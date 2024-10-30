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Россиян лишат последнего шанса на недорогой кредит с 1 ноября

Россиян лишат последнего шанса на недорогой кредит с 1 ноября - 30.10.2024, ПРАЙМ

Россиян лишат последнего шанса на недорогой кредит с 1 ноября

С 1 ноября вступят в силу новые макропруденциальные ограничения, связанные с выдачей нецелевых потребительских кредитов под залог авто. К чему приведут... | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T02:02+0300

2024-10-30T02:02+0300

2024-10-30T02:02+0300

авто

кредит

потребительский кредит

залог

эксклюзив

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. С 1 ноября вступят в силу новые макропруденциальные ограничения, связанные с выдачей нецелевых потребительских кредитов под залог авто. К чему приведут нововведения, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Андрей Сироткин.В действующем законодательстве существуют ограничения со стороны Банка России на выдачу кредитными организациями кредитов для физических лиц, у которых предельная долговая нагрузка (ПДН) превышает 50 процентов. Полного запрета на них нет, но надбавки к рисковым коэффициентам повышены.“Дело в том, что если заемщик выплачивает более половины своего ежемесячного дохода для погашения платежей по кредитам и займам, то вероятность того, что он потеряет кредитоспособность с учетом нынешнего уровня инфляции довольно высока", - пояснил эксперт.Центробанк старается следить за банками, которые, заранее понимая, что заемщик обращается за кредитом с высоким ПДН, все равно выдают ему деньги. Для минимизации кредитных рисков таких заемщиков не должно быть много.С другой стороны, на выдаче им дорогих кредитов банки могут неплохо зарабатывать. Одним из способов такого заработка и, вместе с тем, некоторого снижения кредитного риска были потребительские кредиты под залог автотранспортных средств. Количество таких кредитов за последние два квартала 2024 года значительно выросло."Причем, если смотреть структуру этих кредитов, мы видим, что это заемщики, у которых ПДН значительно превышает 50 процентов. Это означает, что человек порой приходит за новым кредитом, когда он большую часть своего ежемесячного дохода (порядка 60-80 процентов) уже отдает банку", - говорит Сироткин.В случае снижения кредитного рейтинга заемщика это приводит к увеличению рисков банка. Понимая это, Банк России хочет ограничить выдачу кредитов под залог авто. Он вводит дополнительные ограничения, которые позволяют эти риски регулировать.Таким образом, как подчеркивает финансист, банки не столько ограничивают классическое автокредитование, сколько потребительское кредитование под залог автотранспортных средств только для "перекредитованных" заемщиков. То есть, когда банки уже не дают просто необеспеченные кредиты, а дают еще и под залог авто.Предполагается, что количество выдач кредитов заемщикам с высокой долей ПДН, у которых тем не менее есть автомобиль, должно снизиться, указал Сироткин. Речь идет о том, чтобы банки не гонялись за прибылью и не выдавали под "любым соусом" кредиты заемщикам с высоким ПДН под залог авто, которое можно разбить, да и продать в случае необходимости не так легко."В целом на доступности приобретения автомобиля это никак не скажется, если ПДН потенциального заемщика не высок", - заключил экономист.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, кредит, потребительский кредит, залог, эксклюзив