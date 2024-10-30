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"Признать реальность". На Западе раскрыли последствия сдачи Селидова
"Признать реальность". На Западе раскрыли последствия сдачи Селидова - 30.10.2024, ПРАЙМ
"Признать реальность". На Западе раскрыли последствия сдачи Селидова
С потерей Селидова и других территорий в ДНР Вооруженным силам Украины нет смысла продолжать воевать. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Deep Dive высказал | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T22:00+0300
2024-10-30T22:00+0300
2024-10-30T22:01+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. С потерей Селидова и других территорий в ДНР Вооруженным силам Украины нет смысла продолжать воевать. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Deep Dive высказал подполковник ВС Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис.Он отметил, что, учитывая "чрезвычайное количество потерь" Украины как в личном составе ВСУ, так и в плане территорий, "конец очевиден". "Пора признать реальность и просто довести дело до милосердного конца на лучших условиях, которые мы можем получить, - заявил Дэвис, - потому что нет никакого смысла продолжать дальше".При этом подполковник подчеркнул, что россияне занимают все новые населенные пункты, а Украина не способна переломить ситуацию, потому что не располагает необходимыми для этого ресурсами, личным составом, боеприпасами и вооружениями.Минобороны России сообщило о взятии Селидова 29 октября. В тот же день ВС РФ заняли еще три населенных пункта в Донецкой Народной Республике — Катериновку, Доброволье и Горняк.
https://1prime.ru/20241029/vsu-852484142.html
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днр, всу, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ДНР, ВСУ, экспертное мнение
"Признать реальность". На Западе раскрыли последствия сдачи Селидова
Офицер ВС США Дэвис: после потери Селидова ВСУ уже нет смысла продолжать воевать
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ.
С потерей Селидова и других территорий в ДНР Вооруженным силам Украины нет смысла продолжать воевать. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Deep Dive
высказал подполковник ВС Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис.
Он отметил, что, учитывая "чрезвычайное количество потерь" Украины как в личном составе ВСУ, так и в плане территорий, "конец очевиден".
"Пора признать реальность и просто довести дело до милосердного конца на лучших условиях, которые мы можем получить, - заявил Дэвис, - потому что нет никакого смысла продолжать дальше".
При этом подполковник подчеркнул, что россияне занимают все новые населенные пункты, а Украина не способна переломить ситуацию, потому что не располагает необходимыми для этого ресурсами, личным составом, боеприпасами и вооружениями.
Генерал ВСУ заявил о срыве оборонного заказа из-за коррупции
Минобороны России сообщило о взятии Селидова 29 октября. В тот же день ВС РФ заняли еще три населенных пункта в Донецкой Народной Республике — Катериновку, Доброволье и Горняк.