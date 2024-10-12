https://1prime.ru/20241012/ryba-852141952.html
Эксперты выяснили, сколько килограммов рыбы россияне съедают ежегодно
Эксперты выяснили, сколько килограммов рыбы россияне съедают ежегодно - 12.10.2024, ПРАЙМ
Эксперты выяснили, сколько килограммов рыбы россияне съедают ежегодно
Потребление рыбы в России за 2023 год выросло на 2% и превысило 22 килограмма на человека, сообщил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации... | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T08:19+0300
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рыба
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Потребление рыбы в России за 2023 год выросло на 2% и превысило 22 килограмма на человека, сообщил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "22,5 килограмма в год - столько рыбы в меню среднего жителя России. Это на 2% больше, чем в 2022 году", - сказал он. По его словам, по итогам 2023 года рыбная продукция опередила молоко и молочные продукты, яйца и сахар по темпам роста потребления. Самый высокий уровень потребления рыбы на Дальнем Востоке - там россияне едят почти 26 килограммов ежегодно. Вторую строчку по потреблению занимает Центральный федеральный округ с 24,6 килограмма рыбы на человека в год. Кроме того, в прошлом году потребление рыбных полуфабрикатов и готовых изделий выросло на 14%, хотя они все еще занимают небольшую долю во всей категории "рыба и рыбопродукция". По мнению Зверева, дорожная карта по повышению потребления рыбы, которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина, должна включать рабочие механизмы по повышению не только популярности, но и доступности продукции. Речь, в частности, о субсидировании доставки рыбы, развитии логистической инфраструктуры, масштабировании программы "доступная рыба". "Свои предложения в Минсельхоз мы уже отправили", - добавил он. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что доля рыбы в продуктовой корзине россиян по итогам 2023 года составила чуть более двух процентов, но цена на нее достаточно высокая. Тогда же она указала, что сложившуюся ситуацию необходимо проанализировать вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, подчеркнув, что при повышении налоговой нагрузки на предприятия отрасли будут расти и цены. Комментируя выступление, Зверев отмечал, что ассоциация разделяет обеспокоенность главы Совфеда финансовой ситуацией в отрасли.
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рыба, россия, рыболовство
рыба, РОССИЯ, рыболовство
Эксперты выяснили, сколько килограммов рыбы россияне съедают ежегодно
ВАРПЭ: россияне съедают в год более 22 кг рыбы на человека
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Потребление рыбы в России за 2023 год выросло на 2% и превысило 22 килограмма на человека, сообщил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"22,5 килограмма в год - столько рыбы в меню среднего жителя России. Это на 2% больше, чем в 2022 году", - сказал он.
По его словам, по итогам 2023 года рыбная продукция опередила молоко и молочные продукты, яйца и сахар по темпам роста потребления. Самый высокий уровень потребления рыбы на Дальнем Востоке - там россияне едят почти 26 килограммов ежегодно. Вторую строчку по потреблению занимает Центральный федеральный округ с 24,6 килограмма рыбы на человека в год.
Кроме того, в прошлом году потребление рыбных полуфабрикатов и готовых изделий выросло на 14%, хотя они все еще занимают небольшую долю во всей категории "рыба и рыбопродукция".
Рыболовы хотят изменить имидж главной рыбы России
По мнению Зверева, дорожная карта по повышению потребления рыбы, которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина, должна включать рабочие механизмы по повышению не только популярности, но и доступности продукции. Речь, в частности, о субсидировании доставки рыбы, развитии логистической инфраструктуры, масштабировании программы "доступная рыба". "Свои предложения в Минсельхоз мы уже отправили", - добавил он.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что доля рыбы в продуктовой корзине россиян по итогам 2023 года составила чуть более двух процентов, но цена на нее достаточно высокая. Тогда же она указала, что сложившуюся ситуацию необходимо проанализировать вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, подчеркнув, что при повышении налоговой нагрузки на предприятия отрасли будут расти и цены. Комментируя выступление, Зверев отмечал, что ассоциация разделяет обеспокоенность главы Совфеда финансовой ситуацией в отрасли.