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Байден решил провести виртуальный "Рамштайн" - 16.10.2024, ПРАЙМ
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Байден решил провести виртуальный "Рамштайн"
Байден решил провести виртуальный "Рамштайн" - 16.10.2024, ПРАЙМ
Байден решил провести виртуальный "Рамштайн"
Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ноябре проведет виртуальную встречу контактной группы по оказанию помощи Украине на высшем уровне, передает... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T21:26+0300
2024-10-16T21:27+0300
спецоперация на украине
джо байден
встреча
военная помощь украине
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МОСКВА, 16 октября – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ноябре проведет виртуальную встречу контактной группы по оказанию помощи Украине на высшем уровне, передает американская администрация.Как сообщается, в ходе виртуальной встречи главы государств скоординируют дополнительные меры поддержки Киева вместе с международными партнерами.При этом в администрации США отметили, что виртуальная встреча станет частью усилий по обеспечению Украины всем необходимым для борьбы против Российской Федерации.
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джо байден, встреча, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, Джо Байден, встреча, военная помощь Украине
21:26 16.10.2024 (обновлено: 21:27 16.10.2024)
 
Байден решил провести виртуальный "Рамштайн"

Байден в ноябре проведет виртуальную встречу контактной группы по Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 16 октября – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ноябре проведет виртуальную встречу контактной группы по оказанию помощи Украине на высшем уровне, передает американская администрация.
Как сообщается, в ходе виртуальной встречи главы государств скоординируют дополнительные меры поддержки Киева вместе с международными партнерами.
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При этом в администрации США отметили, что виртуальная встреча станет частью усилий по обеспечению Украины всем необходимым для борьбы против Российской Федерации.
 
Спецоперация на УкраинеДжо Байденвстречавоенная помощь Украине
 
 
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