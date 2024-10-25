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"Один раз и все": пленный рассказал о западном оружии в ВСУ - 25.10.2024, ПРАЙМ
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"Один раз и все": пленный рассказал о западном оружии в ВСУ
"Один раз и все": пленный рассказал о западном оружии в ВСУ - 25.10.2024, ПРАЙМ
"Один раз и все": пленный рассказал о западном оружии в ВСУ
В ходе подготовки украинским солдатам показывали, как применять поставленный США гранатомет SMAW, однако не разрешали стрелять, поделился украинский... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T05:44+0300
2024-10-25T05:44+0300
спецоперация на украине
всу
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оружие
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ЛУГАНСК, 25 окт - ПРАЙМ. В ходе подготовки украинским солдатам показывали, как применять поставленный США гранатомет SMAW, однако не разрешали стрелять, поделился украинский военнопленный Владимир Грачев. "В Житомирской области, в лесу, только без ракет, просто как его (гранатомет SMAW - прим. ред.) взводить, один раз и все...", - объяснил он новостному агентству РИА Новости.Грачев также добавил, что американский гранатомет является единственным поставленным Западом оружием, которое он наблюдал за год в составе украинской армии. Ранее он признавался, что был оставлен своими сослуживцами в блиндаже после серьезного ранения в ногу.
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всу, сша, оружие
Спецоперация на Украине, ВСУ, США, оружие
05:44 25.10.2024
 
"Один раз и все": пленный рассказал о западном оружии в ВСУ

Грачев: украинских военных учили пользоваться гранатометом, но не давали стрелять

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ЛУГАНСК, 25 окт - ПРАЙМ. В ходе подготовки украинским солдатам показывали, как применять поставленный США гранатомет SMAW, однако не разрешали стрелять, поделился украинский военнопленный Владимир Грачев.
"В Житомирской области, в лесу, только без ракет, просто как его (гранатомет SMAW - прим. ред.) взводить, один раз и все...", - объяснил он новостному агентству РИА Новости.
Грачев также добавил, что американский гранатомет является единственным поставленным Западом оружием, которое он наблюдал за год в составе украинской армии. Ранее он признавался, что был оставлен своими сослуживцами в блиндаже после серьезного ранения в ногу.
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Спецоперация на УкраинеВСУСШАоружие
 
 
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