Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Признать реальность". На Западе раскрыли последствия сдачи Селидова - 30.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241030/svo-852517123.html
"Признать реальность". На Западе раскрыли последствия сдачи Селидова
"Признать реальность". На Западе раскрыли последствия сдачи Селидова - 30.10.2024, ПРАЙМ
"Признать реальность". На Западе раскрыли последствия сдачи Селидова
С потерей Селидова и других территорий в ДНР Вооруженным силам Украины нет смысла продолжать воевать. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Deep Dive высказал | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T22:00+0300
2024-10-30T22:01+0300
спецоперация на украине
днр
всу
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/09/851452409_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_60c919ab4279ba9e0ab3f527a9c124ef.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. С потерей Селидова и других территорий в ДНР Вооруженным силам Украины нет смысла продолжать воевать. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Deep Dive высказал подполковник ВС Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис.Он отметил, что, учитывая "чрезвычайное количество потерь" Украины как в личном составе ВСУ, так и в плане территорий, "конец очевиден". "Пора признать реальность и просто довести дело до милосердного конца на лучших условиях, которые мы можем получить, - заявил Дэвис, - потому что нет никакого смысла продолжать дальше".При этом подполковник подчеркнул, что россияне занимают все новые населенные пункты, а Украина не способна переломить ситуацию, потому что не располагает необходимыми для этого ресурсами, личным составом, боеприпасами и вооружениями.Минобороны России сообщило о взятии Селидова 29 октября. В тот же день ВС РФ заняли еще три населенных пункта в Донецкой Народной Республике — Катериновку, Доброволье и Горняк.
https://1prime.ru/20241029/vsu-852484142.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/09/851452409_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_30177838ec4587f347c1d5a93b5227d0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
днр, всу, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ДНР, ВСУ, экспертное мнение
22:00 30.10.2024 (обновлено: 22:01 30.10.2024)
 
"Признать реальность". На Западе раскрыли последствия сдачи Селидова

Офицер ВС США Дэвис: после потери Селидова ВСУ уже нет смысла продолжать воевать

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВыход снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" на задание
Выход снайперской группы Аида спецназа Ахмат на задание - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. С потерей Селидова и других территорий в ДНР Вооруженным силам Украины нет смысла продолжать воевать. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Deep Dive высказал подполковник ВС Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис.
Он отметил, что, учитывая "чрезвычайное количество потерь" Украины как в личном составе ВСУ, так и в плане территорий, "конец очевиден".
"Пора признать реальность и просто довести дело до милосердного конца на лучших условиях, которые мы можем получить, - заявил Дэвис, - потому что нет никакого смысла продолжать дальше".
При этом подполковник подчеркнул, что россияне занимают все новые населенные пункты, а Украина не способна переломить ситуацию, потому что не располагает необходимыми для этого ресурсами, личным составом, боеприпасами и вооружениями.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
Генерал ВСУ заявил о срыве оборонного заказа из-за коррупции
Вчера, 10:10
Минобороны России сообщило о взятии Селидова 29 октября. В тот же день ВС РФ заняли еще три населенных пункта в Донецкой Народной Республике — Катериновку, Доброволье и Горняк.
 
Спецоперация на УкраинеДНРВСУэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала