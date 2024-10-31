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Критические потери. ВСУ неуклонно лишаются танков Leopard - 31.10.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Критические потери. ВСУ неуклонно лишаются танков Leopard
Критические потери. ВСУ неуклонно лишаются танков Leopard - 31.10.2024, ПРАЙМ
Критические потери. ВСУ неуклонно лишаются танков Leopard
Российские войска захватили танк Leopard 2A6 под Курском — у ВСУ осталось мало таких танков из-за высоких потерь, пишет американское издание Military Watch... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T12:26+0300
2024-10-31T12:26+0300
спецоперация на украине
танк leopard
всу
оружие
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Российские войска захватили танк Leopard 2A6 под Курском — у ВСУ осталось мало таких танков из-за высоких потерь, пишет американское издание Military Watch Magazine.Министерство обороны России сообщило о потерях ВСУ. Согласно данным российского военного ведомства, Украина лишилась более 27 150 военнослужащих, 177 танков, 97 БМП, 106 БТР и 1 014 ББМ. При этом потери в личном составе в Курской области оценивались в 20 650 человек.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвтор отмечает такие проблемы у ВСУ, как слабое прикрытие от российских воздушных атак, растянутость линий снабжения, что истощает силы.В неудачной атаке на Белгородскую область ВСУ понесли тяжелые потери. После этого российские войска сосредоточили атаки на Курском направлении.В массированном наступлении ВСУ"Леопарды" модели 2A6 первыми понесли потери. Российские войска захватили танки этой модели для демонстрации в качестве трофеев и изучения.Как отмечается в статье, в украинских войсках ощущается дефицит танков Leopard 2A6. Так, в начале января немецкие источники сообщили о малом количестве доступных "Леопардов" 2A6. Подавляющее большинство западных танков на Украине считались устаревшими. Гораздо более эффективная модификация 2A6 была зарезервирована лишь для элитных подразделений."Сложившийся дефицит танков “Леопардов” модели 2A6 делает каждую следующую потерю особенно болезненной для украинской кампании", — пишет издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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танк leopard, всу, оружие
Спецоперация на Украине, танк Leopard, ВСУ, оружие
12:26 31.10.2024
 
Критические потери. ВСУ неуклонно лишаются танков Leopard

MWM: у ВСУ осталось совсем мало танков Leopard из-за высокого уровня потерь

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка к выставке трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Подготовка к выставке трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Российские войска захватили танк Leopard 2A6 под Курском — у ВСУ осталось мало таких танков из-за высоких потерь, пишет американское издание Military Watch Magazine.
Министерство обороны России сообщило о потерях ВСУ. Согласно данным российского военного ведомства, Украина лишилась более 27 150 военнослужащих, 177 танков, 97 БМП, 106 БТР и 1 014 ББМ. При этом потери в личном составе в Курской области оценивались в 20 650 человек.
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Автор отмечает такие проблемы у ВСУ, как слабое прикрытие от российских воздушных атак, растянутость линий снабжения, что истощает силы.
В ВСУ из-за потерь и коррупции есть роты с мертвыми душами, рассказал пленный - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
В ВСУ из-за потерь и есть роты с мертвыми душами, сообщил пленный
12:04
В неудачной атаке на Белгородскую область ВСУ понесли тяжелые потери. После этого российские войска сосредоточили атаки на Курском направлении.
В массированном наступлении ВСУ"Леопарды" модели 2A6 первыми понесли потери. Российские войска захватили танки этой модели для демонстрации в качестве трофеев и изучения.
Как отмечается в статье, в украинских войсках ощущается дефицит танков Leopard 2A6. Так, в начале января немецкие источники сообщили о малом количестве доступных "Леопардов" 2A6. Подавляющее большинство западных танков на Украине считались устаревшими. Гораздо более эффективная модификация 2A6 была зарезервирована лишь для элитных подразделений.
"Сложившийся дефицит танков “Леопардов” модели 2A6 делает каждую следующую потерю особенно болезненной для украинской кампании", — пишет издание.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на Украинетанк LeopardВСУоружие
 
 
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