"
БПЛА Орлан-30 - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Украинские войска не располагают средствами, которые можно было бы противопоставить российским разведывательным БПЛА дальнего радиуса действия, выполняющих задачи даже в глубоком тылу ВСУ. Об этом рассказал украинский офицер Арти Грин в интервью журналисту Евгению Киселеву*.
"Они реально работают на большой глубине, до двухсот километров — в легкую", — сказал он.
По словам офицера, предназначенные для указанных выше задач беспилотники ВСУ меркнут на фоне российских БПЛА и "можно сказать, что у нас (ВСУ — ред.) ничего нет".
Вооруженные силы РФ регулярно уничтожают военные цели ВСУ с помощью БПЛА. Так, 10 октября Минобороны РФ сообщило о поражении артиллерийского орудия и опорного пункта украинских войск на Авдеевском направлении. Удар был нанесен по украинскому опорному пункту, находящемуся в лесополосе. При этом корректировка огня производилась при помощи расчета БПЛА "Орлан-30".
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
* Лицо, признанное иноагентом в России
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