https://1prime.ru/20241028/bezhentsy-852461870.html
"Молчать или уезжать": в Польше обвинили украинцев в неблагодарности
"Молчать или уезжать": в Польше обвинили украинцев в неблагодарности - 28.10.2024, ПРАЙМ
"Молчать или уезжать": в Польше обвинили украинцев в неблагодарности
Поляки выступают против интеграции украинских беженцев в общество и имеют предвзятое отношение к иностранцам, рассказала украинская журналистка Алена Бабакова в | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T08:20+0300
2024-10-28T08:20+0300
2024-10-28T08:20+0300
спецоперация на украине
украина
польша
украинские беженцы
https://cdnn.1prime.ru/img/83722/61/837226192_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_84eb1127d156b5ccea7aeb8737892632.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Поляки выступают против интеграции украинских беженцев в общество и имеют предвзятое отношение к иностранцам, рассказала украинская журналистка Алена Бабакова в интервью порталу New Voice."Поляки до сих пор считают, что все беженцы и трудовые мигранты — это временные гости, поэтому желание остаться, интегрироваться и иметь свои мысли, возражения и вопросы, нередко воспринимаются с подозрением", — следует из опубликованной изданием статьи.Она также отметила, что хоть многие женщины, имеющие детей, успели за прошедшие годы интегрироваться в общины, местные жители продолжают относиться к ним с недоверием и считают, что они "должны либо молчать, либо уезжать". При этом любые требования украинцев являются для поляков неблагодарностью.
https://1prime.ru/20241028/pozitsiya-852461110.html
украина
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83722/61/837226192_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_49a6e6df48b4fc558fcf001a68e24845.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, польша, украинские беженцы
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ПОЛЬША, украинские беженцы
"Молчать или уезжать": в Польше обвинили украинцев в неблагодарности
Украинская журналистка Бабакова: поляки запрещают интеграцию беженцев
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Поляки выступают против интеграции украинских беженцев в общество и имеют предвзятое отношение к иностранцам, рассказала украинская журналистка Алена Бабакова в интервью порталу New Voice.
"Поляки до сих пор считают, что все беженцы и трудовые мигранты — это временные гости, поэтому желание остаться, интегрироваться и иметь свои мысли, возражения и вопросы, нередко воспринимаются с подозрением", — следует из опубликованной изданием статьи.
Она также отметила, что хоть многие женщины, имеющие детей, успели за прошедшие годы интегрироваться в общины, местные жители продолжают относиться к ним с недоверием и считают, что они "должны либо молчать, либо уезжать". При этом любые требования украинцев являются для поляков неблагодарностью.
"Есть адекватные": сенатор рассказал о поддержке России среди украинцев