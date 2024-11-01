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Клещи сжимаются. Армия России подступает к двум важным городам

Клещи сжимаются. Армия России подступает к двум важным городам - 01.11.2024, ПРАЙМ

Клещи сжимаются. Армия России подступает к двум важным городам

Российская армия готовится к маневру на двух приоритетных участках фронта, пишет обозреватель польского издания Forsal Войцех Кубик. | 01.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Российская армия готовится к маневру на двух приоритетных участках фронта, пишет обозреватель польского издания Forsal Войцех Кубик.По его словам, применяемая тактика "клещей" ранее обеспечила победу в Угледаре. Еще один стратегически важный город Курахово уже находится в клещах, но пока широко открытых. Очередь за Покровском, который объявлен приоритетной целью.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечает Кубик, украинцы начали возводить укрепления в районах, атакуемых русскими. Из Покровска и Курахово объявлена эвакуация.Подчеркивается, что русские изменили тактику, перейдя от бронетанковых атак к пехотным штурмам. Пехотные штурмы оказались успешными, что подтверждают последние события. Первым занятым благодаря такой тактике городом стал Соледар, расположенный на пути к Покровску.Украинские военные не признают провал, но гражданские власти подают сигналы о том, что ситуация ухудшается. В Покровске строятся укрепления. Въезд в город частично заблокирован, власти эвакуируют мирных жителей.Курахово и Покровск станут ареной тяжелых боев в ближайшие недели или месяцы, прогнозирует руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, вс рф, всу, днр, донбасс