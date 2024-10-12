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В Крыму рассказали о жёстких ответах ВС России на провокации ВСУ - 12.10.2024, ПРАЙМ
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В Крыму рассказали о жёстких ответах ВС России на провокации ВСУ
В Крыму рассказали о жёстких ответах ВС России на провокации ВСУ - 12.10.2024, ПРАЙМ
В Крыму рассказали о жёстких ответах ВС России на провокации ВСУ
В последние недели ВС России продолжают жестко отвечать на провокации украинских военных в отношении Крыма, рассказал глава крымского парламента Владимир... | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T08:17+0300
2024-10-12T08:17+0300
спецоперация на украине
вс россии
всу
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – ПРАЙМ. В последние недели ВС России продолжают жестко отвечать на провокации украинских военных в отношении Крыма, рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов."Враг не прекращает провокации", - подчеркнул политик. Своими действиями российские подразделения помогают сократить не только число преступлений, совершаемых ВСУ, но и количество ресурсов, необходимых для их организации. В этом, уточнил Константинов, помогают мощные и эффективные удары по инфраструктуре и базам вооружений украинской стороны.Политик также добавил, что только такие действия заставят украинских военных прекратить совершение преступлений в Черном море.
https://1prime.ru/20241012/ekonomika-852141141.html
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вс россии, всу, крым
Спецоперация на Украине, ВС России, ВСУ, КРЫМ
08:17 12.10.2024
 
В Крыму рассказали о жёстких ответах ВС России на провокации ВСУ

Константинов: российская армия жестко отвечает на провокации ВСУ в отношении Крыма

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкКаховская гидроэлектростанция в Херсонской области
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – ПРАЙМ. В последние недели ВС России продолжают жестко отвечать на провокации украинских военных в отношении Крыма, рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Враг не прекращает провокации", - подчеркнул политик. Своими действиями российские подразделения помогают сократить не только число преступлений, совершаемых ВСУ, но и количество ресурсов, необходимых для их организации. В этом, уточнил Константинов, помогают мощные и эффективные удары по инфраструктуре и базам вооружений украинской стороны.
Политик также добавил, что только такие действия заставят украинских военных прекратить совершение преступлений в Черном море.
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Спецоперация на УкраинеВС РоссииВСУКРЫМ
 
 
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