https://1prime.ru/20241015/avto-852180490.html

Названы причины выпуска "одноразовых" автомобилей

Названы причины выпуска "одноразовых" автомобилей - 15.10.2024, ПРАЙМ

Названы причины выпуска "одноразовых" автомобилей

Большинство производителей автомобилей выпускают машины, у которых заранее заложено запрограммированное старение — их называют одноразовыми, поскольку они... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T10:31+0300

2024-10-15T10:31+0300

2024-10-15T10:31+0300

авто

автопроизводители

https://cdnn.1prime.ru/img/82498/80/824988017_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_527ddaf0e7c2353bbf0060310b57a161.jpg

МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Большинство производителей автомобилей выпускают машины, у которых заранее заложено запрограммированное старение — их называют одноразовыми, поскольку они способны служить только в течение гарантийного срока, и в таком подходе к долговечности есть свои причины, пишет NaAvtotrasse.Во-первых. производители больше не делают упора на длительный срок службы, а стараются выпускать модели, способные работать во время гарантийного срока, после чего их владельцы вынуждены покупать новые — обеспечивается постоянная прибыль компаниям.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВо-вторых, производители стремятся уменьшить вес машин. В итоге многие материалы заменяются на менее долговечные. Даже при изготовлении компонентов двигателя все чаще применяется алюминий, а не чугун — элементы цилиндропоршневой группы производятся с тонкими стенками. В итоге ухудшается теплообмен, а это повышает риск перегрева мотора. Такие двигатели сложно ремонтировать.Кроме того, производители стараются удешевлять расходы на трансмиссию, устанавливая вместо надежных автоматических коробок передач вариаторы и “роботы”.Также есть экологический фактор. У применяемого каталитического нейтрализатора короткий срок службы — три-пять лет, затем он начинает крошиться, а керамическая пыль может попасть в мотор, что влечет появлению задиров на цилиндрах.

https://1prime.ru/20241011/dolya-852119964.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, автопроизводители