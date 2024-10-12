https://1prime.ru/20241012/kia-852146999.html
Россиянам назвали самые дешевые новые модели Kia
Россиянам назвали самые дешевые новые модели Kia - 12.10.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали самые дешевые новые модели Kia
Эксперты портала Autonews.ru выяснили, какие модели марки Kia доступны в России в ценовом сегменте от 2,5 миллиона рублей до трех миллионов рублей. | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T17:02+0300
2024-10-12T17:02+0300
2024-10-12T17:03+0300
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Эксперты портала Autonews.ru выяснили, какие модели марки Kia доступны в России в ценовом сегменте от 2,5 миллиона рублей до трех миллионов рублей.После изучения предложений дилеров стало известно, что наиболее доступной является модель Kia K3 2023 года выпуска в комплектации Comfort. Она имеет бензиновый двигатель объемом 1,5-литра и мощностью 115 лошадиных сил. Машину можно приобрести за 2,09 миллиона рублей с учетом скидок.Второй по доступности является Kia Seltos 2024 года выпуска в версии Premium Edition. Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 лошадиных сил. Цена модели составляет 2,54 миллиона рублей с учетом скидок.Далее идет Kia Soul 2022 года выпуска в комплектации Prestige. На ней установлен бензиновый двигатель объемом 2,0 литра мощностью 150 лошадиных сил. Стоимость автомобиля составляет 2,69 миллиона рублей.По данным Autonews.ru, доступными также являются Kia Cerato (2022 года выпуска в версии Luxe за 2,79 млн руб. с учетом скидок) и Kia K5 (2022 года выпуска в версии Fashion Edition за 2,915 млн руб. с учетом скидок).
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россия, авто, автомобили kia, цены на автомобили
Экономика, РОССИЯ, Авто, автомобили Kia, цены на автомобили
Россиянам назвали самые дешевые новые модели Kia
Водителям в России назвали модели Kia за 2,5 миллиона рублей
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ.
Эксперты портала Autonews.ru
выяснили, какие модели марки Kia доступны в России в ценовом сегменте от 2,5 миллиона рублей до трех миллионов рублей.
После изучения предложений дилеров стало известно, что наиболее доступной является модель Kia K3 2023 года выпуска в комплектации Comfort. Она имеет бензиновый двигатель объемом 1,5-литра и мощностью 115 лошадиных сил. Машину можно приобрести за 2,09 миллиона рублей с учетом скидок.
Второй по доступности является Kia Seltos 2024 года выпуска в версии Premium Edition. Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 лошадиных сил. Цена модели составляет 2,54 миллиона рублей с учетом скидок.
Далее идет Kia Soul 2022 года выпуска в комплектации Prestige. На ней установлен бензиновый двигатель объемом 2,0 литра мощностью 150 лошадиных сил. Стоимость автомобиля составляет 2,69 миллиона рублей.
По данным Autonews.ru, доступными также являются Kia Cerato (2022 года выпуска в версии Luxe за 2,79 млн руб. с учетом скидок) и Kia K5 (2022 года выпуска в версии Fashion Edition за 2,915 млн руб. с учетом скидок).
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