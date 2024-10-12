https://1prime.ru/20241012/kia-852146999.html

Россиянам назвали самые дешевые новые модели Kia

Россиянам назвали самые дешевые новые модели Kia - 12.10.2024, ПРАЙМ

Россиянам назвали самые дешевые новые модели Kia

Эксперты портала Autonews.ru выяснили, какие модели марки Kia доступны в России в ценовом сегменте от 2,5 миллиона рублей до трех миллионов рублей. | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T17:02+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Эксперты портала Autonews.ru выяснили, какие модели марки Kia доступны в России в ценовом сегменте от 2,5 миллиона рублей до трех миллионов рублей.После изучения предложений дилеров стало известно, что наиболее доступной является модель Kia K3 2023 года выпуска в комплектации Comfort. Она имеет бензиновый двигатель объемом 1,5-литра и мощностью 115 лошадиных сил. Машину можно приобрести за 2,09 миллиона рублей с учетом скидок.Второй по доступности является Kia Seltos 2024 года выпуска в версии Premium Edition. Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 лошадиных сил. Цена модели составляет 2,54 миллиона рублей с учетом скидок.Далее идет Kia Soul 2022 года выпуска в комплектации Prestige. На ней установлен бензиновый двигатель объемом 2,0 литра мощностью 150 лошадиных сил. Стоимость автомобиля составляет 2,69 миллиона рублей.По данным Autonews.ru, доступными также являются Kia Cerato (2022 года выпуска в версии Luxe за 2,79 млн руб. с учетом скидок) и Kia K5 (2022 года выпуска в версии Fashion Edition за 2,915 млн руб. с учетом скидок).

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