https://1prime.ru/20241012/konflikt-852142975.html

На Украине начались обсуждения уступок в переговорах с Россией

На Украине начались обсуждения уступок в переговорах с Россией - 12.10.2024, ПРАЙМ

На Украине начались обсуждения уступок в переговорах с Россией

Украинские политики начали обсуждение сценария урегулирования конфликта с Москвой, по которому Киев откажется от части территорий, передает издание Der Spiegel, | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T10:50+0300

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спецоперация на украине

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Украинские политики начали обсуждение сценария урегулирования конфликта с Москвой, по которому Киев откажется от части территорий, передает издание Der Spiegel, ссылаясь на высокопоставленного киевского чиновника."Мы считали, что победой должна стать безоговорочная капитуляция <…> России. Но без уступок это будет невозможно", — объяснил политик, подчеркнув, что соглашение между государствами должно быть выгодным для обеих сторон.Он также признал, что результаты президентских выборов в США не смогут повлиять на снижающийся уровень поддержки Украины в конфликте. Кроме того, тема скорейшего завершения конфликта особенно актуальна из-за настроений среди украинских солдат и населения.Авторы статьи заключилили: "люди на самом деле больше не хотят воевать".

https://1prime.ru/20241012/sammit-852142193.html

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россия, украина, мирные переговоры, уступки