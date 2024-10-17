https://1prime.ru/20241017/neft-852236553.html
Запасы нефти в США за неделю снизились на 2,2 миллиона баррелей
Запасы нефти в США за неделю снизились на 2,2 миллиона баррелей - 17.10.2024, ПРАЙМ
Запасы нефти в США за неделю снизились на 2,2 миллиона баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 октября, снизившись на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 420,5 | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T18:45+0300
2024-10-17T18:45+0300
2024-10-17T18:45+0300
энергетика
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добыча нефти в сша
запасы нефти в сша
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 октября, снизившись на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 420,5 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали увеличения запасов на 2,3 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) при этом выросли до 25 миллионов баррелей с 24,9 миллиона. Запасы бензина упали на 2,2 миллиона баррелей (на 1%), до 212,7 миллиона. Аналитики при этом ожидали снижения показателя только лишь на 1,4 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 3,5 миллиона баррелей (на 3%), до 115 миллионов, прогнозировалось снижение на 2,5 миллиона баррелей.Согласно обзору, стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 11 октября, увеличился на 0,952 миллиона баррелей - до 383,882 миллиона.Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало прошлого года. В 2023 году динамика несколько раз менялась, а с середины декабря резерв непрерывно растет.В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва. В марте министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что администрация США планирует восполнить стратегический резерв к концу этого года.Также из обзора следует, что добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 11 октября, поднялась на 100 тысяч баррелей в сутки - до 13,5 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,35 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре.Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в июле добыча нефти в США составила 13,21 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в августе показатель составил 13,36 миллиона баррелей в сутки, в сентябре - 13,25 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.Минэнерго США 8 октября понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 30 тысяч баррелей в день - до 13,22 миллиона баррелей в день, на 2025 год - на 130 тысяч баррелей в день, до 13,54 миллиона баррелей в день.
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сша, нефть, добыча нефти в сша, запасы нефти в сша
Энергетика, США, Нефть, добыча нефти в США, запасы нефти в США
Запасы нефти в США за неделю снизились на 2,2 миллиона баррелей
Запасы нефти в США за неделю упали на 2,2 млн баррелей, до 420,5 млн баррелей
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 октября, снизившись на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 420,5 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали увеличения запасов на 2,3 миллиона баррелей.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) при этом выросли до 25 миллионов баррелей с 24,9 миллиона.
Запасы бензина упали на 2,2 миллиона баррелей (на 1%), до 212,7 миллиона. Аналитики при этом ожидали снижения показателя только лишь на 1,4 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 3,5 миллиона баррелей (на 3%), до 115 миллионов, прогнозировалось снижение на 2,5 миллиона баррелей.
Согласно обзору, стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 11 октября, увеличился на 0,952 миллиона баррелей - до 383,882 миллиона.
Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало прошлого года. В 2023 году динамика несколько раз менялась, а с середины декабря резерв непрерывно растет.
В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.
Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва. В марте министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что администрация США планирует восполнить стратегический резерв к концу этого года.
Также из обзора следует, что добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 11 октября, поднялась на 100 тысяч баррелей в сутки - до 13,5 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,35 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в июле добыча нефти в США составила 13,21 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в августе показатель составил 13,36 миллиона баррелей в сутки, в сентябре - 13,25 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 8 октября понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 30 тысяч баррелей в день - до 13,22 миллиона баррелей в день, на 2025 год - на 130 тысяч баррелей в день, до 13,54 миллиона баррелей в день.
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