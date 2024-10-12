Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России продают секретную "Волгу" КГБ в идеальном состоянии - 12.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241012/volga-852147687.html
В России продают секретную "Волгу" КГБ в идеальном состоянии
В России продают секретную "Волгу" КГБ в идеальном состоянии - 12.10.2024, ПРАЙМ
В России продают секретную "Волгу" КГБ в идеальном состоянии
В Екатеринбурге продают выпущенную в 80-х годах для нужд Комитета госбезопасности СССР "Волгу" ГАЗ-24-24 с мощным мотором, сообщил журнал "За рулем". | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T23:25+0300
2024-10-12T23:25+0300
экономика
россия
авто
волга
ссср
https://cdnn.1prime.ru/img/83403/90/834039014_0:456:2831:2048_1920x0_80_0_0_7c0c6dc602839d753de2cd15738e30c2.jpg
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. В Екатеринбурге продают выпущенную в 80-х годах для нужд Комитета госбезопасности СССР "Волгу" ГАЗ-24-24 с мощным мотором, сообщил журнал "За рулем".Отмечается, что цена такого автомобиля на сайте бесплатных объявлений составляет 5,5 миллиона рублей. При этом продавец предлагает модель 1986 года выпуска, которая прошла полную реставрацию с применением аутентичных деталей. Согласно объявлению, имеющиеся в наличии документы подтверждают, что машина принадлежала КГБ. Высокая цена объясняется редкостью ГАЗ-24-24, так как основная их масса была списана и утилизирована по истечении срока службы."ЗР" пишет, что модель представляет собой мелкосерийную модификацию, на которой установлены мощный 5,5-литровый двигатель V8 от "Чайки" на 195 лошадиных сил и автоматическая трансмиссия, которая тщательно замаскирована под механическую коробку передач. Такая мощность требовалась для выполнения спецзаданий и позволяла "Волге" не отставать от зарубежных машин дипломатических представительств.На стандартный ГАЗ-24 устанавливали 2,4-литровый мотор мощностью 95 лошадиных сил.
https://1prime.ru/20240907/avto-851278851.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83403/90/834039014_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_25e8e16c92efc0a16c860041686e2957.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авто, волга, ссср
Экономика, РОССИЯ, Авто, Волга, СССР
23:25 12.10.2024
 
В России продают секретную "Волгу" КГБ в идеальном состоянии

"ЗР": в Екатеринбурге продают созданную для КГБ "Волгу" из 80-х за 5,5 млн руб

© РИА Новости . Добровольский | Перейти в медиабанкСоветский автомобиль ГАЗ-24 "Волга"
Советский автомобиль ГАЗ-24 Волга - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . Добровольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. В Екатеринбурге продают выпущенную в 80-х годах для нужд Комитета госбезопасности СССР "Волгу" ГАЗ-24-24 с мощным мотором, сообщил журнал "За рулем".
Отмечается, что цена такого автомобиля на сайте бесплатных объявлений составляет 5,5 миллиона рублей. При этом продавец предлагает модель 1986 года выпуска, которая прошла полную реставрацию с применением аутентичных деталей. Согласно объявлению, имеющиеся в наличии документы подтверждают, что машина принадлежала КГБ.
Высокая цена объясняется редкостью ГАЗ-24-24, так как основная их масса была списана и утилизирована по истечении срока службы.
"ЗР" пишет, что модель представляет собой мелкосерийную модификацию, на которой установлены мощный 5,5-литровый двигатель V8 от "Чайки" на 195 лошадиных сил и автоматическая трансмиссия, которая тщательно замаскирована под механическую коробку передач. Такая мощность требовалась для выполнения спецзаданий и позволяла "Волге" не отставать от зарубежных машин дипломатических представительств.
На стандартный ГАЗ-24 устанавливали 2,4-литровый мотор мощностью 95 лошадиных сил.
Автомобиль ЛуАЗ-969 - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
"Монстр-трак". Самые провальные модели советского автопрома
7 сентября, 08:00
 
ЭкономикаРОССИЯАвтоВолгаСССР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала