https://1prime.ru/20241012/neft-852141020.html
Эксперт назвал среднюю цену нефти Brent в 2024 году
Эксперт назвал среднюю цену нефти Brent в 2024 году - 12.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал среднюю цену нефти Brent в 2024 году
Средняя цена нефти марки Brent в 2024 году составит чуть менее 80 долларов за баррель - на нее, с одной стороны, будут влиять торможение нефтяного спроса в... | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T06:37+0300
2024-10-12T06:37+0300
2024-10-12T06:37+0300
энергетика
brent
нефть
сделка опек+
https://cdnn.1prime.ru/img/83787/34/837873404_0:179:1732:1153_1920x0_80_0_0_28f29a931e569e071c5b007729fd5451.jpg
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Brent в 2024 году составит чуть менее 80 долларов за баррель - на нее, с одной стороны, будут влиять торможение нефтяного спроса в транспортном секторе и рост добычи вне ОПЕК+, а с другой - рост напряженности на Ближнем Востоке, поделился прогнозом с РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидента "Сколково") Сергей Терешкин. "В среднесрочной перспективе на цены будут все сильнее влиять долгосрочные факторы, в том числе торможение нефтяного спроса в транспортном секторе и рост добычи вне ОПЕК+. Однако в краткосрочной перспективе рынку будет оказывать поддержку рост напряженности на Ближнем Востоке. Поэтому среднегодовая цена Brent составит чуть менее 80 долларов за баррель. Для сравнения: по итогам первых девяти месяцев 2024 года средняя цена Brent составила 82,7 доллара за баррель", - сказал эксперт. ОПЕК+ ранее продлил на два месяца добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которые планировалось постепенно отменять с октября. Таким образом, планируется, что страны альянса с декабря начнут наращивать добычу в рамках этих договоренностей. Вице-премьер РФ Александр Новак в среду подтвердил эти намерения со стороны ОПЕК+. При этом с начала октября нефтяной рынок "трясет" из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Так, Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить.
https://1prime.ru/20241011/neft-852138310.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83787/34/837873404_195:0:1732:1153_1920x0_80_0_0_f55c16df5faeb84a45aec387d435461f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
brent, нефть, сделка опек+
Энергетика, BRENT, Нефть, Сделка ОПЕК+
Эксперт назвал среднюю цену нефти Brent в 2024 году
Терешкин: средняя цена нефти Brent в 2024 году составит чуть менее $80 за баррель
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Brent в 2024 году составит чуть менее 80 долларов за баррель - на нее, с одной стороны, будут влиять торможение нефтяного спроса в транспортном секторе и рост добычи вне ОПЕК+, а с другой - рост напряженности на Ближнем Востоке, поделился прогнозом с РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидента "Сколково") Сергей Терешкин.
"В среднесрочной перспективе на цены будут все сильнее влиять долгосрочные факторы, в том числе торможение нефтяного спроса в транспортном секторе и рост добычи вне ОПЕК+. Однако в краткосрочной перспективе рынку будет оказывать поддержку рост напряженности на Ближнем Востоке. Поэтому среднегодовая цена Brent составит чуть менее 80 долларов за баррель. Для сравнения: по итогам первых девяти месяцев 2024 года средняя цена Brent составила 82,7 доллара за баррель", - сказал эксперт.
ОПЕК+ ранее продлил на два месяца добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которые планировалось постепенно отменять с октября. Таким образом, планируется, что страны альянса с декабря начнут наращивать добычу в рамках этих договоренностей. Вице-премьер РФ Александр Новак в среду подтвердил эти намерения со стороны ОПЕК+.
При этом с начала октября нефтяной рынок "трясет" из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Так, Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить.
Цены на нефть снижаются, но готовятся завершить неделю в плюсе