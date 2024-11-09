https://1prime.ru/20241109/tramp-852706160.html

Байден не помог. Зеленскому остается только надеяться на Трампа

Байден не помог. Зеленскому остается только надеяться на Трампа - 09.11.2024, ПРАЙМ

Байден не помог. Зеленскому остается только надеяться на Трампа

Уходящий президент США Джо Байден не оправдал ожиданий Украины, но победа республиканца Дональда Трампа может предложить Киеву выход из того, что в лучшем... | 09.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-09T15:11+0300

2024-11-09T15:11+0300

2024-11-09T15:12+0300

спецоперация на украине

украина

джо байден

дональд трамп

владимир зеленский

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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Уходящий президент США Джо Байден не оправдал ожиданий Украины, но победа республиканца Дональда Трампа может предложить Киеву выход из того, что в лучшем случае выглядит как кровавый тупик, а в худшем — как поражение, пишет The Economist.Полумеры нынешней администрации выглядят как слабость и лицемерие. Но и возвращение Трампа в Белый дом кажется худшим кошмаром для Украины — ранее он отказывался осуждать начатую президентом России Владимиром Путиным спецоперацию и восхищался его манерами. Также Трамп пытался шантажировать Украину, отказывая в военной помощи. Тем не менее, Владимир Зеленский уже поздравил Трампа с победой.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДо этого Трамп обещал закончить конфликт за 24 часа. Как отмечается, для реализации этого возможны два плана: заморозка конфликта или усиление поддержки.Если избранный вице-президент Джей Ди Вэнс считает необходимой заморозку конфликта и нейтралитет Украины, то бывший коллега Трампа по администрации Майк Помпео настаивает на усилении военной и финансовой поддержки Киева, сохранение перспективы членства в НАТО.Издание отмечает, что полный отказ от Украины маловероятен из-за мнения республиканского электората. Трамп, например, может потребовать доступа к недрам и ресурсам, тогда как либеральные ценности его заботят меньше.Издание отмечает, что Украина понесла тяжелые территориальные потери, а Россия наступает на нескольких направлениях, ВСУ испытывают напряжение в тылу. Автор называет и российские проблемы, в частности, высокая инфляция.Автор предполагает, что Трамп может подготовить почву для сделки еще до инаугурации. Что касается возможного ответа Путина, то. как отмечается, из Москвы поступают противоречивые сигналы — то он якобы готов заморозить военные действия вдоль нынешней линии соприкосновения, то он настаивает на украинской капитуляции.В Киеве опасаются, что Россия с наступлением холодов может усилить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины с целью уничтожения энергосети.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, джо байден, дональд трамп, владимир зеленский