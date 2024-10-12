https://1prime.ru/20241012/rubl-852148417.html

Рубль закрыл годовой гэп и обозначил импульс к коррекции вверх на Мосбирже

Рубль закрыл годовой гэп и обозначил импульс к коррекции вверх на Мосбирже - 12.10.2024, ПРАЙМ

Рубль закрыл годовой гэп и обозначил импульс к коррекции вверх на Мосбирже

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершающейся неделе опять продемонстрировал повышенную волатильность: курсовой недельный диапазон составил | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T20:16+0300

2024-10-12T20:16+0300

2024-10-12T20:27+0300

китайский юань

россия

биржевые торги

мосбиржа

юань

мнения аналитиков

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852148417.jpg?1728754053

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершающейся неделе опять продемонстрировал повышенную волатильность: курсовой недельный диапазон составил 13,4-13,74 рубля за юань. Таким образом, китайская валюта три дня подряд росла и обновляла максимумы — с октября 2023 года, после чего два дня снижалась. Тем не менее рост юаня длится на Мосбирже уже семь недель подряд. Однако появился технический нюанс. Юань на неделе закрыл гэп (разрыв на графике), который был открыт на дневном графике с 12 октября 2023 года, то есть сохранялся около одного года. Тогда юань из диапазона 13,64-13,81 рубля (на 11 октября) сразу упал 12 октября в диапазон 13,2-13,43 рубля, образовав разрыв в 21 копейку. С тех пор вплоть до вторника разрыв оставался незакрытым — юань торговался ниже 13,64 рубля. Это по законам технического анализа тянуло котировки вверх, чтобы его закрыть. Проскочив еще один день по инерции, юань, отыгрывая технику стал разворачиваться вниз. В итоге, в целом за неделю курс юаня на Мосбирже поднялся, но всего на 2 копейки до 13,47 рубля. Курс доллара за неделю вырос на 1,2 рубля до 96,07 рубля, евро — на 37 копеек, до 105,11 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ). Валюта США на форексе выросла от 7,018 юаня до 7,067 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,132 юаня, то есть с премией в 0,9% к курсу форекса. Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели выросла до 7,58 тысячи против 7,4 тысячи неделей ранее. РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЛ НЕГАТИВРубль начал рабочую неделю ослаблением против юаня. Валюта КНР по инерции последних недель уверенно обновляла максимумы за год. При этом игроки рынка обратили внимание на негатив от "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России, который, в частности, оценил, что чистые продажи иностранной валюты крупнейшими российскими экспортерами за сентябрь упали на 30% к августу, до 8,3 миллиарда долларов. Снижение чистых продаж было связано с изменением структуры расчетов по экспорту, в которой все большую роль стали играть расчеты в рублях, добавляет регулятор. В частности, профицит внешней торговли России товарами в сентябре снизился на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 12,6 миллиарда долларов. Профицит текущего счета платежного баланса РФ в сентябре упал в 1,4 раза в годовом исчислении до 7 миллиардов долларов. ЦБ также считает, что ослабление рубля в сентябре в значительной степени связано с адаптацией посттрейдинговых расчетов на российском рынке к введенным в июне инфраструктурным ограничениям. Наконец, низкий спрос на рублевые госбумаги поддерживал давление на рубль. Минфин России признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ с переменным купонным доходом с погашением в апреле 2035 года из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням. Было привлечено на неделе всего 5,001 миллиарда рублей путем размещения ОФЗ с переменным купонным доходом с погашением 12 августа 2037 года.ПРОГНОЗЫВ середине недели рубль закрыл годовой гэп и стал расти. Позитивный фон создавали новости по БРИКС. В частности, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что запуск единой финансовой платформы, клиринговой инфраструктуры и перестраховочной компании в рамках БРИКС позволит расширить практику расчетов в национальных валютах и снизить издержки во взаимной торговле. Кроме того, Федеральная таможенная служба (ФТС) России заявила, что положительное сальдо торгового баланса РФ за январь-август 2024 года составило 100 миллиардов долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,87%. Наконец, стало известно, что международный производитель потребительских товаров повседневного спроса и продуктов питания Unilever завершил продажу бизнеса в России и Белоруссии в пользу группы компаний "Арнест". С процессом выхода Unilever из РФ могло быть связано затяжное ослабление рубля в предыдущие недели. Также стало известно, что при уходе из РФ иностранного бизнеса из недружественных стран взнос в бюджет повышается с 15% до 35% рыночной стоимости актива, а минимальный дисконт при продаже бизнеса увеличивается с 50% до 60%. Таким образом, условия для выхода становятся очень жесткими, что сведет на нет спрос иностранцев на такие операции и соответственно – на валюту. В этих условиях курс юаня на Мосбирже может еще просесть в направлении 13 рублей, тем более, если завершение 12 октября действия лицензии США на сворачивание операций с Мосбиржей, попавшей под санкции американского минфина, пройдет незаметно.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

россия, биржевые торги, мосбиржа, юань, мнения аналитиков