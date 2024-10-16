https://1prime.ru/20241016/ukraina-852215506.html
Байден решил провести виртуальный "Рамштайн"
Байден решил провести виртуальный "Рамштайн" - 16.10.2024, ПРАЙМ
Байден решил провести виртуальный "Рамштайн"
Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ноябре проведет виртуальную встречу контактной группы по оказанию помощи Украине на высшем уровне, передает... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T21:26+0300
2024-10-16T21:26+0300
2024-10-16T21:27+0300
спецоперация на украине
джо байден
встреча
военная помощь украине
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МОСКВА, 16 октября – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ноябре проведет виртуальную встречу контактной группы по оказанию помощи Украине на высшем уровне, передает американская администрация.Как сообщается, в ходе виртуальной встречи главы государств скоординируют дополнительные меры поддержки Киева вместе с международными партнерами.При этом в администрации США отметили, что виртуальная встреча станет частью усилий по обеспечению Украины всем необходимым для борьбы против Российской Федерации.
https://1prime.ru/20241016/borrel-852209757.html
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джо байден, встреча, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, Джо Байден, встреча, военная помощь Украине
Байден решил провести виртуальный "Рамштайн"
Байден в ноябре проведет виртуальную встречу контактной группы по Украине
МОСКВА, 16 октября – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ноябре проведет виртуальную встречу контактной группы по оказанию помощи Украине на высшем уровне, передает американская администрация.
Как сообщается, в ходе виртуальной встречи главы государств скоординируют дополнительные меры поддержки Киева вместе с международными партнерами.
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При этом в администрации США отметили, что виртуальная встреча станет частью усилий по обеспечению Украины всем необходимым для борьбы против Российской Федерации.