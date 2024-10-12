https://1prime.ru/20241012/premium-852145493.html
В России взлетели продажи премиальных автомобилей
В России взлетели продажи премиальных автомобилей - 12.10.2024, ПРАЙМ
В России взлетели продажи премиальных автомобилей
В сентябре текущего года в России было продано 14 063 новых авто из премиального сегмента. Значение растет уже на протяжении трех месяцев и достигло майского... | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T15:00+0300
2024-10-12T15:00+0300
2024-10-12T15:00+0300
экономика
авто
премиум
спрос на легковые авто
продажи автомобилей
https://cdnn.1prime.ru/img/83412/35/834123556_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_5a1ac81ef6b30c541c6e72c3cf276b3b.jpg
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. В сентябре текущего года в России было продано 14 063 новых авто из премиального сегмента. Значение растет уже на протяжении трех месяцев и достигло майского максимума. Об этом сообщило аналитическое агентство "Автостат". Отмечается, что большая часть (77%) из реализованных в сентябре премиальных машин приходится на китайские бренды. Лидерство по объемам продаж удерживают внедорожники EXEED (реализовано 3607 шт.). В тройку также вошли TANK (3007 шт.) и Lixiang (1846 шт.). Четвертое место занял BMW (1151 шт.). Объемы продаж других брендов из премиум-сегмента в сентябре составили менее 1000 штук."Автостат" также сообщило о постепенном росте рыночной доли премиум-сегмента. Так, в июле данный показатель находился на уровне 8,3%, в августе он вырос до 8,6%, а в сентябре — до 9,3%. В апреле объем продаж премиальных авто составил 15 588 штук, в марте 19 095 штук, напомнило агентство.
https://1prime.ru/20241011/avto-852122319.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83412/35/834123556_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_8cfd40b71acd74901a21fc3aa86716ab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, премиум, спрос на легковые авто, продажи автомобилей
Экономика, Авто, премиум, спрос на легковые авто, продажи автомобилей
В России взлетели продажи премиальных автомобилей
"Автостат": в России зафиксированы максимальные с мая продажи премиум-машин
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ
. В сентябре текущего года в России было продано 14 063 новых авто из премиального сегмента. Значение растет уже на протяжении трех месяцев и достигло майского максимума. Об этом сообщило аналитическое агентство "Автостат"
.
Отмечается, что большая часть (77%) из реализованных в сентябре премиальных машин приходится на китайские бренды. Лидерство по объемам продаж удерживают внедорожники EXEED (реализовано 3607 шт.). В тройку также вошли TANK (3007 шт.) и Lixiang (1846 шт.). Четвертое место занял BMW (1151 шт.). Объемы продаж других брендов из премиум-сегмента в сентябре составили менее 1000 штук.
"Автостат" также сообщило о постепенном росте рыночной доли премиум-сегмента. Так, в июле данный показатель находился на уровне 8,3%, в августе он вырос до 8,6%, а в сентябре — до 9,3%.
В апреле объем продаж премиальных авто составил 15 588 штук, в марте 19 095 штук, напомнило агентство.
Дешевле "китайцев": в Россию привезли новые кросс-вэны Mitsubishi