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"Молчать или уезжать": в Польше обвинили украинцев в неблагодарности - 28.10.2024, ПРАЙМ
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"Молчать или уезжать": в Польше обвинили украинцев в неблагодарности
"Молчать или уезжать": в Польше обвинили украинцев в неблагодарности - 28.10.2024, ПРАЙМ
"Молчать или уезжать": в Польше обвинили украинцев в неблагодарности
Поляки выступают против интеграции украинских беженцев в общество и имеют предвзятое отношение к иностранцам, рассказала украинская журналистка Алена Бабакова в | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T08:20+0300
2024-10-28T08:20+0300
спецоперация на украине
украина
польша
украинские беженцы
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Поляки выступают против интеграции украинских беженцев в общество и имеют предвзятое отношение к иностранцам, рассказала украинская журналистка Алена Бабакова в интервью порталу New Voice."Поляки до сих пор считают, что все беженцы и трудовые мигранты — это временные гости, поэтому желание остаться, интегрироваться и иметь свои мысли, возражения и вопросы, нередко воспринимаются с подозрением", — следует из опубликованной изданием статьи.Она также отметила, что хоть многие женщины, имеющие детей, успели за прошедшие годы интегрироваться в общины, местные жители продолжают относиться к ним с недоверием и считают, что они "должны либо молчать, либо уезжать". При этом любые требования украинцев являются для поляков неблагодарностью.
https://1prime.ru/20241028/pozitsiya-852461110.html
украина
польша
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украина, польша, украинские беженцы
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ПОЛЬША, украинские беженцы
08:20 28.10.2024
 
"Молчать или уезжать": в Польше обвинили украинцев в неблагодарности

Украинская журналистка Бабакова: поляки запрещают интеграцию беженцев

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского Союза
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Поляки выступают против интеграции украинских беженцев в общество и имеют предвзятое отношение к иностранцам, рассказала украинская журналистка Алена Бабакова в интервью порталу New Voice.
"Поляки до сих пор считают, что все беженцы и трудовые мигранты — это временные гости, поэтому желание остаться, интегрироваться и иметь свои мысли, возражения и вопросы, нередко воспринимаются с подозрением", — следует из опубликованной изданием статьи.
Она также отметила, что хоть многие женщины, имеющие детей, успели за прошедшие годы интегрироваться в общины, местные жители продолжают относиться к ним с недоверием и считают, что они "должны либо молчать, либо уезжать". При этом любые требования украинцев являются для поляков неблагодарностью.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАПОЛЬШАукраинские беженцы
 
 
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