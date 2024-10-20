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Стало известно, почему плагин-гибриды оказались тупиковым направлением

Стало известно, почему плагин-гибриды оказались тупиковым направлением - 20.10.2024, ПРАЙМ

Стало известно, почему плагин-гибриды оказались тупиковым направлением

Плагин-гибриды (PHEV) на протяжении долгого времени считали оптимальным решением для перехода от машин с двигателем внутреннего сгорания к электромобилям. От... | 20.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-20T14:36+0300

2024-10-20T14:36+0300

2024-10-20T14:38+0300

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Плагин-гибриды (PHEV) на протяжении долгого времени считали оптимальным решением для перехода от машин с двигателем внутреннего сгорания к электромобилям. От них ожидали комфортный переход, включающий экономичность электродвигателя и привычный запас хода бензинового мотора. Однако исследования, в том числе JD Power, показали, что ожидания оказались обманчивыми, пишет журнал "За рулем".По мнению издания, причина этого заключается в сложности и дороговизне эксплуатации PHEV. Работа бензинового двигателя и электрического мотора приводит к повышению стоимости как самого автомобиля, так и его обслуживания. Средняя цена компактного SUV, имеющего гибридную силовую установку, достигает $48 700, что составляет примерно 4,7 миллиона рублей. Стоимость становится серьезным барьером для многих потенциальных покупателей, в особенности с учетом того, что зачастую пробег на электротяге оказывается короче ожидаемого, а расходы на бензин и обслуживание оказываются выше запланированных.Кроме того, ситуацию ухудшают и падающие продажи. На рынке просматривается отчетливую тенденция к снижению спроса даже на фоне активного продвижения PHEV производителями. Так, в Испании в сентябре текущего года продажи PHEV снизились на 16,4% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года достигли отметки в 4136 единиц. При этом продажи электрокаров выросли на 58,9%. Это свидетельствует о том, что покупатели предпочитают более чистые и, в конечном итоге, более экономичные в эксплуатации полностью электрические машины.

https://1prime.ru/20241019/avto-852272350.html

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авто, продажи автомобилей, электромобили