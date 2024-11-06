Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новая стратегия. В США задумались, что дальше делать с Украиной - 06.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241106/ukraina-852651652.html
Новая стратегия. В США задумались, что дальше делать с Украиной
Новая стратегия. В США задумались, что дальше делать с Украиной - 06.11.2024, ПРАЙМ
Новая стратегия. В США задумались, что дальше делать с Украиной
Так называемый план победы Владимира Зеленского — это рецепт поражения, поэтому Западу нужна новая стратегия, которая основана на более скромном понимании... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T19:35+0300
2024-11-06T19:35+0300
спецоперация на украине
сша
украина
ес
владимир зеленский
выборы в сша
дональд трамп
джо байден
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Так называемый план победы Владимира Зеленского — это рецепт поражения, поэтому Западу нужна новая стратегия, которая основана на более скромном понимании "победы" и для которой Украине не понадобятся ни сто процентов территории, ни мир с Россией, ни членство в НАТО, пишет бывший сотрудник Госдепартамента США, почетный председатель Совета по международным отношениям Ричард Хаас для издания The Foreign Affairs.По словам автора, кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп и другие эксперты не дают четкого ответа на вопрос о победе Украины. Большинство экспертов поддерживают идею победы Киева, но не уточняют, что это означает.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПлан Зеленского включает уход российских войск и восстановление границ 1991 года, что, по мнению Хааса, нереально — Украина не может освободить утраченные территории без поддержки США и Европы. Интервенция же потребует огромных жертв и может привести к войне между НАТО и Россией.Поэтому, подчеркивает эксперт, Вашингтон должен придерживаться более скромного определения победы, при котором Украина остается суверенной. Реальность такова, что Киев не может вернуть территории военными средствами из-за разницы в силах. Западные партнеры помогают Украине, но не могут обеспечить её всем необходимым — США должны сосредоточиться на других важных задачах, таких как поддержка Израиля и Тайваня.Нереалистичное определение победы ослабляет давление на Россию и деморализует Украину, констатирует Хаас. Продолжение конфликта опустошает Украину, потери составляют более 300 тысяч человек. Украина не может начать восстановление из-за продолжающихся боевых действий.Поэтому, как подчеркнул эксперт, Запад должен предложить реалистичное определение победы, чтобы избежать дальнейших жертв. И стратегия, позволяющая избежать поражения Киева, существует — она предусматривает продолжение западной поддержки и противодействие России. Эта стратегия требует прямого разговора с украинским руководством и ограниченных стимулов для Москвы.Говоря об определении победы, Хаас отмечает, что она должна защищать интересы Запада и Украины, которая, по его мнению, должна остаться независимым, суверенным и экономически жизнеспособным государством, имеющим право на вступление в Евросоюз и обязательства в сфере безопасности.Хаас указывает, что прекращение военных действий не требует постоянного урегулирования. Украине нужно временное прекращение боевых действий, а США и европейские партнеры должны начать диалог с Украиной. При этом Запад должен обеспечить Украину оружием на долгосрочную перспективу.По словам эксперта, Украина сможет наносить удары по военным и экономическим объектам в России, а Москва должна понять, что не одержит верх на поле боя.В дипломатическом урегулировании Хаас выделяет два этапа. Первый из них — прекращение огня вдоль текущей линии боевого соприкосновения. Второй — решение дополнительных вопросов, включая передачу территорий и автономию для Крыма и востока Украины, которая должна получить гарантии безопасности, включая, как идеальный вариант, членство в НАТО.По словам Хааса, Россия может не соблюдать соглашение, но долгосрочные обязательства Запада увеличат военные издержки для России. Со своей стороны, Запад может отменить часть санкций против российской экономики, а НАТО может пообещать не размещать войска на территории Украины.Говоря о роли уходящего президента Джо Байдена, Хаас отметил, что он должен принять новую стратегию по Украине. По мнению эксперта, глава Белого дома должен настаивать на дипломатическом урегулировании, даже если победит Трамп. Со своей стороны, республиканец должен понять необходимость поддержки Украины для прекращения конфликта.Таким образом, новая стратегия должна обеспечить независимость и процветание Украины, а Байден должен защитить свои достижения и принять новую стратегию, подводит итог автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, ес, владимир зеленский, выборы в сша, дональд трамп, джо байден
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, ЕС, Владимир Зеленский, выборы в США, Дональд Трамп, Джо Байден
19:35 06.11.2024
 
Новая стратегия. В США задумались, что дальше делать с Украиной

FA: в погоне за нереалистичными планами Украина потеряет все

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Так называемый план победы Владимира Зеленского — это рецепт поражения, поэтому Западу нужна новая стратегия, которая основана на более скромном понимании "победы" и для которой Украине не понадобятся ни сто процентов территории, ни мир с Россией, ни членство в НАТО, пишет бывший сотрудник Госдепартамента США, почетный председатель Совета по международным отношениям Ричард Хаас для издания The Foreign Affairs.
По словам автора, кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп и другие эксперты не дают четкого ответа на вопрос о победе Украины. Большинство экспертов поддерживают идею победы Киева, но не уточняют, что это означает.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
План Зеленского включает уход российских войск и восстановление границ 1991 года, что, по мнению Хааса, нереально — Украина не может освободить утраченные территории без поддержки США и Европы. Интервенция же потребует огромных жертв и может привести к войне между НАТО и Россией.
Поэтому, подчеркивает эксперт, Вашингтон должен придерживаться более скромного определения победы, при котором Украина остается суверенной. Реальность такова, что Киев не может вернуть территории военными средствами из-за разницы в силах. Западные партнеры помогают Украине, но не могут обеспечить её всем необходимым — США должны сосредоточиться на других важных задачах, таких как поддержка Израиля и Тайваня.
Нереалистичное определение победы ослабляет давление на Россию и деморализует Украину, констатирует Хаас. Продолжение конфликта опустошает Украину, потери составляют более 300 тысяч человек. Украина не может начать восстановление из-за продолжающихся боевых действий.
Поэтому, как подчеркнул эксперт, Запад должен предложить реалистичное определение победы, чтобы избежать дальнейших жертв. И стратегия, позволяющая избежать поражения Киева, существует — она предусматривает продолжение западной поддержки и противодействие России. Эта стратегия требует прямого разговора с украинским руководством и ограниченных стимулов для Москвы.
Говоря об определении победы, Хаас отмечает, что она должна защищать интересы Запада и Украины, которая, по его мнению, должна остаться независимым, суверенным и экономически жизнеспособным государством, имеющим право на вступление в Евросоюз и обязательства в сфере безопасности.
Хаас указывает, что прекращение военных действий не требует постоянного урегулирования. Украине нужно временное прекращение боевых действий, а США и европейские партнеры должны начать диалог с Украиной. При этом Запад должен обеспечить Украину оружием на долгосрочную перспективу.
По словам эксперта, Украина сможет наносить удары по военным и экономическим объектам в России, а Москва должна понять, что не одержит верх на поле боя.
В дипломатическом урегулировании Хаас выделяет два этапа. Первый из них — прекращение огня вдоль текущей линии боевого соприкосновения. Второй — решение дополнительных вопросов, включая передачу территорий и автономию для Крыма и востока Украины, которая должна получить гарантии безопасности, включая, как идеальный вариант, членство в НАТО.
По словам Хааса, Россия может не соблюдать соглашение, но долгосрочные обязательства Запада увеличат военные издержки для России. Со своей стороны, Запад может отменить часть санкций против российской экономики, а НАТО может пообещать не размещать войска на территории Украины.
Говоря о роли уходящего президента Джо Байдена, Хаас отметил, что он должен принять новую стратегию по Украине. По мнению эксперта, глава Белого дома должен настаивать на дипломатическом урегулировании, даже если победит Трамп. Со своей стороны, республиканец должен понять необходимость поддержки Украины для прекращения конфликта.
Таким образом, новая стратегия должна обеспечить независимость и процветание Украины, а Байден должен защитить свои достижения и принять новую стратегию, подводит итог автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАЕСВладимир Зеленскийвыборы в СШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала