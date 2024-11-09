https://1prime.ru/20241109/stavki-852665865.html

Горшочек, не вари. Банки начали снижать ставки по вкладам

Горшочек, не вари. Банки начали снижать ставки по вкладам - 09.11.2024, ПРАЙМ

Горшочек, не вари. Банки начали снижать ставки по вкладам

Традиционно на фоне роста банковских ставок по вкладам средняя максимальная ставка тоже увеличивается, но не в этот раз. Из недавних расчетов Банка России... | 09.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-09T04:04+0300

2024-11-09T04:04+0300

2024-11-09T04:04+0300

статья

ставки по вкладам

ставка банка россии

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МОСКВА, 9 ноя – ПРАЙМ, Олег Обухов. Традиционно на фоне роста банковских ставок по вкладам средняя максимальная ставка тоже увеличивается, но не в этот раз. Из недавних расчетов Банка России следует, что ее величина во второй декаде октября снизилась, но тенденцией это стало. Конец месяца показал, что индикатор вернулся к росту.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЕсли риск, то оправданныйВ зависимости от экономической обстановки, Банк России периодически пересматривает ключевую ставку, которая непосредственно влияет на процентные ставки по вкладам. Показатель может снижаться или повышаться, в частности, для борьбы с инфляцией. Собственно, это и наблюдалось с середины 2023 года, когда регулятор стал ужесточать денежно-кредитную политику.Повышение ключевой ставки неизбежно приводило к росту банковских ставок по вкладам. В результате народ охотнее стал нести деньги в банк, желая сберечь накопления, а то и подзаработать на размещении своих капиталов на привлекательных условиях. И чем выше поднималась ключевая ставка ЦБ РФ, тем выгоднее становились вклады и депозиты. За этими колебаниями регулятор также следит, так как слишком высокие банковские ставки несут в себе немалые финансовые риски – вплоть до банкротства.Средняя максимальная ставка по вкладам начала заметно расти, начиная с августа 2023 года, поднявшись с 8,146 до 19,78 процента годовых по итогам первой декады октября. На показатель, рассчитываемый Банком России, ориентируются все кредитные организации, поскольку они могут привлекать средства граждан не дороже, чем значение этой ставки плюс два процентных пункта. Но в расчет индикатора входят не все предложения по вкладам, говорит менеджер продукта "Вклады" в финансовом маркетплейсе "Сравни" Мария Татаринцева."При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. Но ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями. В то же время, банки повышают ставки при соблюдении вкладчиками дополнительных условий: только для новых клиентов банка, при покупке или оплате определенного пакета услуг, при использовании других продуктов банка", – отмечает эксперт.Сейчас банки вводят дополнительные условия, при которых готовы предоставить максимальные ставки, и банки пересматривают свою продуктовую линейку и тарифы с учетом этого, привлекая новых клиентов в свою экосистему продуктовСтранное явление или закономерность?При расчете средней максимальной ставки по вкладам Центральный банк ориентируется на Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Росбанк, "Московский кредитный банк", Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк. Во второй декаде октября средняя максимальная ставка по вкладам качнулась в сторону снижения. С одной стороны, показатель снизился впервые за семь месяцев – на 0,12 процентного пункта, до 19,66 процента годовых. С другой – банки продолжали завлекать клиентов, повышая ставками по вкладам.Странное явление, когда ставки растут, а индикатор пусть немного, но снижается. Подобное может происходить по ряду причин, рассказывает основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев."В сентябре и начале октября многие банки предложили временные вклады с высокими ставками для привлечения клиентов. Эти предложения могли быть краткосрочными акциями, которые с завершением своего срока могли быть заменены на более стандартные продукты с низкими ставками. Вполне вероятно, что снижение ставок в октябре могло быть связано с этим. Снижение активности в потребительском кредитовании также могло побудить банки скорректировать ставки, ведь им уже не так остро нужна ликвидность. В условиях меньшей потребности в дополнительных ресурсах банки могут позволить себе снизить ставки, чтобы избежать увеличения издержек", – уточняет экономист.Осторожность – залог успехаВ августе и сентябре ставки по вкладам поднимались в преддверии повышения ключевой ставки ЦБ. Однако после фактического повышения депозитные ставки могли быть немного снижены, так как банки начали выстраивать свою финансовую политику, опираясь на новые экономические реалии, и корректировать предложения с учетом текущей стоимости фондирования (привлеченных ресурсов, необходимых для обеспечения основной деятельности), продолжает Астафьев."На фоне предупреждений Банка России о том, что слишком высокие ставки по депозитам могут привести к нестабильности в банковской системе банки могли осторожно снижать ставки, чтобы избежать перегрева рынка и сохранить свою экономическую устойчивость. Кроме того, снижение ставок могло быть связано с повышенной конкуренцией, когда выгодные предложения на текущий момент не приносили желаемого дохода. Это также могло быть частью стратегии по улучшению финансовых результатов, поскольку ставки по вкладам уже слишком высоки для комфортного уровня маржи", – добавил финансист.Стоит также помнить о приверженности банков к тонкой настройке финансовой политики в ответ на изменяющиеся условия рынка ценных бумаг, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк."Ставки по вкладам коррелируют со ставками на денежном и долговом рынке. Бенчмарком (показателем оценки и анализа состояния системы активов, – ред.) долгового рынка выступает индикатор RGBI. Он во второй декаде октября показывал технический отскок, то есть, рост после продолжительного снижения. Индикатор отражает изменение стоимости облигаций, соответствующее снижению их доходности, что также транслировалось в снижение доходности по вкладам. Фундаментальной причиной "отскока" служили умеренные темпы роста недельной инфляции. Кроме того, в тот момент на рынке был консенсус, что Банк России повысит ставку лишь до 20 процентов. Непосредственно перед заседанием ЦБ 25 октября консенсус стал смещаться в сторону повышения ставки до 21%. Это сопровождалось падением RGBI, соответственно – повышением доходности облигаций и вкладов", – подчеркнул эксперт.Между выгодой и стабильностьюСейчас средняя максимальная ставка по вкладам вернулась к росту, о чем свидетельствует диаграмма ЦБ. Показатель находится на отметке 20,12 процента. Не исключено, полагают аналитики, что ситуация, подобная той, которая наблюдалась во второй декаде октября, может повториться еще до конца 2024 года. Тем более, что вероятность повышения ключевой ставки в декабре, как заявили в ЦБ очень высока. Банки будут и дальше стремиться к балансу между выгодным предложением для вкладчиков и поддержанием своей финансовой стабильности. К пересмотру предложений подтолкнуть их могут и предупреждения регулятора о том, что завышенные проценты по вкладам создают угрозу для всей финансовой системы страны.

https://1prime.ru/20241102/stavka-852567746.html

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

ставки по вкладам, ставка банка россии