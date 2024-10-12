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В "Авито Авто" проанализировали рост спроса на новые мотоциклы - 12.10.2024, ПРАЙМ
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В "Авито Авто" проанализировали рост спроса на новые мотоциклы
В "Авито Авто" проанализировали рост спроса на новые мотоциклы - 12.10.2024, ПРАЙМ
В "Авито Авто" проанализировали рост спроса на новые мотоциклы
Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на мотоциклы в России за третий квартал 2024 года. Рынок мотоциклов демонстрирует... | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T12:00+0300
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россия
мотоциклы
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на мотоциклы в России за третий квартал 2024 года. Рынок мотоциклов демонстрирует устойчивый рост интереса со стороны покупателей как к новым моделям, так и к технике с пробегом – за год спрос вырос более чем на треть. Особенно заметна тенденция увеличения популярности мотоциклов среднего ценового сегмента и популярность азиатских брендов.По данным платформы, в сегменте новых мотоциклов лидером по доле в спросе за третий квартал 2024 года стал KAYO, занявший 18,4% рынка. На втором месте оказался Motoland с долей 8,0%, на третьем – Regulmoto с 7,2% доли в спросе.Наибольшим спросом среди новых мотоциклов пользуется легкий питбайк KAYO DBR SX-50A с 2,9% спроса. За ним следует компактный городской мотоцикл Ataki Prime 125. Интересно отметить, что следующие две позиции также занимают модели KAYO: универсальный питбайк Basic TT125 и детский Mini K125EM, что свидетельствует о популярности китайского бренда в различных сегментах рынка. Замыкает пятерку внедорожный Progasi Super Max 300.В сегменте мотоциклов с пробегом лидирует бренд ИЖ с долей в спросе 10,2%. На втором месте – KAYO с 9,9%, а замыкает тройку лидеров Honda с 5,7%.Среди мотоциклов с пробегом лидируют две модели ИЖ: классические дорожные Юпитер-5 и Планета-5, на которые приходится по 3% доли в спросе. Далее с заметным отрывом следуют компактный Orion 50, тяжелый Урал ИМЗ-8.103-10 и внедорожный IRBIS TTR 125, демонстрируя разнообразие предпочтений покупателей в этом сегменте."Интересно отметить, что в сегменте новых мотоциклов наблюдается значительный рост предложения: количество таких объявлений в третьем квартале 2024 года выросло на 77,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметен рост в сегменте легких и среднекубатурных мотоциклов, что может свидетельствовать о стремлении производителей удовлетворить спрос на доступную технику для повседневного использования. И те, кто рассматривает покупку мотоцикла, наверняка смогут найти подходящий на Авито из практически 200 тысяч вариантов. Также, пользователи могут подать онлайн-заявку на кредит для приобретения понравившегося варианта прямо в мобильном приложении", – отмечает Илья Зарембо, руководитель категории "Мототехника" на Авито Авто.
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россия, мотоциклы
РОССИЯ, Мотоциклы
12:00 12.10.2024
 
В "Авито Авто" проанализировали рост спроса на новые мотоциклы

"Авито Авто": спрос на новые мотоциклы растет, лидируют китайские производители

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМотоцикл Jawa 350
Мотоцикл Jawa 350 - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
Мотоцикл Jawa 350. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на мотоциклы в России за третий квартал 2024 года. Рынок мотоциклов демонстрирует устойчивый рост интереса со стороны покупателей как к новым моделям, так и к технике с пробегом – за год спрос вырос более чем на треть. Особенно заметна тенденция увеличения популярности мотоциклов среднего ценового сегмента и популярность азиатских брендов.
По данным платформы, в сегменте новых мотоциклов лидером по доле в спросе за третий квартал 2024 года стал KAYO, занявший 18,4% рынка. На втором месте оказался Motoland с долей 8,0%, на третьем – Regulmoto с 7,2% доли в спросе.
Наибольшим спросом среди новых мотоциклов пользуется легкий питбайк KAYO DBR SX-50A с 2,9% спроса. За ним следует компактный городской мотоцикл Ataki Prime 125. Интересно отметить, что следующие две позиции также занимают модели KAYO: универсальный питбайк Basic TT125 и детский Mini K125EM, что свидетельствует о популярности китайского бренда в различных сегментах рынка. Замыкает пятерку внедорожный Progasi Super Max 300.
Топ моделей новых мотоциклов по спросу, Россия, III квартал 2024 года

Марка

Модель

Доля в спросе

Средняя цена, (руб.)

KAYO

DBR SX-50A

2,9%

32 990

Ataki

Prime 125

2,0%

79 990

KAYO

Basic TT125

1,6%

92 690

KAYO

Mini K125EM

1,2%

88 700

Progasi

Super Max 300

1,2%

199 990

В сегменте мотоциклов с пробегом лидирует бренд ИЖ с долей в спросе 10,2%. На втором месте – KAYO с 9,9%, а замыкает тройку лидеров Honda с 5,7%.
Среди мотоциклов с пробегом лидируют две модели ИЖ: классические дорожные Юпитер-5 и Планета-5, на которые приходится по 3% доли в спросе. Далее с заметным отрывом следуют компактный Orion 50, тяжелый Урал ИМЗ-8.103-10 и внедорожный IRBIS TTR 125, демонстрируя разнообразие предпочтений покупателей в этом сегменте.
"Интересно отметить, что в сегменте новых мотоциклов наблюдается значительный рост предложения: количество таких объявлений в третьем квартале 2024 года выросло на 77,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметен рост в сегменте легких и среднекубатурных мотоциклов, что может свидетельствовать о стремлении производителей удовлетворить спрос на доступную технику для повседневного использования. И те, кто рассматривает покупку мотоцикла, наверняка смогут найти подходящий на Авито из практически 200 тысяч вариантов. Также, пользователи могут подать онлайн-заявку на кредит для приобретения понравившегося варианта прямо в мобильном приложении", – отмечает Илья Зарембо, руководитель категории "Мототехника" на Авито Авто.
Топ моделей мотоциклов с пробегом по спросу, Россия, III квартал 2024 года

Марка

Модель

Доля в спросе

Средняя цена, (руб.)

ИЖ

Юпитер-5

3,0%

40 000

ИЖ

Планета-5

3,0%

43 000

Orion

50

1,3%

23 200

Урал

ИМЗ-8.103-10

1,2%

80 000

IRBIS

TTR 125

1,1%

50 000

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