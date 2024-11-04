https://1prime.ru/20241104/svetofor-852587131.html

Грозит поломкой: водителей предупредили об ошибке при подъезде к светофору

Грозит поломкой: водителей предупредили об ошибке при подъезде к светофору - 04.11.2024, ПРАЙМ

Грозит поломкой: водителей предупредили об ошибке при подъезде к светофору

Эксперты настоятельно не рекомендуют использовать нейтральную передачу на подъезде к светофору, сообщает издание 32cars.ru. | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T12:58+0300

2024-11-04T12:58+0300

2024-11-04T12:58+0300

авто

эксперт

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Эксперты настоятельно не рекомендуют использовать нейтральную передачу на подъезде к светофору, сообщает издание 32cars.ru.Использование нейтральной передачи при торможении может замедлить реакцию авто в экстренном случае. Таким образом, утверждают эксперты, можно потерять несколько ценных секунд.При этом торможение с выжатым сцеплением без переключения на нейтральную передачу грозит сокращением ресурса самого сцепления, а также поломкой двухмассового маховика.

https://1prime.ru/20241103/resurs-852578641.html

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