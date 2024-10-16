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Сырский: Лондон готовит предложения по дальнобойным ударам по объектам в РФ

Сырский: Лондон готовит предложения по дальнобойным ударам по объектам в РФ - 16.10.2024, ПРАЙМ

Сырский: Лондон готовит предложения по дальнобойным ударам по объектам в РФ

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил в своем Telegram-канале, что обсудил по телефону с главой штаба обороны Великобритании Тони Радакином... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T10:11+0300

2024-10-16T10:11+0300

2024-10-16T10:11+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил в своем Telegram-канале, что обсудил по телефону с главой штаба обороны Великобритании Тони Радакином возможности нанесения ударов по военным объектам России "на стратегической глубине", при этом, по словам украинского генерала, Лондон занимается проработкой соответствующих предложений. По словам Сырского, он доложил Радакину о состоянии актуального положения на линии соприкосновения. "Отдельно обсудили возможности поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине. В настоящее время британская сторона прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации "плана победы", - написал Сырский. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что представители стран Североатлантического альянса должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда рассуждают о планах дать Украине разрешение на атаки удары по целям в глубине территории России переданными Западом ракетными комплексами. 8 октября министр иностранных дал Сергей Лавров заявил, что Россия узнает о получении Киевом от Запада разрешения на применение дальнобойных ракет, и в случае если такое разрешение дадут, то немедленно начнут действовать ответные меры РФ.

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украина, великобритания, оружие