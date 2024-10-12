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В России взлетели продажи премиальных автомобилей

В России взлетели продажи премиальных автомобилей - 12.10.2024, ПРАЙМ

В России взлетели продажи премиальных автомобилей

В сентябре текущего года в России было продано 14 063 новых авто из премиального сегмента. Значение растет уже на протяжении трех месяцев и достигло майского... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T15:00+0300

2024-10-12T15:00+0300

2024-10-12T15:00+0300

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авто

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. В сентябре текущего года в России было продано 14 063 новых авто из премиального сегмента. Значение растет уже на протяжении трех месяцев и достигло майского максимума. Об этом сообщило аналитическое агентство "Автостат". Отмечается, что большая часть (77%) из реализованных в сентябре премиальных машин приходится на китайские бренды. Лидерство по объемам продаж удерживают внедорожники EXEED (реализовано 3607 шт.). В тройку также вошли TANK (3007 шт.) и Lixiang (1846 шт.). Четвертое место занял BMW (1151 шт.). Объемы продаж других брендов из премиум-сегмента в сентябре составили менее 1000 штук."Автостат" также сообщило о постепенном росте рыночной доли премиум-сегмента. Так, в июле данный показатель находился на уровне 8,3%, в августе он вырос до 8,6%, а в сентябре — до 9,3%. В апреле объем продаж премиальных авто составил 15 588 штук, в марте 19 095 штук, напомнило агентство.

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авто, премиум, спрос на легковые авто, продажи автомобилей