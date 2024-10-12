Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвал среднюю цену нефти Brent в 2024 году - 12.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241012/neft-852141020.html
Эксперт назвал среднюю цену нефти Brent в 2024 году
Эксперт назвал среднюю цену нефти Brent в 2024 году - 12.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал среднюю цену нефти Brent в 2024 году
Средняя цена нефти марки Brent в 2024 году составит чуть менее 80 долларов за баррель - на нее, с одной стороны, будут влиять торможение нефтяного спроса в... | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T06:37+0300
2024-10-12T06:37+0300
энергетика
brent
нефть
сделка опек+
https://cdnn.1prime.ru/img/83787/34/837873404_0:179:1732:1153_1920x0_80_0_0_28f29a931e569e071c5b007729fd5451.jpg
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Brent в 2024 году составит чуть менее 80 долларов за баррель - на нее, с одной стороны, будут влиять торможение нефтяного спроса в транспортном секторе и рост добычи вне ОПЕК+, а с другой - рост напряженности на Ближнем Востоке, поделился прогнозом с РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидента "Сколково") Сергей Терешкин. "В среднесрочной перспективе на цены будут все сильнее влиять долгосрочные факторы, в том числе торможение нефтяного спроса в транспортном секторе и рост добычи вне ОПЕК+. Однако в краткосрочной перспективе рынку будет оказывать поддержку рост напряженности на Ближнем Востоке. Поэтому среднегодовая цена Brent составит чуть менее 80 долларов за баррель. Для сравнения: по итогам первых девяти месяцев 2024 года средняя цена Brent составила 82,7 доллара за баррель", - сказал эксперт. ОПЕК+ ранее продлил на два месяца добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которые планировалось постепенно отменять с октября. Таким образом, планируется, что страны альянса с декабря начнут наращивать добычу в рамках этих договоренностей. Вице-премьер РФ Александр Новак в среду подтвердил эти намерения со стороны ОПЕК+. При этом с начала октября нефтяной рынок "трясет" из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Так, Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить.
https://1prime.ru/20241011/neft-852138310.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83787/34/837873404_195:0:1732:1153_1920x0_80_0_0_f55c16df5faeb84a45aec387d435461f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
brent, нефть, сделка опек+
Энергетика, BRENT, Нефть, Сделка ОПЕК+
06:37 12.10.2024
 
Эксперт назвал среднюю цену нефти Brent в 2024 году

Терешкин: средняя цена нефти Brent в 2024 году составит чуть менее $80 за баррель

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Brent в 2024 году составит чуть менее 80 долларов за баррель - на нее, с одной стороны, будут влиять торможение нефтяного спроса в транспортном секторе и рост добычи вне ОПЕК+, а с другой - рост напряженности на Ближнем Востоке, поделился прогнозом с РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидента "Сколково") Сергей Терешкин.
"В среднесрочной перспективе на цены будут все сильнее влиять долгосрочные факторы, в том числе торможение нефтяного спроса в транспортном секторе и рост добычи вне ОПЕК+. Однако в краткосрочной перспективе рынку будет оказывать поддержку рост напряженности на Ближнем Востоке. Поэтому среднегодовая цена Brent составит чуть менее 80 долларов за баррель. Для сравнения: по итогам первых девяти месяцев 2024 года средняя цена Brent составила 82,7 доллара за баррель", - сказал эксперт.
ОПЕК+ ранее продлил на два месяца добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которые планировалось постепенно отменять с октября. Таким образом, планируется, что страны альянса с декабря начнут наращивать добычу в рамках этих договоренностей. Вице-премьер РФ Александр Новак в среду подтвердил эти намерения со стороны ОПЕК+.
При этом с начала октября нефтяной рынок "трясет" из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Так, Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить.
Нефтяные вышки в Татарстане
Цены на нефть снижаются, но готовятся завершить неделю в плюсе
Вчера, 20:42
 
ЭнергетикаBRENTНефтьСделка ОПЕК+
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала