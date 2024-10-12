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В Natura Siberica рассказали о пользе от ГОСТа на натуральную косметику - 12.10.2024, ПРАЙМ
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В Natura Siberica рассказали о пользе от ГОСТа на натуральную косметику
В Natura Siberica рассказали о пользе от ГОСТа на натуральную косметику - 12.10.2024, ПРАЙМ
В Natura Siberica рассказали о пользе от ГОСТа на натуральную косметику
Введение ГОСТ и единых стандартов на натуральную косметику и натуральное сырье поможет популяризировать информацию о ней в вопросах составов и критериев... | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T17:57+0300
2024-10-12T17:58+0300
экономика
россия
косметика
гост
natura siberica
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Введение ГОСТ и единых стандартов на натуральную косметику и натуральное сырье поможет популяризировать информацию о ней в вопросах составов и критериев безопасности, считает директор департамента развития бренда и корпоративных коммуникаций Natura Siberica Марина Пудовкина. Эксперт поделилась с РИА Новости своим мнением на площадке международной выставки парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM. "Введение ГОСТ, единых стандартов на зеленую косметику и органическое сырье и их продвижение – важный и логичный шаг государства в направлении не только борьбы с гринвошингом, но и в направлении просвещения потребителей по вопросам составов и критериев безопасности косметики", - сказала Пудовкина. Она уточнила, что россияне часто путаются в терминах "эко", "био", "зеленая" косметика. Сейчас все еще существует проблема низкой осведомленности покупателей о том, что такое на самом деле "натуральная" и "органическая" косметика, добавила эксперт. По ее мнение, чаще всего приверженцами натуральной косметики являются потребители старше 30 лет - они готовы платить за такую косметику больше ради гарантии проверенного и безопасного натурального состава. "Опыт нашей компании и коммуникация с потребителем показывают, что, с одной стороны, люди не готовы разбираться в деталях этой темы самостоятельно, а с другой - четко озвучивают свое желание пользоваться безопасным, натуральным и экологичным продуктом. Можно сказать, что они хотят доверять производителям, а не заниматься проверкой фактов за них", - добавила Пудовкина. В июне руководитель Роскачества Максим Протасов сообщил о том, что запущена разработка стандарта на зеленую косметику.
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россия, косметика, гост, natura siberica
Экономика, РОССИЯ, косметика, ГОСТ, Natura Siberica
17:57 12.10.2024 (обновлено: 17:58 12.10.2024)
 
В Natura Siberica рассказали о пользе от ГОСТа на натуральную косметику

Эксперт Пудовкина: ГОСТ на натуральную косметику популяризирует информацию о ней

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРаспродажи в столичных магазинах
Распродажи в столичных магазинах - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Введение ГОСТ и единых стандартов на натуральную косметику и натуральное сырье поможет популяризировать информацию о ней в вопросах составов и критериев безопасности, считает директор департамента развития бренда и корпоративных коммуникаций Natura Siberica Марина Пудовкина.
Эксперт поделилась с РИА Новости своим мнением на площадке международной выставки парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM.
"Введение ГОСТ, единых стандартов на зеленую косметику и органическое сырье и их продвижение – важный и логичный шаг государства в направлении не только борьбы с гринвошингом, но и в направлении просвещения потребителей по вопросам составов и критериев безопасности косметики", - сказала Пудовкина.
Она уточнила, что россияне часто путаются в терминах "эко", "био", "зеленая" косметика. Сейчас все еще существует проблема низкой осведомленности покупателей о том, что такое на самом деле "натуральная" и "органическая" косметика, добавила эксперт.
По ее мнение, чаще всего приверженцами натуральной косметики являются потребители старше 30 лет - они готовы платить за такую косметику больше ради гарантии проверенного и безопасного натурального состава.
"Опыт нашей компании и коммуникация с потребителем показывают, что, с одной стороны, люди не готовы разбираться в деталях этой темы самостоятельно, а с другой - четко озвучивают свое желание пользоваться безопасным, натуральным и экологичным продуктом. Можно сказать, что они хотят доверять производителям, а не заниматься проверкой фактов за них", - добавила Пудовкина.
В июне руководитель Роскачества Максим Протасов сообщил о том, что запущена разработка стандарта на зеленую косметику.
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