https://1prime.ru/20241016/rakety-852203296.html

Названа причина, по которой США отказывают Киеву в полномасштабной помощи

Названа причина, по которой США отказывают Киеву в полномасштабной помощи - 16.10.2024, ПРАЙМ

Названа причина, по которой США отказывают Киеву в полномасштабной помощи

Соединенные Штаты оказывают помощь Украине более осторожно, чем Израилю, поскольку у России есть ядерное оружие, пишет РИА Новости со ссылкой на американскую... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T10:49+0300

2024-10-16T10:49+0300

2024-10-16T10:49+0300

спецоперация на украине

украина

сша

ракеты

ядерное оружие

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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Соединенные Штаты оказывают помощь Украине более осторожно, чем Израилю, поскольку у России есть ядерное оружие, пишет РИА Новости со ссылкой на американскую прессу."Мы можем рискнуть и сбивать иранские ракеты над Израилем, не провоцируя прямой войны с Тегераном, которая могла бы перерасти в ядерную", — приводит издание Politico слова пожелавшего остаться неназванным специализирующегося на политике по Украине старшего помощника сенатора.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн добавил, что есть существенно более высокий риск ядерной конфронтации, если делать попытки сбить запущенные Россией ракеты над украинской территорией.Помощник охарактеризовал это как жесткий ответ, который, возможно, украинцам будет неприятно услышать.Ранее Польша заявила, что не намерена сбивать российские ракеты и беспилотники, а также отказалась от идеи обучать украинских военных на территории Украины, так как опасается ответа со стороны Москвы.Президент России Владимир Путин заявлял, что представители стран Североатлантического альянса должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Украине атаковать объекты в глубине территории России с помощью ракетных комплексов, переданных Западом.

https://1prime.ru/20241013/svo-852155163.html

украина

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украина, сша, ракеты, ядерное оружие