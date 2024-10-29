Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Прорыв за прорывом. На Украине предрекли проблемы запорожскому фронту - 29.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241029/front-852487325.html
Прорыв за прорывом. На Украине предрекли проблемы запорожскому фронту
Прорыв за прорывом. На Украине предрекли проблемы запорожскому фронту - 29.10.2024, ПРАЙМ
Прорыв за прорывом. На Украине предрекли проблемы запорожскому фронту
Россия взяла под контроль два города в Донецкой области: Селидово и Горняк — официального подтверждения нет, но многие источники подтверждают это, пишет... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T12:33+0300
2024-10-29T12:33+0300
спецоперация на украине
украина
всу
вс рф
запорожская область
днр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_e537017e28814d84b1c43039f51e1e7d.jpg
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Россия взяла под контроль два города в Донецкой области: Селидово и Горняк — официального подтверждения нет, но многие источники подтверждают это, пишет "Страна.ua".Как отмечается, оба населенных пункта приближают российские войска к ключевой цели их операций в этом районе — к обходу с запада города Курахово, важнейшего центра обороны ВСУ, на котором держится фронт к юго-западу от Донецка.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГорняк прикрывал пространство к северу от Кураховского водохранилища, а взятие Селидово позволяет начать наступление на Константинополь и Андреевку.Еще одна группировка россиян прорвалась на семь километров в украинскую оборону. Российские войска продвигаются к охвату и блокированию группировки ВСУ вокруг Курахово.Эксперты отмечают, что взятие Селидово открывает путь к границе с Днепропетровской областью — и это продвижение к Запорожью и Днепру опаснее для Украины, чем на Донбассе.При этом отмечается, что масштабное наступление возможно при наличии крупных резервов у России, что не очевидно. Сейчас российские подразделения сосредотачиваются на прорыве к Константинополю и "прощупывании" обороны ВСУ. И если оборона окажется слабой, то возможны резервы для прорыва.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20241029/ukraina-852484867.html
украина
запорожская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_32fda5157c6c2a8dcb7858ea0f363544.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу, вс рф, запорожская область, днр
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ВС РФ, Запорожская область, ДНР
12:33 29.10.2024
 
Прорыв за прорывом. На Украине предрекли проблемы запорожскому фронту

"Страна": российским войскам открывается путь в Запорожскую область

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Россия взяла под контроль два города в Донецкой области: Селидово и Горняк — официального подтверждения нет, но многие источники подтверждают это, пишет "Страна.ua".
Как отмечается, оба населенных пункта приближают российские войска к ключевой цели их операций в этом районе — к обходу с запада города Курахово, важнейшего центра обороны ВСУ, на котором держится фронт к юго-западу от Донецка.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Горняк прикрывал пространство к северу от Кураховского водохранилища, а взятие Селидово позволяет начать наступление на Константинополь и Андреевку.
Выход снайперской группы Аида спецназа Ахмат на задание - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
"Только на себя". В ВСУ сделали заявление о западной военной помощи Украине
10:43
Еще одна группировка россиян прорвалась на семь километров в украинскую оборону. Российские войска продвигаются к охвату и блокированию группировки ВСУ вокруг Курахово.
Эксперты отмечают, что взятие Селидово открывает путь к границе с Днепропетровской областью — и это продвижение к Запорожью и Днепру опаснее для Украины, чем на Донбассе.
При этом отмечается, что масштабное наступление возможно при наличии крупных резервов у России, что не очевидно. Сейчас российские подразделения сосредотачиваются на прорыве к Константинополю и "прощупывании" обороны ВСУ. И если оборона окажется слабой, то возможны резервы для прорыва.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУВС РФЗапорожская областьДНР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала