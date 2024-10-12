https://1prime.ru/20241012/oruzhie-852144184.html

"Дроны-драконы": СМИ рассказали об оружии, применяемом ВСУ в зоне СВО

"Дроны-драконы": СМИ рассказали об оружии, применяемом ВСУ в зоне СВО - 12.10.2024, ПРАЙМ

"Дроны-драконы": СМИ рассказали об оружии, применяемом ВСУ в зоне СВО

Солдаты ВСУ применяют БПЛА, которые сбрасывают на противника раскаленный металл, передает издание The New York Times. | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T13:12+0300

2024-10-12T13:12+0300

2024-10-12T13:13+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Солдаты ВСУ применяют БПЛА, которые сбрасывают на противника раскаленный металл, передает издание The New York Times."Украинцы придали новому оружию новую функцию, прикрепив к БПЛА канистры с термитом и сделав его способным выбрасывать расплавленный металл", — рассказали авторы статьи. Они также уточнили, что украинские военные называют такие беспилотники "дронами-драконами".Сообщается, что канистры украинцы наполняют смесью алюминиевого порошка и оксида железа, которые в сочетании превращаются в горючую смесь, устойчивую к тушению.Солдаты ВСУ используют зажигательное оружие вопреки указаниям ООН и правилам организации Human Rights Watch. Подобный вид вооружения признан разрушительным и несущим "ужасающие последствия".

https://1prime.ru/20241012/nalog-852143099.html

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