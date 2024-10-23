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"Тысячи солдат". На Западе рассказали об окружении города в ДНР - 23.10.2024, ПРАЙМ
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"Тысячи солдат". На Западе рассказали об окружении города в ДНР
"Тысячи солдат". На Западе рассказали об окружении города в ДНР - 23.10.2024, ПРАЙМ
"Тысячи солдат". На Западе рассказали об окружении города в ДНР
Тысячи солдат Вооруженных сил Украины погибнут, потому что командование не отдало им приказ выйти из города Селидово в Донецкой Народной Республике в преддверии | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T22:34+0300
2024-10-23T22:34+0300
спецоперация на украине
днр
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Тысячи солдат Вооруженных сил Украины погибнут, потому что командование не отдало им приказ выйти из города Селидово в Донецкой Народной Республике в преддверии его окружения. Об этом рассказал в своем блоге на YouTube британский военный эксперт Александр Меркурис."Произойдет серьезная катастрофа, часть этих войск спасется, но большинство, скорее всего, — нет", - прогнозирует эксперт. По его словам, Украина в очередной раз жертвует тысячами своих лучших солдат, который обороняют Селидово, хоят, как считает Меркурис, они должны были покинуть этот город еще неделю назад.При этом британский эксперт выразил уверенность, что ВС России полностью окружат Селидово, и все пути снабжения подразделений ВСУ будут перерезаны.
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днр, всу, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ДНР, ВСУ, экспертное мнение
22:34 23.10.2024
 
"Тысячи солдат". На Западе рассказали об окружении города в ДНР

Меркурис: тысячи солдат ВСУ погибнут после окружения Селидово

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Тысячи солдат Вооруженных сил Украины погибнут, потому что командование не отдало им приказ выйти из города Селидово в Донецкой Народной Республике в преддверии его окружения. Об этом рассказал в своем блоге на YouTube британский военный эксперт Александр Меркурис.
"Произойдет серьезная катастрофа, часть этих войск спасется, но большинство, скорее всего, — нет", - прогнозирует эксперт.
По его словам, Украина в очередной раз жертвует тысячами своих лучших солдат, который обороняют Селидово, хоят, как считает Меркурис, они должны были покинуть этот город еще неделю назад.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
"Отказались следовать". Массовое восстание ВСУ напугало Запад
21 октября, 16:11
При этом британский эксперт выразил уверенность, что ВС России полностью окружат Селидово, и все пути снабжения подразделений ВСУ будут перерезаны.
 
Спецоперация на УкраинеДНРВСУэкспертное мнение
 
 
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