https://1prime.ru/20241025/obuchenie-852409509.html
"Один раз и все": пленный рассказал о западном оружии в ВСУ
"Один раз и все": пленный рассказал о западном оружии в ВСУ - 25.10.2024, ПРАЙМ
"Один раз и все": пленный рассказал о западном оружии в ВСУ
В ходе подготовки украинским солдатам показывали, как применять поставленный США гранатомет SMAW, однако не разрешали стрелять, поделился украинский... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T05:44+0300
2024-10-25T05:44+0300
2024-10-25T05:44+0300
спецоперация на украине
всу
сша
оружие
https://cdnn.1prime.ru/img/83218/77/832187760_0:80:3359:1969_1920x0_80_0_0_985abef9bde135f3a9b6c506f9784c9e.jpg
ЛУГАНСК, 25 окт - ПРАЙМ. В ходе подготовки украинским солдатам показывали, как применять поставленный США гранатомет SMAW, однако не разрешали стрелять, поделился украинский военнопленный Владимир Грачев. "В Житомирской области, в лесу, только без ракет, просто как его (гранатомет SMAW - прим. ред.) взводить, один раз и все...", - объяснил он новостному агентству РИА Новости.Грачев также добавил, что американский гранатомет является единственным поставленным Западом оружием, которое он наблюдал за год в составе украинской армии. Ранее он признавался, что был оставлен своими сослуживцами в блиндаже после серьезного ранения в ногу.
https://1prime.ru/20241024/svo-852407835.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83218/77/832187760_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_7fe61011898019d980d1448d00a5eba2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, сша, оружие
Спецоперация на Украине, ВСУ, США, оружие
"Один раз и все": пленный рассказал о западном оружии в ВСУ
Грачев: украинских военных учили пользоваться гранатометом, но не давали стрелять
ЛУГАНСК, 25 окт - ПРАЙМ. В ходе подготовки украинским солдатам показывали, как применять поставленный США гранатомет SMAW, однако не разрешали стрелять, поделился украинский военнопленный Владимир Грачев.
"В Житомирской области, в лесу, только без ракет, просто как его (гранатомет SMAW - прим. ред.) взводить, один раз и все...", - объяснил он новостному агентству РИА Новости.
Грачев также добавил, что американский гранатомет является единственным поставленным Западом оружием, которое он наблюдал за год в составе украинской армии. Ранее он признавался, что был оставлен своими сослуживцами в блиндаже после серьезного ранения в ногу.
Путин сообщил о начале ликвидации окруженной группировки ВСУ под Курском