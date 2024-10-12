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"Новая волна". На Западе забили тревогу из-за отчаянного шага Зеленского - 12.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Новая волна". На Западе забили тревогу из-за отчаянного шага Зеленского
"Новая волна". На Западе забили тревогу из-за отчаянного шага Зеленского - 12.10.2024, ПРАЙМ
"Новая волна". На Западе забили тревогу из-за отчаянного шага Зеленского
Новая волна беженцев из Украины скоро настигнет европейские страны. Это связано с решением Зеленского повысить налоги в стране, рассказал ирландский журналист... | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T11:13+0300
2024-10-12T11:13+0300
экономика
украина
украинские беженцы
налог
европа
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Новая волна беженцев из Украины скоро настигнет европейские страны. Это связано с решением Зеленского повысить налоги в стране, рассказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Отправлять население на погибель ради прибыли американской военной машины было недостаточно", - возмутился журналист. Боуз добавил, что двукратное увеличение подоходного налога для оставшихся украинцев приведет к массовому оттоку населения."Осторожно, ЕС, надвигается новая волна украинцев", — предупредил эксперт.
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украина
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украина, украинские беженцы, налог, европа
Экономика, УКРАИНА, украинские беженцы, НАЛОГ, ЕВРОПА
11:13 12.10.2024
 
"Новая волна". На Западе забили тревогу из-за отчаянного шага Зеленского

Боуз: Европу ждет новая волна беженцев после решения Зеленского поднять налоги

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Новая волна беженцев из Украины скоро настигнет европейские страны. Это связано с решением Зеленского повысить налоги в стране, рассказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Отправлять население на погибель ради прибыли американской военной машины было недостаточно", - возмутился журналист. Боуз добавил, что двукратное увеличение подоходного налога для оставшихся украинцев приведет к массовому оттоку населения.
"Осторожно, ЕС, надвигается новая волна украинцев", — предупредил эксперт.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
На Украине начались обсуждения уступок в переговорах с Россией
10:50
 
ЭкономикаУКРАИНАукраинские беженцыНАЛОГЕВРОПА
 
 
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