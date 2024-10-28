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"Молчать или уезжать": в Польше обвинили украинцев в неблагодарности

"Молчать или уезжать": в Польше обвинили украинцев в неблагодарности - 28.10.2024, ПРАЙМ

"Молчать или уезжать": в Польше обвинили украинцев в неблагодарности

Поляки выступают против интеграции украинских беженцев в общество и имеют предвзятое отношение к иностранцам, рассказала украинская журналистка Алена Бабакова в | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T08:20+0300

2024-10-28T08:20+0300

2024-10-28T08:20+0300

спецоперация на украине

украина

польша

украинские беженцы

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Поляки выступают против интеграции украинских беженцев в общество и имеют предвзятое отношение к иностранцам, рассказала украинская журналистка Алена Бабакова в интервью порталу New Voice."Поляки до сих пор считают, что все беженцы и трудовые мигранты — это временные гости, поэтому желание остаться, интегрироваться и иметь свои мысли, возражения и вопросы, нередко воспринимаются с подозрением", — следует из опубликованной изданием статьи.Она также отметила, что хоть многие женщины, имеющие детей, успели за прошедшие годы интегрироваться в общины, местные жители продолжают относиться к ним с недоверием и считают, что они "должны либо молчать, либо уезжать". При этом любые требования украинцев являются для поляков неблагодарностью.

https://1prime.ru/20241028/pozitsiya-852461110.html

украина

польша

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украина, польша, украинские беженцы