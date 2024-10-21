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На Западе задумались, как помешать российской артиллерии выигрывать у ВСУ - 21.10.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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На Западе задумались, как помешать российской артиллерии выигрывать у ВСУ
На Западе задумались, как помешать российской артиллерии выигрывать у ВСУ - 21.10.2024, ПРАЙМ
На Западе задумались, как помешать российской артиллерии выигрывать у ВСУ
Артиллерия ВСУ проигрывает российской — Россия производит артиллерию быстрее, чем Украина успевает ее уничтожать, пишет немецкое издание Business Insider. | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T12:32+0300
2024-10-21T12:33+0300
спецоперация на украине
всу
россия
украина
оружие
артиллерия
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Артиллерия ВСУ проигрывает российской — Россия производит артиллерию быстрее, чем Украина успевает ее уничтожать, пишет немецкое издание Business Insider.Издание напоминает, что на протяжении столетий ключом к победе на поле боя была способность вывести из строя артиллерию противника. В Первой и Второй мировых войнах доля артиллерии в вооружениях составляла около 60%.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРоссийская артиллерия нанесла ВСУ 70% потерь, которые оцениваются в сотни тысяч человек. В свою очередь, Украина, как утверждается, уничтожила более 10 тысяч российских артиллерийских орудий, но Россия накопила на Украине 4 780 единиц ствольной артиллерии и 1 130 реактивных систем залпового огня.По мнению автора, Украине не хватает огневой мощи для противодействия российской артиллерии. На этом фоне западные и украинские эксперты предлагают нарушить производство российских орудий — Россия зависит от импорта станков и сырья для производства артиллерийских стволов и снарядов, Китай и другие страны реэкспортируют западные инструменты в Россию.Так, Россия импортирует 55% хрома и значительную часть хлопковой целлюлозы. Казахстан сократил экспорт хлопковой целлюлозы после введения санкций и поставляет ее теперь для боеприпасов НАТО, говорится в публикации.Санкции против звеньев цепочки поставок, как отмечается в статье, работают, однако требуют согласованного подхода. Целенаправленные санкции могут, по мнению автора, оказаться более эффективным подходом, чем попытки уничтожить российскую артиллерию в прямом бою. При этом санкции, как он отмечает, могут подтолкнуть Россию к поиску новых способов обхода мерСейчас за Россией явное артиллерийское превосходство. Она выпускает 10 тысяч снарядов в сутки, Украина — менее 1 800 из-за нехватки боеприпасов. Артиллерия позволяет российским войскам продвигаться под Донецком.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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всу, россия, украина, оружие, артиллерия
Спецоперация на Украине, ВСУ, РОССИЯ, УКРАИНА, оружие, артиллерия
12:32 21.10.2024 (обновлено: 12:33 21.10.2024)
 
На Западе задумались, как помешать российской артиллерии выигрывать у ВСУ

BI: украинская артиллерия не способна противостоять российской

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Артиллерия ВСУ проигрывает российской — Россия производит артиллерию быстрее, чем Украина успевает ее уничтожать, пишет немецкое издание Business Insider.
Издание напоминает, что на протяжении столетий ключом к победе на поле боя была способность вывести из строя артиллерию противника. В Первой и Второй мировых войнах доля артиллерии в вооружениях составляла около 60%.
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Российская артиллерия нанесла ВСУ 70% потерь, которые оцениваются в сотни тысяч человек. В свою очередь, Украина, как утверждается, уничтожила более 10 тысяч российских артиллерийских орудий, но Россия накопила на Украине 4 780 единиц ствольной артиллерии и 1 130 реактивных систем залпового огня.
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
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09:39
По мнению автора, Украине не хватает огневой мощи для противодействия российской артиллерии. На этом фоне западные и украинские эксперты предлагают нарушить производство российских орудий — Россия зависит от импорта станков и сырья для производства артиллерийских стволов и снарядов, Китай и другие страны реэкспортируют западные инструменты в Россию.
Так, Россия импортирует 55% хрома и значительную часть хлопковой целлюлозы. Казахстан сократил экспорт хлопковой целлюлозы после введения санкций и поставляет ее теперь для боеприпасов НАТО, говорится в публикации.
Санкции против звеньев цепочки поставок, как отмечается в статье, работают, однако требуют согласованного подхода. Целенаправленные санкции могут, по мнению автора, оказаться более эффективным подходом, чем попытки уничтожить российскую артиллерию в прямом бою. При этом санкции, как он отмечает, могут подтолкнуть Россию к поиску новых способов обхода мер
Сейчас за Россией явное артиллерийское превосходство. Она выпускает 10 тысяч снарядов в сутки, Украина — менее 1 800 из-за нехватки боеприпасов. Артиллерия позволяет российским войскам продвигаться под Донецком.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеВСУРОССИЯУКРАИНАоружиеартиллерия
 
 
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