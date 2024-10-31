https://1prime.ru/20241031/tanki-852525091.html

Критические потери. ВСУ неуклонно лишаются танков Leopard

Критические потери. ВСУ неуклонно лишаются танков Leopard - 31.10.2024, ПРАЙМ

Критические потери. ВСУ неуклонно лишаются танков Leopard

Российские войска захватили танк Leopard 2A6 под Курском — у ВСУ осталось мало таких танков из-за высоких потерь, пишет американское издание Military Watch... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T12:26+0300

2024-10-31T12:26+0300

2024-10-31T12:26+0300

спецоперация на украине

танк leopard

всу

оружие

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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Российские войска захватили танк Leopard 2A6 под Курском — у ВСУ осталось мало таких танков из-за высоких потерь, пишет американское издание Military Watch Magazine.Министерство обороны России сообщило о потерях ВСУ. Согласно данным российского военного ведомства, Украина лишилась более 27 150 военнослужащих, 177 танков, 97 БМП, 106 БТР и 1 014 ББМ. При этом потери в личном составе в Курской области оценивались в 20 650 человек.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвтор отмечает такие проблемы у ВСУ, как слабое прикрытие от российских воздушных атак, растянутость линий снабжения, что истощает силы.В неудачной атаке на Белгородскую область ВСУ понесли тяжелые потери. После этого российские войска сосредоточили атаки на Курском направлении.В массированном наступлении ВСУ"Леопарды" модели 2A6 первыми понесли потери. Российские войска захватили танки этой модели для демонстрации в качестве трофеев и изучения.Как отмечается в статье, в украинских войсках ощущается дефицит танков Leopard 2A6. Так, в начале января немецкие источники сообщили о малом количестве доступных "Леопардов" 2A6. Подавляющее большинство западных танков на Украине считались устаревшими. Гораздо более эффективная модификация 2A6 была зарезервирована лишь для элитных подразделений."Сложившийся дефицит танков “Леопардов” модели 2A6 делает каждую следующую потерю особенно болезненной для украинской кампании", — пишет издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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танк leopard, всу, оружие