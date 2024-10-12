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В "Авито Авто" проанализировали рост спроса на новые мотоциклы

В "Авито Авто" проанализировали рост спроса на новые мотоциклы - 12.10.2024, ПРАЙМ

В "Авито Авто" проанализировали рост спроса на новые мотоциклы

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на мотоциклы в России за третий квартал 2024 года. Рынок мотоциклов демонстрирует... | 12.10.2024, ПРАЙМ

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россия

мотоциклы

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на мотоциклы в России за третий квартал 2024 года. Рынок мотоциклов демонстрирует устойчивый рост интереса со стороны покупателей как к новым моделям, так и к технике с пробегом – за год спрос вырос более чем на треть. Особенно заметна тенденция увеличения популярности мотоциклов среднего ценового сегмента и популярность азиатских брендов.По данным платформы, в сегменте новых мотоциклов лидером по доле в спросе за третий квартал 2024 года стал KAYO, занявший 18,4% рынка. На втором месте оказался Motoland с долей 8,0%, на третьем – Regulmoto с 7,2% доли в спросе.Наибольшим спросом среди новых мотоциклов пользуется легкий питбайк KAYO DBR SX-50A с 2,9% спроса. За ним следует компактный городской мотоцикл Ataki Prime 125. Интересно отметить, что следующие две позиции также занимают модели KAYO: универсальный питбайк Basic TT125 и детский Mini K125EM, что свидетельствует о популярности китайского бренда в различных сегментах рынка. Замыкает пятерку внедорожный Progasi Super Max 300.В сегменте мотоциклов с пробегом лидирует бренд ИЖ с долей в спросе 10,2%. На втором месте – KAYO с 9,9%, а замыкает тройку лидеров Honda с 5,7%.Среди мотоциклов с пробегом лидируют две модели ИЖ: классические дорожные Юпитер-5 и Планета-5, на которые приходится по 3% доли в спросе. Далее с заметным отрывом следуют компактный Orion 50, тяжелый Урал ИМЗ-8.103-10 и внедорожный IRBIS TTR 125, демонстрируя разнообразие предпочтений покупателей в этом сегменте."Интересно отметить, что в сегменте новых мотоциклов наблюдается значительный рост предложения: количество таких объявлений в третьем квартале 2024 года выросло на 77,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметен рост в сегменте легких и среднекубатурных мотоциклов, что может свидетельствовать о стремлении производителей удовлетворить спрос на доступную технику для повседневного использования. И те, кто рассматривает покупку мотоцикла, наверняка смогут найти подходящий на Авито из практически 200 тысяч вариантов. Также, пользователи могут подать онлайн-заявку на кредит для приобретения понравившегося варианта прямо в мобильном приложении", – отмечает Илья Зарембо, руководитель категории "Мототехника" на Авито Авто.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мотоциклы