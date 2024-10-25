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"Один раз и все": пленный рассказал о западном оружии в ВСУ

"Один раз и все": пленный рассказал о западном оружии в ВСУ - 25.10.2024, ПРАЙМ

"Один раз и все": пленный рассказал о западном оружии в ВСУ

В ходе подготовки украинским солдатам показывали, как применять поставленный США гранатомет SMAW, однако не разрешали стрелять, поделился украинский... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T05:44+0300

2024-10-25T05:44+0300

2024-10-25T05:44+0300

спецоперация на украине

всу

сша

оружие

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ЛУГАНСК, 25 окт - ПРАЙМ. В ходе подготовки украинским солдатам показывали, как применять поставленный США гранатомет SMAW, однако не разрешали стрелять, поделился украинский военнопленный Владимир Грачев. "В Житомирской области, в лесу, только без ракет, просто как его (гранатомет SMAW - прим. ред.) взводить, один раз и все...", - объяснил он новостному агентству РИА Новости.Грачев также добавил, что американский гранатомет является единственным поставленным Западом оружием, которое он наблюдал за год в составе украинской армии. Ранее он признавался, что был оставлен своими сослуживцами в блиндаже после серьезного ранения в ногу.

https://1prime.ru/20241024/svo-852407835.html

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всу, сша, оружие