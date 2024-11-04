https://1prime.ru/20241104/toyota-852592553.html

В России начали продавать доступный кроссовер дешевле Lada Vesta

В России начали продавать доступный кроссовер дешевле Lada Vesta - 04.11.2024, ПРАЙМ

В России начали продавать доступный кроссовер дешевле Lada Vesta

Российские дилеры привезли из Китая доступный кроссовер Toyota Corolla Cross. Стоимость модели стартует от 2,095 млн рублей, что делает ее конкурентоспособной... | 04.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-04T17:32+0300

2024-11-04T17:32+0300

2024-11-04T17:32+0300

россия

авто

кроссовер

покупка автомобиля

toyota

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Российские дилеры привезли из Китая доступный кроссовер Toyota Corolla Cross. Стоимость модели стартует от 2,095 млн рублей, что делает ее конкурентоспособной по стоимости даже в сравнению со спортивными версиями Lada Vesta. Об этом сообщил журнал "За рулем". По данным издания, на Toyota Corolla Cross установлен бензиновый двигатель объемом 2,0 литра мощностью 169 лошадиных сил. Он работает в паре с бесступенчатым вариатором.Отмечается, что в базовой комплектации модель оснащена всем необходимым для комфортных поездок. Она имеет тканевый салон, мультируль, цифровую приборную панель, мультимедийную систему с большим сенсорным экраном, климат-контроль, кнопку запуска двигателя и многое другое.

https://1prime.ru/20241103/resurs-852578641.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, кроссовер, покупка автомобиля, toyota