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Грозит поломкой: водителей предупредили об ошибке при подъезде к светофору
Грозит поломкой: водителей предупредили об ошибке при подъезде к светофору - 04.11.2024, ПРАЙМ
Грозит поломкой: водителей предупредили об ошибке при подъезде к светофору
Эксперты настоятельно не рекомендуют использовать нейтральную передачу на подъезде к светофору, сообщает издание 32cars.ru. | 04.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-04T12:58+0300
2024-11-04T12:58+0300
2024-11-04T12:58+0300
авто
эксперт
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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Эксперты настоятельно не рекомендуют использовать нейтральную передачу на подъезде к светофору, сообщает издание 32cars.ru.Использование нейтральной передачи при торможении может замедлить реакцию авто в экстренном случае. Таким образом, утверждают эксперты, можно потерять несколько ценных секунд.При этом торможение с выжатым сцеплением без переключения на нейтральную передачу грозит сокращением ресурса самого сцепления, а также поломкой двухмассового маховика.
https://1prime.ru/20241103/resurs-852578641.html
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авто, эксперт
Грозит поломкой: водителей предупредили об ошибке при подъезде к светофору
32cars.ru: резкое торможение на нейтральной передаче приведет к потере времени
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ.
Эксперты настоятельно не рекомендуют использовать нейтральную передачу на подъезде к светофору, сообщает издание 32cars.ru
.
Использование нейтральной передачи при торможении может замедлить реакцию авто в экстренном случае. Таким образом, утверждают эксперты, можно потерять несколько ценных секунд.
При этом торможение с выжатым сцеплением без переключения на нейтральную передачу грозит сокращением ресурса самого сцепления, а также поломкой двухмассового маховика.
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