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Во Львове стало безопасно. Европа сворачивает помощь украинским беженцам - 14.10.2024, ПРАЙМ
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Во Львове стало безопасно. Европа сворачивает помощь украинским беженцам
Во Львове стало безопасно. Европа сворачивает помощь украинским беженцам - 14.10.2024, ПРАЙМ
Во Львове стало безопасно. Европа сворачивает помощь украинским беженцам
В Европе отменяют некоторые виды социальных выплат для украинских беженцев, пишет украинское издание "Фокус.ua". | 14.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-14T12:47+0300
2024-10-14T12:47+0300
спецоперация на украине
украина
европа
украинские беженцы
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. В Европе отменяют некоторые виды социальных выплат для украинских беженцев, пишет украинское издание "Фокус.ua".Так, в Норвегии и Венгрии будут отказывать в статусе защиты для беженцев из западных регионов Украины. Нидерланды планируют сократить срок разрешений на проживание для беженцев.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ Польше с 1 октября 2024 года отменят субсидии на детские сады и ясли. Прекращены выплаты по программе "Семейный опекунский капитал". Доступна программа "500+" на выплату пособия на детей.Норвегия также ужесточает миграционную политику. Власти страны начали отказывать украинским беженцам в статусе защиты. Там расширили список "безопасных" регионов Украины, включив в него Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. Украинцы, выехавшие оттуда, больше не получают статус защиты.Нидерланды планируют сократить срок разрешений на проживание с пяти до двух лет. Это усложнит процесс воссоединения семей.Австрия также дает последний шанс. Украинцы могут претендовать на карту RWR+, которая открывает новые горизонты для трудоустройства. Через пять лет можно будет подать на постоянный вид на жительство в ЕС. При этом социальные выплаты будут отменены, останутся только статус беженца и "синяя карта".Ирландия также сокращает помощь украинским беженцам. Власти признают, что долговременная поддержка украинцев создает неравные условия на рынке жилья для других людей.Изменила условия выплаты на жилье Эстония. Денежную помощь будут предоставлять только недавно прибывшим украинцам. Компенсация за аренду может быть предоставлена только в течение первых шести месяцев после получения первого вида на жительство. Размер разовой компенсации составляет до 1200 евро на семью.Прекратила помощь на жилье для беженцев из западных регионов Украины Венгрия Премьер-министр Виктор Орбан пообещал отправлять беженцев в Брюссель. ЕС оштрафовал Будапешт на 200 миллионов евро за нарушение правил миграции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, европа, украинские беженцы
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕВРОПА, украинские беженцы
12:47 14.10.2024
 
Во Львове стало безопасно. Европа сворачивает помощь украинским беженцам

"Фокус.ua": в Европе отменяют ряд социальных выплат для украинских беженцев

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. В Европе отменяют некоторые виды социальных выплат для украинских беженцев, пишет украинское издание "Фокус.ua".
Так, в Норвегии и Венгрии будут отказывать в статусе защиты для беженцев из западных регионов Украины. Нидерланды планируют сократить срок разрешений на проживание для беженцев.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
В Польше с 1 октября 2024 года отменят субсидии на детские сады и ясли. Прекращены выплаты по программе "Семейный опекунский капитал". Доступна программа "500+" на выплату пособия на детей.
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Норвегия также ужесточает миграционную политику. Власти страны начали отказывать украинским беженцам в статусе защиты. Там расширили список "безопасных" регионов Украины, включив в него Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. Украинцы, выехавшие оттуда, больше не получают статус защиты.
Нидерланды планируют сократить срок разрешений на проживание с пяти до двух лет. Это усложнит процесс воссоединения семей.
Австрия также дает последний шанс. Украинцы могут претендовать на карту RWR+, которая открывает новые горизонты для трудоустройства. Через пять лет можно будет подать на постоянный вид на жительство в ЕС. При этом социальные выплаты будут отменены, останутся только статус беженца и "синяя карта".
Ирландия также сокращает помощь украинским беженцам. Власти признают, что долговременная поддержка украинцев создает неравные условия на рынке жилья для других людей.
Изменила условия выплаты на жилье Эстония. Денежную помощь будут предоставлять только недавно прибывшим украинцам. Компенсация за аренду может быть предоставлена только в течение первых шести месяцев после получения первого вида на жительство. Размер разовой компенсации составляет до 1200 евро на семью.
Прекратила помощь на жилье для беженцев из западных регионов Украины Венгрия Премьер-министр Виктор Орбан пообещал отправлять беженцев в Брюссель. ЕС оштрафовал Будапешт на 200 миллионов евро за нарушение правил миграции.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЕВРОПАукраинские беженцы
 
 
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