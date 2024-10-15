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Названы причины выпуска "одноразовых" автомобилей - 15.10.2024, ПРАЙМ
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Названы причины выпуска "одноразовых" автомобилей
Названы причины выпуска "одноразовых" автомобилей - 15.10.2024, ПРАЙМ
Названы причины выпуска "одноразовых" автомобилей
Большинство производителей автомобилей выпускают машины, у которых заранее заложено запрограммированное старение — их называют одноразовыми, поскольку они... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T10:31+0300
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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Большинство производителей автомобилей выпускают машины, у которых заранее заложено запрограммированное старение — их называют одноразовыми, поскольку они способны служить только в течение гарантийного срока, и в таком подходе к долговечности есть свои причины, пишет NaAvtotrasse.Во-первых. производители больше не делают упора на длительный срок службы, а стараются выпускать модели, способные работать во время гарантийного срока, после чего их владельцы вынуждены покупать новые — обеспечивается постоянная прибыль компаниям.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВо-вторых, производители стремятся уменьшить вес машин. В итоге многие материалы заменяются на менее долговечные. Даже при изготовлении компонентов двигателя все чаще применяется алюминий, а не чугун — элементы цилиндропоршневой группы производятся с тонкими стенками. В итоге ухудшается теплообмен, а это повышает риск перегрева мотора. Такие двигатели сложно ремонтировать.Кроме того, производители стараются удешевлять расходы на трансмиссию, устанавливая вместо надежных автоматических коробок передач вариаторы и “роботы”.Также есть экологический фактор. У применяемого каталитического нейтрализатора короткий срок службы — три-пять лет, затем он начинает крошиться, а керамическая пыль может попасть в мотор, что влечет появлению задиров на цилиндрах.
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авто, автопроизводители
Авто, автопроизводители
10:31 15.10.2024
 
Названы причины выпуска "одноразовых" автомобилей

NaAvtotrasse: производители выпускают машины с запрограммированным старением

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАвтомобиль выезжает из сервисного центра после технического осмотра
Автомобиль выезжает из сервисного центра после технического осмотра - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Большинство производителей автомобилей выпускают машины, у которых заранее заложено запрограммированное старение — их называют одноразовыми, поскольку они способны служить только в течение гарантийного срока, и в таком подходе к долговечности есть свои причины, пишет NaAvtotrasse.
Во-первых. производители больше не делают упора на длительный срок службы, а стараются выпускать модели, способные работать во время гарантийного срока, после чего их владельцы вынуждены покупать новые — обеспечивается постоянная прибыль компаниям.
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Во-вторых, производители стремятся уменьшить вес машин. В итоге многие материалы заменяются на менее долговечные. Даже при изготовлении компонентов двигателя все чаще применяется алюминий, а не чугун — элементы цилиндропоршневой группы производятся с тонкими стенками. В итоге ухудшается теплообмен, а это повышает риск перегрева мотора. Такие двигатели сложно ремонтировать.
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Кроме того, производители стараются удешевлять расходы на трансмиссию, устанавливая вместо надежных автоматических коробок передач вариаторы и “роботы”.
Также есть экологический фактор. У применяемого каталитического нейтрализатора короткий срок службы — три-пять лет, затем он начинает крошиться, а керамическая пыль может попасть в мотор, что влечет появлению задиров на цилиндрах.
 
Автоавтопроизводители
 
 
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