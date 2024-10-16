https://1prime.ru/20241016/ukraina-852215506.html

Байден решил провести виртуальный "Рамштайн"

Байден решил провести виртуальный "Рамштайн" - 16.10.2024, ПРАЙМ

Байден решил провести виртуальный "Рамштайн"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ноябре проведет виртуальную встречу контактной группы по оказанию помощи Украине на высшем уровне, передает... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T21:26+0300

2024-10-16T21:26+0300

2024-10-16T21:27+0300

спецоперация на украине

джо байден

встреча

военная помощь украине

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МОСКВА, 16 октября – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ноябре проведет виртуальную встречу контактной группы по оказанию помощи Украине на высшем уровне, передает американская администрация.Как сообщается, в ходе виртуальной встречи главы государств скоординируют дополнительные меры поддержки Киева вместе с международными партнерами.При этом в администрации США отметили, что виртуальная встреча станет частью усилий по обеспечению Украины всем необходимым для борьбы против Российской Федерации.

https://1prime.ru/20241016/borrel-852209757.html

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джо байден, встреча, военная помощь украине