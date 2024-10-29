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Прорыв за прорывом. На Украине предрекли проблемы запорожскому фронту
Прорыв за прорывом. На Украине предрекли проблемы запорожскому фронту - 29.10.2024, ПРАЙМ
Прорыв за прорывом. На Украине предрекли проблемы запорожскому фронту
Россия взяла под контроль два города в Донецкой области: Селидово и Горняк — официального подтверждения нет, но многие источники подтверждают это, пишет... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T12:33+0300
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Россия взяла под контроль два города в Донецкой области: Селидово и Горняк — официального подтверждения нет, но многие источники подтверждают это, пишет "Страна.ua".Как отмечается, оба населенных пункта приближают российские войска к ключевой цели их операций в этом районе — к обходу с запада города Курахово, важнейшего центра обороны ВСУ, на котором держится фронт к юго-западу от Донецка.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГорняк прикрывал пространство к северу от Кураховского водохранилища, а взятие Селидово позволяет начать наступление на Константинополь и Андреевку.Еще одна группировка россиян прорвалась на семь километров в украинскую оборону. Российские войска продвигаются к охвату и блокированию группировки ВСУ вокруг Курахово.Эксперты отмечают, что взятие Селидово открывает путь к границе с Днепропетровской областью — и это продвижение к Запорожью и Днепру опаснее для Украины, чем на Донбассе.При этом отмечается, что масштабное наступление возможно при наличии крупных резервов у России, что не очевидно. Сейчас российские подразделения сосредотачиваются на прорыве к Константинополю и "прощупывании" обороны ВСУ. И если оборона окажется слабой, то возможны резервы для прорыва.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, всу, вс рф, запорожская область, днр
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ВС РФ, Запорожская область, ДНР
Прорыв за прорывом. На Украине предрекли проблемы запорожскому фронту
"Страна": российским войскам открывается путь в Запорожскую область
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ.
Россия взяла под контроль два города в Донецкой области: Селидово и Горняк — официального подтверждения нет, но многие источники подтверждают это, пишет "Страна.ua"
.
Как отмечается, оба населенных пункта приближают российские войска к ключевой цели их операций в этом районе — к обходу с запада города Курахово, важнейшего центра обороны ВСУ, на котором держится фронт к юго-западу от Донецка.
Горняк прикрывал пространство к северу от Кураховского водохранилища, а взятие Селидово позволяет начать наступление на Константинополь и Андреевку.
"Только на себя". В ВСУ сделали заявление о западной военной помощи Украине
Еще одна группировка россиян прорвалась на семь километров в украинскую оборону. Российские войска продвигаются к охвату и блокированию группировки ВСУ вокруг Курахово.
Эксперты отмечают, что взятие Селидово открывает путь к границе с Днепропетровской областью — и это продвижение к Запорожью и Днепру опаснее для Украины, чем на Донбассе.
При этом отмечается, что масштабное наступление возможно при наличии крупных резервов у России, что не очевидно. Сейчас российские подразделения сосредотачиваются на прорыве к Константинополю и "прощупывании" обороны ВСУ. И если оборона окажется слабой, то возможны резервы для прорыва.