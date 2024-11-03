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Российские войска освободили Вишневое в ДНР - 03.11.2024, ПРАЙМ
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Российские войска освободили Вишневое в ДНР
Российские войска освободили Вишневое в ДНР - 03.11.2024, ПРАЙМ
Российские войска освободили Вишневое в ДНР
Подразделения российских войск освободили населенный пункт Вишневое в Донецкой народной республике, передает Министерство обороны России. | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T12:16+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Подразделения российских войск освободили населенный пункт Вишневое в Донецкой народной республике, передает Министерство обороны России. "Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Вишневое", - следует из заявления.
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днр, мо россии
Спецоперация на Украине, ДНР, МО России
12:16 03.11.2024 (обновлено: 12:17 03.11.2024)
 
Российские войска освободили Вишневое в ДНР

МО: российские войска освободили Вишневое в ДНР

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая подготовка операторов ПТРК "Фагот" противотанкового подразделения Центрального военного округа в ДНР.
Боевая подготовка операторов ПТРК Фагот противотанкового подразделения Центрального военного округа в ДНР. - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Подразделения российских войск освободили населенный пункт Вишневое в Донецкой народной республике, передает Министерство обороны России.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Вишневое", - следует из заявления.
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Спецоперация на УкраинеДНРМО России
 
 
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