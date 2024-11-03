https://1prime.ru/20241103/mo-852575569.html
Российские войска освободили Вишневое в ДНР
Российские войска освободили Вишневое в ДНР - 03.11.2024, ПРАЙМ
Российские войска освободили Вишневое в ДНР
Подразделения российских войск освободили населенный пункт Вишневое в Донецкой народной республике, передает Министерство обороны России. | 03.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-03T12:16+0300
2024-11-03T12:16+0300
2024-11-03T12:17+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Подразделения российских войск освободили населенный пункт Вишневое в Донецкой народной республике, передает Министерство обороны России. "Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Вишневое", - следует из заявления.
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днр, мо россии
Спецоперация на Украине, ДНР, МО России
Российские войска освободили Вишневое в ДНР
МО: российские войска освободили Вишневое в ДНР
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Подразделения российских войск освободили населенный пункт Вишневое в Донецкой народной республике, передает Министерство обороны России.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Вишневое", - следует из заявления.
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