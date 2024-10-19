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На Украине выступили с неожиданным обращением к женщинам и пенсионерам

На Украине выступили с неожиданным обращением к женщинам и пенсионерам - 19.10.2024, ПРАЙМ

На Украине выступили с неожиданным обращением к женщинам и пенсионерам

Военнослужащий ВСУ Александр Матяш обратился к жителям Украины с призывом идти на фронт. Слова военного привело издание "Страна.ua". | 19.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Военнослужащий ВСУ Александр Матяш обратился к жителям Украины с призывом идти на фронт. Слова военного привело издание "Страна.ua"."Если в войне не примут участие все граждане, включая женщин и даже пенсионеров, то Украина перестанет существовать как государство", — сказал Матяш.Украинский кабмин ранее внес в Верховную раду законопроект, предусматривающий постановку на военный учет женщин, желающих пройти базовую военную службу, которая была введена в стране вместо срочной.Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в четверг допустил возможность участия женщин в боевых действиях на стороне украинской армии.Закон об усилении мобилизации на Украине начал действовать с 18 мая нынешнего года. Согласно ему, все военнообязанные лица в течение 60 дней с момента вступления закона в силу должны обновить свои данные в военкомате. Им требуется посетить военкомат лично либо зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее лично. При этом датой "вручения" является число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. Закон также предусматривает, что военнообязанные должны носить при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Кроме того, сроки демобилизации в законе не прописаны. Соответствующая норма была изъята из положений закона.

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украина, женщины, пенсионеры, всу, призыв