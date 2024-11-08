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СМИ: Пентагон разрешил подрядчикам по ремонту оружия ехать на Украину
СМИ: Пентагон разрешил подрядчикам по ремонту оружия ехать на Украину - 08.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: Пентагон разрешил подрядчикам по ремонту оружия ехать на Украину
Минобороны США отменило запрет на присутствие на Украине американских подрядчиков, направляемых для ремонта присылаемого Вашингтоном Киеву вооружения, передает... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T21:34+0300
2024-11-08T21:34+0300
2024-11-08T23:06+0300
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Минобороны США отменило запрет на присутствие на Украине американских подрядчиков, направляемых для ремонта присылаемого Вашингтоном Киеву вооружения, передает Reuters со ссылкой на американский источник.Уточняется, что в ограниченном числе подрядчики будут работать далеко от линии боевого соприкосновения и не станут принимать участие в боях."Наличие небольшого числа подрядчиков на Украине, проводящих техническое обслуживание вдали от линии фронта, поможет гарантировать, что предоставленное США оборудование можно будет быстро ремонтировать в случае повреждения", - сообщил неназванный собеседник агентства. Подрядчики министерства обороны США, которым Пентагон разрешил присутствие на Украине, займутся ремонтом и обслуживанием систем ПВО Patriot и истребителей F-16, передает CNN со ссылкой на информированного чиновника.По словам военного чиновника, говорившего на условиях анонимности, указанные системы вооружения "нуждаются в специфичной технической экспертизе для обслуживании". Он добавил, что Пентагон уже проводит тендеры на поиск подрядчиков, которые помогут Украине в обслуживании техники..В июне CNN со ссылкой на чиновников сообщал, что Белый дом работает над снятием фактического запрета на размещение военных подрядчиков США на Украине. По информации чиновников, Белый дом еще не получил одобрения от президента Джо Байдена. Журнал Foreign Policy ранее сообщал, что у украинских компаний нет разрешения на ремонт стволов американских гаубиц M777 в соответствии с экспортным законодательством Соединенных Штатов. Эксперты не могут отправиться на передовую и помочь с ремонтом поставленной из США техники из-за наличия ограничений на перемещения американских дипломатов без разрешения Белого дома, распространяемого и на подрядчиков.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Пентагон, оружие
СМИ: Пентагон разрешил подрядчикам по ремонту оружия ехать на Украину
Reuters: Пентагон разрешил присутствие на Украине подрядчиков США для ремонта вооружения
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Минобороны США отменило запрет на присутствие на Украине американских подрядчиков, направляемых для ремонта присылаемого Вашингтоном Киеву вооружения, передает Reuters со ссылкой на американский источник.
Уточняется, что в ограниченном числе подрядчики будут работать далеко от линии боевого соприкосновения и не станут принимать участие в боях.
"Наличие небольшого числа подрядчиков на Украине, проводящих техническое обслуживание вдали от линии фронта, поможет гарантировать, что предоставленное США оборудование можно будет быстро ремонтировать в случае повреждения", - сообщил неназванный собеседник агентства.
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Подрядчики министерства обороны США, которым Пентагон разрешил присутствие на Украине, займутся ремонтом и обслуживанием систем ПВО Patriot и истребителей F-16, передает CNN со ссылкой на информированного чиновника.
По словам военного чиновника, говорившего на условиях анонимности, указанные системы вооружения "нуждаются в специфичной технической экспертизе для обслуживании". Он добавил, что Пентагон уже проводит тендеры на поиск подрядчиков, которые помогут Украине в обслуживании техники..
В июне CNN со ссылкой на чиновников сообщал, что Белый дом работает над снятием фактического запрета на размещение военных подрядчиков США на Украине. По информации чиновников, Белый дом еще не получил одобрения от президента Джо Байдена.
Журнал Foreign Policy ранее сообщал, что у украинских компаний нет разрешения на ремонт стволов американских гаубиц M777 в соответствии с экспортным законодательством Соединенных Штатов. Эксперты не могут отправиться на передовую и помочь с ремонтом поставленной из США техники из-за наличия ограничений на перемещения американских дипломатов без разрешения Белого дома, распространяемого и на подрядчиков.