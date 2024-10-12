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"ВкусВилл" опроверг сообщения о массовом отравлении покупателей - 12.10.2024, ПРАЙМ
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"ВкусВилл" опроверг сообщения о массовом отравлении покупателей
"ВкусВилл" опроверг сообщения о массовом отравлении покупателей - 12.10.2024, ПРАЙМ
"ВкусВилл" опроверг сообщения о массовом отравлении покупателей
Магазин "ВкусВилл" опроверг информацию об отравлении зефиром, она не соответствует действительности, однако продукт отправят на внеплановые исследования для... | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T20:42+0300
2024-10-12T20:42+0300
россия
вкусвилл
продукты питания
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Магазин "ВкусВилл" опроверг информацию об отравлении зефиром, она не соответствует действительности, однако продукт отправят на внеплановые исследования для подтверждения безопасности, заявила компания в своем Telegram-канале. Ранее, в субботу, в Telegram-каналах стала распространяться информация о том, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "ВкусВилл". Пострадавшие заявили, что после употребления десерта у них сильно заболел живот, начались тошнота и диарея. "Во "ВкусВилле" тщательно отслеживаются все обращения, тем более массовые жалобы. Распространяемая в сети информация о зефире не соответствуют действительности… Продукт прошел плановые лабораторные проверки, по результатам которых была подтверждена безопасность и соответствие качеству. Сейчас образцы зефира будут отправлены на внеплановые исследования для подтверждения его полной безопасности", - говорится в сообщении. Однако компания приняла решение до получения результатов повторных исследований приостановить продажи зефира на мальтите - убрать товар с полок магазинов и из доступа к онлайн-заказам. В составе зефира содержится заменитель сахара мальтит. В компании заявили, это разрешенная добавка, но при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие. "Мы предупреждаем об этом покупателей: информация есть на упаковке зефира, а также добавлена в описание продукта на сайте и в мобильном приложении", - сообщили в компании. Там объяснили, что были проверены все обращения от покупателей за последние четыре месяца продаж продукта. Так, доля обращений по качеству продукта в среднем составляет менее 0,3% от общего числа покупок. То есть за последние четыре месяца магазин получил 32 обращения по качеству продукта.
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россия, вкусвилл, продукты питания
РОССИЯ, Вкусвилл, продукты питания
20:42 12.10.2024
 
"ВкусВилл" опроверг сообщения о массовом отравлении покупателей

"ВкусВилл" опроверг информацию о массовом отравлении покупателей зефиром

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанквкусвилл
вкусвилл - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Магазин "ВкусВилл" опроверг информацию об отравлении зефиром, она не соответствует действительности, однако продукт отправят на внеплановые исследования для подтверждения безопасности, заявила компания в своем Telegram-канале.
Ранее, в субботу, в Telegram-каналах стала распространяться информация о том, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "ВкусВилл". Пострадавшие заявили, что после употребления десерта у них сильно заболел живот, начались тошнота и диарея.
"Во "ВкусВилле" тщательно отслеживаются все обращения, тем более массовые жалобы. Распространяемая в сети информация о зефире не соответствуют действительности… Продукт прошел плановые лабораторные проверки, по результатам которых была подтверждена безопасность и соответствие качеству. Сейчас образцы зефира будут отправлены на внеплановые исследования для подтверждения его полной безопасности", - говорится в сообщении.
Однако компания приняла решение до получения результатов повторных исследований приостановить продажи зефира на мальтите - убрать товар с полок магазинов и из доступа к онлайн-заказам. В составе зефира содержится заменитель сахара мальтит. В компании заявили, это разрешенная добавка, но при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие. "Мы предупреждаем об этом покупателей: информация есть на упаковке зефира, а также добавлена в описание продукта на сайте и в мобильном приложении", - сообщили в компании.
Там объяснили, что были проверены все обращения от покупателей за последние четыре месяца продаж продукта. Так, доля обращений по качеству продукта в среднем составляет менее 0,3% от общего числа покупок. То есть за последние четыре месяца магазин получил 32 обращения по качеству продукта.
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РОССИЯВкусвиллпродукты питания
 
 
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