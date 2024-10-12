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Эксперты назвали долю США в мировой торговле к концу срока Байдена

Эксперты назвали долю США в мировой торговле к концу срока Байдена - 12.10.2024, ПРАЙМ

Эксперты назвали долю США в мировой торговле к концу срока Байдена

США во время президентства Джо Байдена продолжили терять свою долю в мировой торговле: по итогам его срока она опустится до 10,53%, следует из расчетов РИА... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T06:05+0300

2024-10-12T06:05+0300

2024-10-12T06:08+0300

экономика

сша

мировая торговля

джо байден

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. США во время президентства Джо Байдена продолжили терять свою долю в мировой торговле: по итогам его срока она опустится до 10,53%, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирной торговой организации и американской статслужбы. Доля Штатов в мировой торговле товарами по итогам президентского срока Дональда Трампа из-за торговой войны с Китаем сократилась почти на 0,7 процентного пункта и составила 10,78%. После прихода к власти Байдена вклад США в глобальную торговлю продолжил снижаться: за первый год его президентского срока она упала сразу на 0,34 процентного пункта несмотря на то, что США смогли нарастить объем торговли до 4,7 триллиона долларов с 3,8 триллиона годом ранее. Следующие два года стали для США переломными: на фоне глобальной трансформации торговых взаимоотношений, последовавшей за началом "санкционной войны" против России, доля Штатов начала расти. Главным образом это произошло из-за скачка в поставках энергоносителей американскими компаниями в 2022 году, когда в Европе начался энергетический кризис. В абсолютном выражении американский экспорт в тот год вырос в 1,6 раза, до рекордных для страны 379 миллиардов долларов, а его доля в общих поставках страны увеличилась сразу на 5 процентных пунктов, до 18,34%. С другой стороны, в 2023 году объемы экспорта и импорта США немного сократились, однако на фоне общей просадки мировой торговли на 1,2% в реальном выражении и на 5% в номинальном позиция Штатов даже укрепилась. В результате Штаты за два года совокупно нарастили свой вклад в мировую торговлю на 0,18 процентного пункта, до 10,62%. По итогам текущего года объем мировой торговли в реальном выражении может вырасти до 49,3 триллиона долларов, следует из ожиданий ВТО. При этом торговля США с поправкой на инфляцию, которая прогнозируется Федеральным резервом США по итогам этого года на уровне 2,3%, увеличится до 5,2 триллиона долларов с 5,1 триллиона долларов. В результате доля Штатов в мировой торговле составит 10,53%. Мировая торговля является одной из горячих тем на грядущих американских выборах, которые состоятся 5 ноября. Республиканскую партию на них будет представлять экс-президент Дональд Трамп, которой выступает за сильные протекционистские меры при торговле с другими странами, Демократическую - вице-президент Камала Харрис, которая занимает менее жесткую позицию в этом вопросе.

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сша, мировая торговля, джо байден