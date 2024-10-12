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"Новая волна". На Западе забили тревогу из-за отчаянного шага Зеленского

"Новая волна". На Западе забили тревогу из-за отчаянного шага Зеленского - 12.10.2024, ПРАЙМ

"Новая волна". На Западе забили тревогу из-за отчаянного шага Зеленского

Новая волна беженцев из Украины скоро настигнет европейские страны. Это связано с решением Зеленского повысить налоги в стране, рассказал ирландский журналист... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T11:13+0300

2024-10-12T11:13+0300

2024-10-12T11:13+0300

экономика

украина

украинские беженцы

налог

европа

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Новая волна беженцев из Украины скоро настигнет европейские страны. Это связано с решением Зеленского повысить налоги в стране, рассказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Отправлять население на погибель ради прибыли американской военной машины было недостаточно", - возмутился журналист. Боуз добавил, что двукратное увеличение подоходного налога для оставшихся украинцев приведет к массовому оттоку населения."Осторожно, ЕС, надвигается новая волна украинцев", — предупредил эксперт.

https://1prime.ru/20241012/konflikt-852142975.html

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украина, украинские беженцы, налог, европа