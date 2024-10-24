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Объем выданных в России автокредитов в сентябре сократился - 24.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Объем выданных в России автокредитов в сентябре сократился
Объем выданных в России автокредитов в сентябре сократился - 24.10.2024, ПРАЙМ
Объем выданных в России автокредитов в сентябре сократился
Объем выданных в России автокредитов в сентябре сократился к августу на 9,7% - до 203,9 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T07:19+0300
2024-10-24T07:19+0300
экономика
авто
кредит
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Объем выданных в России автокредитов в сентябре сократился к августу на 9,7% - до 203,9 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, объем выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в сентябре 2024 года составил 203,9 миллиарда рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 9,7% (в августе 2024 года - 225,7 миллиарда рублей)", - сообщается в пресс-релизе. Отмечается, что в сентябре количество выданных автокредитов также сократилось - на 3% к августу, до 149,4 тысячи единиц. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных автокредитов в сентябре 2024 года вырос на 41,2% (в сентябре 2023 года - 144,4 миллиарда рублей). В региональном разрезе наибольший объем выданных автокредитов (среди 30 лидеров в этом сегменте розничного кредитования) в сентябре был выдан в Москве (15,6 миллиарда рублей), Московской области (13,4 миллиарда рублей), Республике Татарстан (10,2 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге (10,2 миллиарда рублей) и Краснодарском крае (8,9 миллиарда рублей). Наиболее серьезная динамика сокращения объемов выдачи автокредитов в сентябре по сравнению с августом была зафиксирована в Тульской (-19,1%), Ростовской (-18,2%), Омской (-16,2%), Новосибирской (-15,9%) и Кемеровской (-14,2%) областях. Единственным регионом из топ-30, в котором объемы выдачи автокредитов за месяц, напротив, увеличились, оказалась Нижегородская область (+3,5%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за месяц сократился на 6,9% и 4,2% соответственно. "Темпы выдачи автокредитов сохраняются на достаточно высоком уровне. В то же время после введения в середине года макропруденциальных ограничений в автокредитовании стали проявляться признаки постепенного снижения темпов роста в данном сегменте розничного кредитования, связанные, прежде всего, с тем, что его стали покидать наиболее закредитованные заемщики", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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авто, кредит
Экономика, Авто, кредит
07:19 24.10.2024
 
Объем выданных в России автокредитов в сентябре сократился

НБКИ: объем выданных в России автокредитов в сентябре сократился к августу на 9,7%

© fotolia.com / KurhanАвтокредит
Автокредит - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© fotolia.com / Kurhan
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Объем выданных в России автокредитов в сентябре сократился к августу на 9,7% - до 203,9 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, объем выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в сентябре 2024 года составил 203,9 миллиарда рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 9,7% (в августе 2024 года - 225,7 миллиарда рублей)", - сообщается в пресс-релизе.
Отмечается, что в сентябре количество выданных автокредитов также сократилось - на 3% к августу, до 149,4 тысячи единиц. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных автокредитов в сентябре 2024 года вырос на 41,2% (в сентябре 2023 года - 144,4 миллиарда рублей).
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
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В региональном разрезе наибольший объем выданных автокредитов (среди 30 лидеров в этом сегменте розничного кредитования) в сентябре был выдан в Москве (15,6 миллиарда рублей), Московской области (13,4 миллиарда рублей), Республике Татарстан (10,2 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге (10,2 миллиарда рублей) и Краснодарском крае (8,9 миллиарда рублей).
Наиболее серьезная динамика сокращения объемов выдачи автокредитов в сентябре по сравнению с августом была зафиксирована в Тульской (-19,1%), Ростовской (-18,2%), Омской (-16,2%), Новосибирской (-15,9%) и Кемеровской (-14,2%) областях. Единственным регионом из топ-30, в котором объемы выдачи автокредитов за месяц, напротив, увеличились, оказалась Нижегородская область (+3,5%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за месяц сократился на 6,9% и 4,2% соответственно.
"Темпы выдачи автокредитов сохраняются на достаточно высоком уровне. В то же время после введения в середине года макропруденциальных ограничений в автокредитовании стали проявляться признаки постепенного снижения темпов роста в данном сегменте розничного кредитования, связанные, прежде всего, с тем, что его стали покидать наиболее закредитованные заемщики", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
 
ЭкономикаАвтокредит
 
 
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