https://1prime.ru/20241012/ryba-852141952.html

Эксперты выяснили, сколько килограммов рыбы россияне съедают ежегодно

Эксперты выяснили, сколько килограммов рыбы россияне съедают ежегодно - 12.10.2024, ПРАЙМ

Эксперты выяснили, сколько килограммов рыбы россияне съедают ежегодно

Потребление рыбы в России за 2023 год выросло на 2% и превысило 22 килограмма на человека, сообщил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T08:19+0300

2024-10-12T08:19+0300

2024-10-12T08:19+0300

рыба

россия

рыболовство

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Потребление рыбы в России за 2023 год выросло на 2% и превысило 22 килограмма на человека, сообщил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "22,5 килограмма в год - столько рыбы в меню среднего жителя России. Это на 2% больше, чем в 2022 году", - сказал он. По его словам, по итогам 2023 года рыбная продукция опередила молоко и молочные продукты, яйца и сахар по темпам роста потребления. Самый высокий уровень потребления рыбы на Дальнем Востоке - там россияне едят почти 26 килограммов ежегодно. Вторую строчку по потреблению занимает Центральный федеральный округ с 24,6 килограмма рыбы на человека в год. Кроме того, в прошлом году потребление рыбных полуфабрикатов и готовых изделий выросло на 14%, хотя они все еще занимают небольшую долю во всей категории "рыба и рыбопродукция". По мнению Зверева, дорожная карта по повышению потребления рыбы, которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина, должна включать рабочие механизмы по повышению не только популярности, но и доступности продукции. Речь, в частности, о субсидировании доставки рыбы, развитии логистической инфраструктуры, масштабировании программы "доступная рыба". "Свои предложения в Минсельхоз мы уже отправили", - добавил он. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что доля рыбы в продуктовой корзине россиян по итогам 2023 года составила чуть более двух процентов, но цена на нее достаточно высокая. Тогда же она указала, что сложившуюся ситуацию необходимо проанализировать вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, подчеркнув, что при повышении налоговой нагрузки на предприятия отрасли будут расти и цены. Комментируя выступление, Зверев отмечал, что ассоциация разделяет обеспокоенность главы Совфеда финансовой ситуацией в отрасли.

https://1prime.ru/20241011/ryba-852117846.html

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рыба, россия, рыболовство