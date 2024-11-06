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Новая стратегия. В США задумались, что дальше делать с Украиной

Новая стратегия. В США задумались, что дальше делать с Украиной - 06.11.2024, ПРАЙМ

Новая стратегия. В США задумались, что дальше делать с Украиной

Так называемый план победы Владимира Зеленского — это рецепт поражения, поэтому Западу нужна новая стратегия, которая основана на более скромном понимании... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T19:35+0300

2024-11-06T19:35+0300

2024-11-06T19:35+0300

спецоперация на украине

сша

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владимир зеленский

выборы в сша

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Так называемый план победы Владимира Зеленского — это рецепт поражения, поэтому Западу нужна новая стратегия, которая основана на более скромном понимании "победы" и для которой Украине не понадобятся ни сто процентов территории, ни мир с Россией, ни членство в НАТО, пишет бывший сотрудник Госдепартамента США, почетный председатель Совета по международным отношениям Ричард Хаас для издания The Foreign Affairs.По словам автора, кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп и другие эксперты не дают четкого ответа на вопрос о победе Украины. Большинство экспертов поддерживают идею победы Киева, но не уточняют, что это означает.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПлан Зеленского включает уход российских войск и восстановление границ 1991 года, что, по мнению Хааса, нереально — Украина не может освободить утраченные территории без поддержки США и Европы. Интервенция же потребует огромных жертв и может привести к войне между НАТО и Россией.Поэтому, подчеркивает эксперт, Вашингтон должен придерживаться более скромного определения победы, при котором Украина остается суверенной. Реальность такова, что Киев не может вернуть территории военными средствами из-за разницы в силах. Западные партнеры помогают Украине, но не могут обеспечить её всем необходимым — США должны сосредоточиться на других важных задачах, таких как поддержка Израиля и Тайваня.Нереалистичное определение победы ослабляет давление на Россию и деморализует Украину, констатирует Хаас. Продолжение конфликта опустошает Украину, потери составляют более 300 тысяч человек. Украина не может начать восстановление из-за продолжающихся боевых действий.Поэтому, как подчеркнул эксперт, Запад должен предложить реалистичное определение победы, чтобы избежать дальнейших жертв. И стратегия, позволяющая избежать поражения Киева, существует — она предусматривает продолжение западной поддержки и противодействие России. Эта стратегия требует прямого разговора с украинским руководством и ограниченных стимулов для Москвы.Говоря об определении победы, Хаас отмечает, что она должна защищать интересы Запада и Украины, которая, по его мнению, должна остаться независимым, суверенным и экономически жизнеспособным государством, имеющим право на вступление в Евросоюз и обязательства в сфере безопасности.Хаас указывает, что прекращение военных действий не требует постоянного урегулирования. Украине нужно временное прекращение боевых действий, а США и европейские партнеры должны начать диалог с Украиной. При этом Запад должен обеспечить Украину оружием на долгосрочную перспективу.По словам эксперта, Украина сможет наносить удары по военным и экономическим объектам в России, а Москва должна понять, что не одержит верх на поле боя.В дипломатическом урегулировании Хаас выделяет два этапа. Первый из них — прекращение огня вдоль текущей линии боевого соприкосновения. Второй — решение дополнительных вопросов, включая передачу территорий и автономию для Крыма и востока Украины, которая должна получить гарантии безопасности, включая, как идеальный вариант, членство в НАТО.По словам Хааса, Россия может не соблюдать соглашение, но долгосрочные обязательства Запада увеличат военные издержки для России. Со своей стороны, Запад может отменить часть санкций против российской экономики, а НАТО может пообещать не размещать войска на территории Украины.Говоря о роли уходящего президента Джо Байдена, Хаас отметил, что он должен принять новую стратегию по Украине. По мнению эксперта, глава Белого дома должен настаивать на дипломатическом урегулировании, даже если победит Трамп. Со своей стороны, республиканец должен понять необходимость поддержки Украины для прекращения конфликта.Таким образом, новая стратегия должна обеспечить независимость и процветание Украины, а Байден должен защитить свои достижения и принять новую стратегию, подводит итог автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша, украина, ес, владимир зеленский, выборы в сша, дональд трамп, джо байден