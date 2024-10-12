https://1prime.ru/20241012/provokatsii-852141843.html

В Крыму рассказали о жёстких ответах ВС России на провокации ВСУ

В Крыму рассказали о жёстких ответах ВС России на провокации ВСУ - 12.10.2024, ПРАЙМ

В Крыму рассказали о жёстких ответах ВС России на провокации ВСУ

В последние недели ВС России продолжают жестко отвечать на провокации украинских военных в отношении Крыма, рассказал глава крымского парламента Владимир... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T08:17+0300

2024-10-12T08:17+0300

2024-10-12T08:17+0300

спецоперация на украине

вс россии

всу

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – ПРАЙМ. В последние недели ВС России продолжают жестко отвечать на провокации украинских военных в отношении Крыма, рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов."Враг не прекращает провокации", - подчеркнул политик. Своими действиями российские подразделения помогают сократить не только число преступлений, совершаемых ВСУ, но и количество ресурсов, необходимых для их организации. В этом, уточнил Константинов, помогают мощные и эффективные удары по инфраструктуре и базам вооружений украинской стороны.Политик также добавил, что только такие действия заставят украинских военных прекратить совершение преступлений в Черном море.

https://1prime.ru/20241012/ekonomika-852141141.html

крым

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вс россии, всу, крым