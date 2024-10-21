https://1prime.ru/20241021/artilleriya-852297908.html

На Западе задумались, как помешать российской артиллерии выигрывать у ВСУ

На Западе задумались, как помешать российской артиллерии выигрывать у ВСУ - 21.10.2024, ПРАЙМ

На Западе задумались, как помешать российской артиллерии выигрывать у ВСУ

Артиллерия ВСУ проигрывает российской — Россия производит артиллерию быстрее, чем Украина успевает ее уничтожать, пишет немецкое издание Business Insider. | 21.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Артиллерия ВСУ проигрывает российской — Россия производит артиллерию быстрее, чем Украина успевает ее уничтожать, пишет немецкое издание Business Insider.Издание напоминает, что на протяжении столетий ключом к победе на поле боя была способность вывести из строя артиллерию противника. В Первой и Второй мировых войнах доля артиллерии в вооружениях составляла около 60%.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРоссийская артиллерия нанесла ВСУ 70% потерь, которые оцениваются в сотни тысяч человек. В свою очередь, Украина, как утверждается, уничтожила более 10 тысяч российских артиллерийских орудий, но Россия накопила на Украине 4 780 единиц ствольной артиллерии и 1 130 реактивных систем залпового огня.По мнению автора, Украине не хватает огневой мощи для противодействия российской артиллерии. На этом фоне западные и украинские эксперты предлагают нарушить производство российских орудий — Россия зависит от импорта станков и сырья для производства артиллерийских стволов и снарядов, Китай и другие страны реэкспортируют западные инструменты в Россию.Так, Россия импортирует 55% хрома и значительную часть хлопковой целлюлозы. Казахстан сократил экспорт хлопковой целлюлозы после введения санкций и поставляет ее теперь для боеприпасов НАТО, говорится в публикации.Санкции против звеньев цепочки поставок, как отмечается в статье, работают, однако требуют согласованного подхода. Целенаправленные санкции могут, по мнению автора, оказаться более эффективным подходом, чем попытки уничтожить российскую артиллерию в прямом бою. При этом санкции, как он отмечает, могут подтолкнуть Россию к поиску новых способов обхода мерСейчас за Россией явное артиллерийское превосходство. Она выпускает 10 тысяч снарядов в сутки, Украина — менее 1 800 из-за нехватки боеприпасов. Артиллерия позволяет российским войскам продвигаться под Донецком.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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всу, россия, украина, оружие, артиллерия