https://1prime.ru/20241012/zefir-852148716.html

"ВкусВилл" опроверг сообщения о массовом отравлении покупателей

"ВкусВилл" опроверг сообщения о массовом отравлении покупателей - 12.10.2024, ПРАЙМ

"ВкусВилл" опроверг сообщения о массовом отравлении покупателей

Магазин "ВкусВилл" опроверг информацию об отравлении зефиром, она не соответствует действительности, однако продукт отправят на внеплановые исследования для... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T20:42+0300

2024-10-12T20:42+0300

2024-10-12T20:42+0300

россия

вкусвилл

продукты питания

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Магазин "ВкусВилл" опроверг информацию об отравлении зефиром, она не соответствует действительности, однако продукт отправят на внеплановые исследования для подтверждения безопасности, заявила компания в своем Telegram-канале. Ранее, в субботу, в Telegram-каналах стала распространяться информация о том, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "ВкусВилл". Пострадавшие заявили, что после употребления десерта у них сильно заболел живот, начались тошнота и диарея. "Во "ВкусВилле" тщательно отслеживаются все обращения, тем более массовые жалобы. Распространяемая в сети информация о зефире не соответствуют действительности… Продукт прошел плановые лабораторные проверки, по результатам которых была подтверждена безопасность и соответствие качеству. Сейчас образцы зефира будут отправлены на внеплановые исследования для подтверждения его полной безопасности", - говорится в сообщении. Однако компания приняла решение до получения результатов повторных исследований приостановить продажи зефира на мальтите - убрать товар с полок магазинов и из доступа к онлайн-заказам. В составе зефира содержится заменитель сахара мальтит. В компании заявили, это разрешенная добавка, но при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие. "Мы предупреждаем об этом покупателей: информация есть на упаковке зефира, а также добавлена в описание продукта на сайте и в мобильном приложении", - сообщили в компании. Там объяснили, что были проверены все обращения от покупателей за последние четыре месяца продаж продукта. Так, доля обращений по качеству продукта в среднем составляет менее 0,3% от общего числа покупок. То есть за последние четыре месяца магазин получил 32 обращения по качеству продукта.

https://1prime.ru/20241003/pokupka-851933390.html

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россия, вкусвилл, продукты питания