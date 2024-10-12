https://1prime.ru/20241012/plan-852142431.html

В Германии предложили радикальное решение украинского конфликта

В Германии предложили радикальное решение украинского конфликта - 12.10.2024, ПРАЙМ

В Германии предложили радикальное решение украинского конфликта

Разногласия между Киевом и Москвой необходимо решить посредством мирных переговоров, заявила депутат немецкого парламента Жаклин Настич. К пересмотру тактики... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T09:37+0300

2024-10-12T09:37+0300

2024-10-12T09:38+0300

спецоперация на украине

германия

мирные переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/83749/78/837497814_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c26b159313c083073bdad5ce355f2581.jpg

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Разногласия между Киевом и Москвой необходимо решить посредством мирных переговоров, заявила депутат немецкого парламента Жаклин Настич. К пересмотру тактики лидеров двух государств она призвала в соцсети X."Мы не хотим распространения войны в Россию, мы хотим мира на Украине через дипломатию!" — подчеркнула политик, призвав украинскую сторону к прекращению использования поставленных США ракет средней дальности.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

https://1prime.ru/20241012/oshibka-852141260.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, мирные переговоры