Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Байден не помог. Зеленскому остается только надеяться на Трампа - 09.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241109/tramp-852706160.html
Байден не помог. Зеленскому остается только надеяться на Трампа
Байден не помог. Зеленскому остается только надеяться на Трампа - 09.11.2024, ПРАЙМ
Байден не помог. Зеленскому остается только надеяться на Трампа
Уходящий президент США Джо Байден не оправдал ожиданий Украины, но победа республиканца Дональда Трампа может предложить Киеву выход из того, что в лучшем... | 09.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-09T15:11+0300
2024-11-09T15:12+0300
спецоперация на украине
украина
джо байден
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_80667ffa9dc61e346627a14f959cebca.jpg
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Уходящий президент США Джо Байден не оправдал ожиданий Украины, но победа республиканца Дональда Трампа может предложить Киеву выход из того, что в лучшем случае выглядит как кровавый тупик, а в худшем — как поражение, пишет The Economist.Полумеры нынешней администрации выглядят как слабость и лицемерие. Но и возвращение Трампа в Белый дом кажется худшим кошмаром для Украины — ранее он отказывался осуждать начатую президентом России Владимиром Путиным спецоперацию и восхищался его манерами. Также Трамп пытался шантажировать Украину, отказывая в военной помощи. Тем не менее, Владимир Зеленский уже поздравил Трампа с победой.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДо этого Трамп обещал закончить конфликт за 24 часа. Как отмечается, для реализации этого возможны два плана: заморозка конфликта или усиление поддержки.Если избранный вице-президент Джей Ди Вэнс считает необходимой заморозку конфликта и нейтралитет Украины, то бывший коллега Трампа по администрации Майк Помпео настаивает на усилении военной и финансовой поддержки Киева, сохранение перспективы членства в НАТО.Издание отмечает, что полный отказ от Украины маловероятен из-за мнения республиканского электората. Трамп, например, может потребовать доступа к недрам и ресурсам, тогда как либеральные ценности его заботят меньше.Издание отмечает, что Украина понесла тяжелые территориальные потери, а Россия наступает на нескольких направлениях, ВСУ испытывают напряжение в тылу. Автор называет и российские проблемы, в частности, высокая инфляция.Автор предполагает, что Трамп может подготовить почву для сделки еще до инаугурации. Что касается возможного ответа Путина, то. как отмечается, из Москвы поступают противоречивые сигналы — то он якобы готов заморозить военные действия вдоль нынешней линии соприкосновения, то он настаивает на украинской капитуляции.В Киеве опасаются, что Россия с наступлением холодов может усилить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины с целью уничтожения энергосети.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20241109/ukraina-852704342.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_4fc567bacf82c6038b12895c6d316d03.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, джо байден, дональд трамп, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
15:11 09.11.2024 (обновлено: 15:12 09.11.2024)
 
Байден не помог. Зеленскому остается только надеяться на Трампа

The Economist: Украина в Байдене разочаровалась, осталась надежда на Трампа

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Уходящий президент США Джо Байден не оправдал ожиданий Украины, но победа республиканца Дональда Трампа может предложить Киеву выход из того, что в лучшем случае выглядит как кровавый тупик, а в худшем — как поражение, пишет The Economist.
Полумеры нынешней администрации выглядят как слабость и лицемерие. Но и возвращение Трампа в Белый дом кажется худшим кошмаром для Украины — ранее он отказывался осуждать начатую президентом России Владимиром Путиным спецоперацию и восхищался его манерами. Также Трамп пытался шантажировать Украину, отказывая в военной помощи. Тем не менее, Владимир Зеленский уже поздравил Трампа с победой.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
До этого Трамп обещал закончить конфликт за 24 часа. Как отмечается, для реализации этого возможны два плана: заморозка конфликта или усиление поддержки.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2024
СМИ раскрыли, как уже начал меняться курс Трампа по Украине
10:19
Если избранный вице-президент Джей Ди Вэнс считает необходимой заморозку конфликта и нейтралитет Украины, то бывший коллега Трампа по администрации Майк Помпео настаивает на усилении военной и финансовой поддержки Киева, сохранение перспективы членства в НАТО.
Издание отмечает, что полный отказ от Украины маловероятен из-за мнения республиканского электората. Трамп, например, может потребовать доступа к недрам и ресурсам, тогда как либеральные ценности его заботят меньше.
Издание отмечает, что Украина понесла тяжелые территориальные потери, а Россия наступает на нескольких направлениях, ВСУ испытывают напряжение в тылу. Автор называет и российские проблемы, в частности, высокая инфляция.
Автор предполагает, что Трамп может подготовить почву для сделки еще до инаугурации. Что касается возможного ответа Путина, то. как отмечается, из Москвы поступают противоречивые сигналы — то он якобы готов заморозить военные действия вдоль нынешней линии соприкосновения, то он настаивает на украинской капитуляции.
В Киеве опасаются, что Россия с наступлением холодов может усилить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины с целью уничтожения энергосети.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАДжо БайденДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала