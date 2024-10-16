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Названа причина, по которой США отказывают Киеву в полномасштабной помощи - 16.10.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241016/rakety-852203296.html
Названа причина, по которой США отказывают Киеву в полномасштабной помощи
Названа причина, по которой США отказывают Киеву в полномасштабной помощи - 16.10.2024, ПРАЙМ
Названа причина, по которой США отказывают Киеву в полномасштабной помощи
Соединенные Штаты оказывают помощь Украине более осторожно, чем Израилю, поскольку у России есть ядерное оружие, пишет РИА Новости со ссылкой на американскую... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T10:49+0300
2024-10-16T10:49+0300
спецоперация на украине
украина
сша
ракеты
ядерное оружие
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Соединенные Штаты оказывают помощь Украине более осторожно, чем Израилю, поскольку у России есть ядерное оружие, пишет РИА Новости со ссылкой на американскую прессу."Мы можем рискнуть и сбивать иранские ракеты над Израилем, не провоцируя прямой войны с Тегераном, которая могла бы перерасти в ядерную", — приводит издание Politico слова пожелавшего остаться неназванным специализирующегося на политике по Украине старшего помощника сенатора.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн добавил, что есть существенно более высокий риск ядерной конфронтации, если делать попытки сбить запущенные Россией ракеты над украинской территорией.Помощник охарактеризовал это как жесткий ответ, который, возможно, украинцам будет неприятно услышать.Ранее Польша заявила, что не намерена сбивать российские ракеты и беспилотники, а также отказалась от идеи обучать украинских военных на территории Украины, так как опасается ответа со стороны Москвы.Президент России Владимир Путин заявлял, что представители стран Североатлантического альянса должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Украине атаковать объекты в глубине территории России с помощью ракетных комплексов, переданных Западом.
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украина, сша, ракеты, ядерное оружие
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ракеты, ядерное оружие
10:49 16.10.2024
 
Названа причина, по которой США отказывают Киеву в полномасштабной помощи

США не сбивают ракеты РФ над Украиной, опасаясь ядерного оружия, заявили в сенате

© РИА Новости . Григорий Дубовицкий | Перейти в медиабанкКонгресс США.
Конгресс США. - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Григорий Дубовицкий
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Соединенные Штаты оказывают помощь Украине более осторожно, чем Израилю, поскольку у России есть ядерное оружие, пишет РИА Новости со ссылкой на американскую прессу.
"Мы можем рискнуть и сбивать иранские ракеты над Израилем, не провоцируя прямой войны с Тегераном, которая могла бы перерасти в ядерную", — приводит издание Politico слова пожелавшего остаться неназванным специализирующегося на политике по Украине старшего помощника сенатора.
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Он добавил, что есть существенно более высокий риск ядерной конфронтации, если делать попытки сбить запущенные Россией ракеты над украинской территорией.
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Помощник охарактеризовал это как жесткий ответ, который, возможно, украинцам будет неприятно услышать.
Ранее Польша заявила, что не намерена сбивать российские ракеты и беспилотники, а также отказалась от идеи обучать украинских военных на территории Украины, так как опасается ответа со стороны Москвы.
Президент России Владимир Путин заявлял, что представители стран Североатлантического альянса должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Украине атаковать объекты в глубине территории России с помощью ракетных комплексов, переданных Западом.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАракетыядерное оружие
 
 
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