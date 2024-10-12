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На Украине начались обсуждения уступок в переговорах с Россией - 12.10.2024, ПРАЙМ
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На Украине начались обсуждения уступок в переговорах с Россией
На Украине начались обсуждения уступок в переговорах с Россией - 12.10.2024, ПРАЙМ
На Украине начались обсуждения уступок в переговорах с Россией
Украинские политики начали обсуждение сценария урегулирования конфликта с Москвой, по которому Киев откажется от части территорий, передает издание Der Spiegel, | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T10:50+0300
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спецоперация на украине
россия
украина
мирные переговоры
уступки
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Украинские политики начали обсуждение сценария урегулирования конфликта с Москвой, по которому Киев откажется от части территорий, передает издание Der Spiegel, ссылаясь на высокопоставленного киевского чиновника."Мы считали, что победой должна стать безоговорочная капитуляция &lt;…&gt; России. Но без уступок это будет невозможно", — объяснил политик, подчеркнув, что соглашение между государствами должно быть выгодным для обеих сторон.Он также признал, что результаты президентских выборов в США не смогут повлиять на снижающийся уровень поддержки Украины в конфликте. Кроме того, тема скорейшего завершения конфликта особенно актуальна из-за настроений среди украинских солдат и населения.Авторы статьи заключилили: "люди на самом деле больше не хотят воевать".
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россия, украина, мирные переговоры, уступки
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, мирные переговоры, Уступки
10:50 12.10.2024
 
На Украине начались обсуждения уступок в переговорах с Россией

Spiegel: окончание конфликта с Россией без уступок будет невозможно

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Украинские политики начали обсуждение сценария урегулирования конфликта с Москвой, по которому Киев откажется от части территорий, передает издание Der Spiegel, ссылаясь на высокопоставленного киевского чиновника.
"Мы считали, что победой должна стать безоговорочная капитуляция <…> России. Но без уступок это будет невозможно", — объяснил политик, подчеркнув, что соглашение между государствами должно быть выгодным для обеих сторон.
Он также признал, что результаты президентских выборов в США не смогут повлиять на снижающийся уровень поддержки Украины в конфликте. Кроме того, тема скорейшего завершения конфликта особенно актуальна из-за настроений среди украинских солдат и населения.
Авторы статьи заключилили: "люди на самом деле больше не хотят воевать".
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАмирные переговорыУступки
 
 
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