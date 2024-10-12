https://1prime.ru/20241012/otkrytki-852121997.html

Россиян предупредили об опасности безобидных открыток в WhatsApp

Россиян предупредили об опасности безобидных открыток в WhatsApp - 12.10.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили об опасности безобидных открыток в WhatsApp

Мошенники всегда ищут новые способы обмана жертв. Популярной остается маскировка зловредных ссылок под безобидный контент в мессенджерах, рассказал агентству... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T02:02+0300

2024-10-12T02:02+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Мошенники всегда ищут новые способы обмана жертв. Популярной остается маскировка зловредных ссылок под безобидный контент в мессенджерах, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления внутренней информационной безопасности облачного провайдера Selectel Андрей Баранников.За последнее время участились случаи атак в Telegram, когда пользователям приходят якобы официальные сообщения о том, что зафиксированы подозрительные действия в аккаунте и нужно срочно перейти на (поддельный) сайт сервиса. Жертва вводит свой номер телефона и полученный SMS-код, тем самым передавая злоумышленникам свой аккаунт и все переписки в нем. После этого мошенники атакуют контактный лист жертвы и от ее имени просят "занять денег", часто используя сгенерированные голосовые и видеосообщения, воссоздавая голос и образ жертвы через сервисы ИИ.Фишинговые ссылки могут прятаться в электронной почте и в других мессенджерах. Так, остаются популярными атаки в WhatsApp — жертвам приходят сообщения с открыткой и ссылкой, а чтобы увидеть содержимое, необходимо ввести данные на поддельном сайте Госуслуг. В случаях "угона" аккаунта Госуслуг, у мошенников появляется возможность оформить кредит на жертву, проводить сделки с недвижимостью и много другое.10 советов, чтобы обезопасить себя от атак в мессенджерах:

https://1prime.ru/20241011/moshennik-852119516.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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