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В Германии предложили радикальное решение украинского конфликта - 12.10.2024, ПРАЙМ
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В Германии предложили радикальное решение украинского конфликта
В Германии предложили радикальное решение украинского конфликта - 12.10.2024, ПРАЙМ
В Германии предложили радикальное решение украинского конфликта
Разногласия между Киевом и Москвой необходимо решить посредством мирных переговоров, заявила депутат немецкого парламента Жаклин Настич. К пересмотру тактики... | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T09:37+0300
2024-10-12T09:38+0300
спецоперация на украине
германия
мирные переговоры
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Разногласия между Киевом и Москвой необходимо решить посредством мирных переговоров, заявила депутат немецкого парламента Жаклин Настич. К пересмотру тактики лидеров двух государств она призвала в соцсети X."Мы не хотим распространения войны в Россию, мы хотим мира на Украине через дипломатию!" — подчеркнула политик, призвав украинскую сторону к прекращению использования поставленных США ракет средней дальности.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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германия
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германия, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, мирные переговоры
09:37 12.10.2024 (обновлено: 09:38 12.10.2024)
 
В Германии предложили радикальное решение украинского конфликта

Депутат бундестага Настич призвала к мирному решению конфликта на Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Разногласия между Киевом и Москвой необходимо решить посредством мирных переговоров, заявила депутат немецкого парламента Жаклин Настич. К пересмотру тактики лидеров двух государств она призвала в соцсети X.
"Мы не хотим распространения войны в Россию, мы хотим мира на Украине через дипломатию!" — подчеркнула политик, призвав украинскую сторону к прекращению использования поставленных США ракет средней дальности.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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Спецоперация на УкраинеГЕРМАНИЯмирные переговоры
 
 
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