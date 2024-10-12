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В Подмосковье планируют выпускать бюджетный отечественный седан

В Подмосковье планируют выпускать бюджетный отечественный седан - 12.10.2024, ПРАЙМ

В Подмосковье планируют выпускать бюджетный отечественный седан

Дилерский холдинг "Рольф" планирует создать Подмосковье кластер "Большой Серпухов" по выпуску автомобилей, мотоциклов и велосипедов. При этом первой моделью... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T14:34+0300

2024-10-12T14:34+0300

2024-10-12T14:34+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Дилерский холдинг "Рольф" планирует создать Подмосковье кластер "Большой Серпухов" по выпуску автомобилей, мотоциклов и велосипедов. При этом первой моделью машины от холдинга станет доступный для массового сегмента седан. Его производство может начаться в 2026 или 2027 году. Об этом сообщил портал Drom.ru со ссылкой на владельца "Рольфа" Умара Кремлева. Отмечается, что речь идет не о переклеивании шильдиков "Рольф", а о разработке и создании своего собственного автомобиля с оригинальным дизайном. Кремлев не стал скрывать, что основой для модели "Рольф" станет китайское авто, при этом о доле заимствования говорить пока рано, так как сначала требуется определить концепция. По словам Кремлева, холдинг задумывается о приобретении лицензии на выпуск двигателей и коробок передач. Однако "Рольф" будет иметь и собственное инжиниринговое подразделение с полноценным конструкторским отделом. Модель будут собирать по полному циклу, добавил он.Кремлев также рассказал, что на площадке в Серпухове сначала планируется наладить производство запчастей. "Мы уже обсуждаем с партнерами проекты двигателя и коробки передач. Наша задача — сделать нашими специалистами в России собственный автомобиль под нашим брендом", — заявил он.

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россия, авто, рольф, легковые автомобилии