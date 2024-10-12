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"Ничего хорошего". Украинский пленный рассказал о порядках в ВСУ

"Ничего хорошего". Украинский пленный рассказал о порядках в ВСУ - 12.10.2024, ПРАЙМ

"Ничего хорошего". Украинский пленный рассказал о порядках в ВСУ

Большая часть украинских солдат не готовы воевать и выполнять приказы командования, заявил военнопленный солдат ВСУ Анатолий Скикетский. | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T14:18+0300

2024-10-12T14:18+0300

2024-10-12T14:18+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Большая часть украинских солдат не готовы воевать и выполнять приказы командования, заявил военнопленный солдат ВСУ Анатолий Скикетский."Они к этому не привыкли. Попадали под топчаны и лежали. Сейчас набирают всех подряд, по 58-59 лет. Люди нормально ходить уже даже не могут, а их воевать", - объяснил Скикетский. Кадры его допроса публикует Минобороны РФ.Солдат также рассказал, что командиры практически не объясняют бойца задачи, а просто выдают оружие и отправляют на поле боя. Неорганизованность и общая усталость приводят к тому, что многие украинцы, ушедшие в отпуск, просто не возвращаются обратно.Скикетский посоветовал избегать попадания на фронт. "Можете не вернуться потом оттуда", - заключил он.

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пленные, всу, россия, украина