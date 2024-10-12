https://1prime.ru/20241012/kosmetika-852147419.html

В Natura Siberica рассказали о пользе от ГОСТа на натуральную косметику

В Natura Siberica рассказали о пользе от ГОСТа на натуральную косметику - 12.10.2024, ПРАЙМ

В Natura Siberica рассказали о пользе от ГОСТа на натуральную косметику

Введение ГОСТ и единых стандартов на натуральную косметику и натуральное сырье поможет популяризировать информацию о ней в вопросах составов и критериев... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T17:57+0300

2024-10-12T17:57+0300

2024-10-12T17:58+0300

экономика

россия

косметика

гост

natura siberica

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Введение ГОСТ и единых стандартов на натуральную косметику и натуральное сырье поможет популяризировать информацию о ней в вопросах составов и критериев безопасности, считает директор департамента развития бренда и корпоративных коммуникаций Natura Siberica Марина Пудовкина. Эксперт поделилась с РИА Новости своим мнением на площадке международной выставки парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM. "Введение ГОСТ, единых стандартов на зеленую косметику и органическое сырье и их продвижение – важный и логичный шаг государства в направлении не только борьбы с гринвошингом, но и в направлении просвещения потребителей по вопросам составов и критериев безопасности косметики", - сказала Пудовкина. Она уточнила, что россияне часто путаются в терминах "эко", "био", "зеленая" косметика. Сейчас все еще существует проблема низкой осведомленности покупателей о том, что такое на самом деле "натуральная" и "органическая" косметика, добавила эксперт. По ее мнение, чаще всего приверженцами натуральной косметики являются потребители старше 30 лет - они готовы платить за такую косметику больше ради гарантии проверенного и безопасного натурального состава. "Опыт нашей компании и коммуникация с потребителем показывают, что, с одной стороны, люди не готовы разбираться в деталях этой темы самостоятельно, а с другой - четко озвучивают свое желание пользоваться безопасным, натуральным и экологичным продуктом. Можно сказать, что они хотят доверять производителям, а не заниматься проверкой фактов за них", - добавила Пудовкина. В июне руководитель Роскачества Максим Протасов сообщил о том, что запущена разработка стандарта на зеленую косметику.

https://1prime.ru/20241002/kosmetika-851905478.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, косметика, гост, natura siberica