Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России взлетели продажи премиальных автомобилей - 12.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241012/premium-852145493.html
В России взлетели продажи премиальных автомобилей
В России взлетели продажи премиальных автомобилей - 12.10.2024, ПРАЙМ
В России взлетели продажи премиальных автомобилей
В сентябре текущего года в России было продано 14 063 новых авто из премиального сегмента. Значение растет уже на протяжении трех месяцев и достигло майского... | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T15:00+0300
2024-10-12T15:00+0300
экономика
авто
премиум
спрос на легковые авто
продажи автомобилей
https://cdnn.1prime.ru/img/83412/35/834123556_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_5a1ac81ef6b30c541c6e72c3cf276b3b.jpg
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. В сентябре текущего года в России было продано 14 063 новых авто из премиального сегмента. Значение растет уже на протяжении трех месяцев и достигло майского максимума. Об этом сообщило аналитическое агентство "Автостат". Отмечается, что большая часть (77%) из реализованных в сентябре премиальных машин приходится на китайские бренды. Лидерство по объемам продаж удерживают внедорожники EXEED (реализовано 3607 шт.). В тройку также вошли TANK (3007 шт.) и Lixiang (1846 шт.). Четвертое место занял BMW (1151 шт.). Объемы продаж других брендов из премиум-сегмента в сентябре составили менее 1000 штук."Автостат" также сообщило о постепенном росте рыночной доли премиум-сегмента. Так, в июле данный показатель находился на уровне 8,3%, в августе он вырос до 8,6%, а в сентябре — до 9,3%. В апреле объем продаж премиальных авто составил 15 588 штук, в марте 19 095 штук, напомнило агентство.
https://1prime.ru/20241011/avto-852122319.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83412/35/834123556_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_8cfd40b71acd74901a21fc3aa86716ab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, премиум, спрос на легковые авто, продажи автомобилей
Экономика, Авто, премиум, спрос на легковые авто, продажи автомобилей
15:00 12.10.2024
 
В России взлетели продажи премиальных автомобилей

"Автостат": в России зафиксированы максимальные с мая продажи премиум-машин

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота мегамолла "ТрансТехСервис"в Казани
Работа мегамолла ТрансТехСервисв Казани - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. В сентябре текущего года в России было продано 14 063 новых авто из премиального сегмента. Значение растет уже на протяжении трех месяцев и достигло майского максимума. Об этом сообщило аналитическое агентство "Автостат".
Отмечается, что большая часть (77%) из реализованных в сентябре премиальных машин приходится на китайские бренды. Лидерство по объемам продаж удерживают внедорожники EXEED (реализовано 3607 шт.). В тройку также вошли TANK (3007 шт.) и Lixiang (1846 шт.). Четвертое место занял BMW (1151 шт.). Объемы продаж других брендов из премиум-сегмента в сентябре составили менее 1000 штук.
"Автостат" также сообщило о постепенном росте рыночной доли премиум-сегмента. Так, в июле данный показатель находился на уровне 8,3%, в августе он вырос до 8,6%, а в сентябре — до 9,3%.
В апреле объем продаж премиальных авто составил 15 588 штук, в марте 19 095 штук, напомнило агентство.
Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi в автосалоне в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
Дешевле "китайцев": в Россию привезли новые кросс-вэны Mitsubishi
Вчера, 10:33
 
ЭкономикаАвтопремиумспрос на легковые автопродажи автомобилей
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала