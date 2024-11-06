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СМИ пишет о планах США дать Украине помощь на $6 млрд до возвращения Трампа - 06.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241106/pomosch-852654189.html
СМИ пишет о планах США дать Украине помощь на $6 млрд до возвращения Трампа
СМИ пишет о планах США дать Украине помощь на $6 млрд до возвращения Трампа - 06.11.2024, ПРАЙМ
СМИ пишет о планах США дать Украине помощь на $6 млрд до возвращения Трампа
Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена ищет пути срочно направить Киеву последний пакет помощи на сумму более шести миллиардов долларов перед... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T23:56+0300
2024-11-06T23:56+0300
спецоперация на украине
сша
украина
джо байден
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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена ищет пути срочно направить Киеву последний пакет помощи на сумму более шести миллиардов долларов перед возвращением объявившего о своей победе на выборах Дональда Трампа в Белый дом, пишет Politico. "Администрация Байдена планирует поспешить с последними более чем шестью миллиардами долларов на помощь безопасности Украины до дня инаугурации, поскольку уходящая команда готовится к прекращению поставок оружия, когда избранный президент Дональд Трамп вступит в должность", - отмечает издание со ссылкой на двух чиновников из администрации Байдена. По данным Politico, из оставшейся суммы на помощь Киеву 2,1 миллиарда долларов выделены на новые оборонные заказы у американских подрядчиков, а еще 4,3 миллиарда долларов направлены на изъятие имеющихся вооружений со складов. В то же время издание отмечает, что на поставку вооружений обычно уходят месяцы, так что если команда Байдена заявит о новой помощи в ближайшее время, она может не дойти до Киева в полном объеме перед возвращением Трампа в Белый дом.
https://1prime.ru/20241106/ukraina-852651652.html
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сша, украина, джо байден
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Джо Байден
23:56 06.11.2024
 
СМИ пишет о планах США дать Украине помощь на $6 млрд до возвращения Трампа

Politico: США хотят срочно передать Украине пакет помощи в $6 млрд до возвращения Трампа

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена ищет пути срочно направить Киеву последний пакет помощи на сумму более шести миллиардов долларов перед возвращением объявившего о своей победе на выборах Дональда Трампа в Белый дом, пишет Politico.
"Администрация Байдена планирует поспешить с последними более чем шестью миллиардами долларов на помощь безопасности Украины до дня инаугурации, поскольку уходящая команда готовится к прекращению поставок оружия, когда избранный президент Дональд Трамп вступит в должность", - отмечает издание со ссылкой на двух чиновников из администрации Байдена.
По данным Politico, из оставшейся суммы на помощь Киеву 2,1 миллиарда долларов выделены на новые оборонные заказы у американских подрядчиков, а еще 4,3 миллиарда долларов направлены на изъятие имеющихся вооружений со складов. В то же время издание отмечает, что на поставку вооружений обычно уходят месяцы, так что если команда Байдена заявит о новой помощи в ближайшее время, она может не дойти до Киева в полном объеме перед возвращением Трампа в Белый дом.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
Новая стратегия. В США задумались, что дальше делать с Украиной
Вчера, 19:35
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАДжо Байден
 
 
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