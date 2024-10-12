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В России продают секретную "Волгу" КГБ в идеальном состоянии
В России продают секретную "Волгу" КГБ в идеальном состоянии - 12.10.2024, ПРАЙМ
В России продают секретную "Волгу" КГБ в идеальном состоянии
В Екатеринбурге продают выпущенную в 80-х годах для нужд Комитета госбезопасности СССР "Волгу" ГАЗ-24-24 с мощным мотором, сообщил журнал "За рулем". | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T23:25+0300
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. В Екатеринбурге продают выпущенную в 80-х годах для нужд Комитета госбезопасности СССР "Волгу" ГАЗ-24-24 с мощным мотором, сообщил журнал "За рулем".Отмечается, что цена такого автомобиля на сайте бесплатных объявлений составляет 5,5 миллиона рублей. При этом продавец предлагает модель 1986 года выпуска, которая прошла полную реставрацию с применением аутентичных деталей. Согласно объявлению, имеющиеся в наличии документы подтверждают, что машина принадлежала КГБ. Высокая цена объясняется редкостью ГАЗ-24-24, так как основная их масса была списана и утилизирована по истечении срока службы."ЗР" пишет, что модель представляет собой мелкосерийную модификацию, на которой установлены мощный 5,5-литровый двигатель V8 от "Чайки" на 195 лошадиных сил и автоматическая трансмиссия, которая тщательно замаскирована под механическую коробку передач. Такая мощность требовалась для выполнения спецзаданий и позволяла "Волге" не отставать от зарубежных машин дипломатических представительств.На стандартный ГАЗ-24 устанавливали 2,4-литровый мотор мощностью 95 лошадиных сил.
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Экономика, РОССИЯ, Авто, Волга, СССР
В России продают секретную "Волгу" КГБ в идеальном состоянии
"ЗР": в Екатеринбурге продают созданную для КГБ "Волгу" из 80-х за 5,5 млн руб
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ.
В Екатеринбурге продают выпущенную в 80-х годах для нужд Комитета госбезопасности СССР "Волгу" ГАЗ-24-24 с мощным мотором, сообщил журнал "За рулем"
.
Отмечается, что цена такого автомобиля на сайте бесплатных объявлений составляет 5,5 миллиона рублей. При этом продавец предлагает модель 1986 года выпуска, которая прошла полную реставрацию с применением аутентичных деталей. Согласно объявлению, имеющиеся в наличии документы подтверждают, что машина принадлежала КГБ.
Высокая цена объясняется редкостью ГАЗ-24-24, так как основная их масса была списана и утилизирована по истечении срока службы.
"ЗР" пишет, что модель представляет собой мелкосерийную модификацию, на которой установлены мощный 5,5-литровый двигатель V8 от "Чайки" на 195 лошадиных сил и автоматическая трансмиссия, которая тщательно замаскирована под механическую коробку передач. Такая мощность требовалась для выполнения спецзаданий и позволяла "Волге" не отставать от зарубежных машин дипломатических представительств.
На стандартный ГАЗ-24 устанавливали 2,4-литровый мотор мощностью 95 лошадиных сил.
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