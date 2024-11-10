https://1prime.ru/20241110/svo-852719368.html

"Очень быстро". На Западе удивились решению украинских войск в зоне СВО

"Очень быстро". На Западе удивились решению украинских войск в зоне СВО - 10.11.2024, ПРАЙМ

"Очень быстро". На Западе удивились решению украинских войск в зоне СВО

ВСУ могут заниматься подготовкой отступления из Курахово на фоне продвижения Вооруженных сил РФ, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он... | 10.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-10T22:43+0300

2024-11-10T22:43+0300

2024-11-10T22:43+0300

спецоперация на украине

россия

днр

всу

украина

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/28/841262847_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_27435c33e20ea9d7ded1fbdaed87d62d.jpg

МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. ВСУ могут заниматься подготовкой отступления из Курахово на фоне продвижения Вооруженных сил РФ, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube.По его словам, есть сообщения, что ВСУ понимают, что Курахово потерян, и готовятся к отступлению. Меркурис считает такое решение украинских войск удивительным, так как этот город — основа украинской обороны на юге Донбасса.Эксперт также заявил, что российские войска активно продвигаются и в скором времени могут окружить город. При этом в Киеве осознают наличие реальной опасности, что это произойдет, добавил он."Русские прорвались и продвигаются очень быстро", — заключил эксперт.Курахово находится в западной части Донецкой народной республики. Он расположен в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Курахово имеет важное оперативное значение. Он является самым крупным населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, остающимся под контролем украинских войск дольше всего после освобождения Угледара.В Минобороны РФ ранее в воскресенье в сообщили, что российские войска взяли под контроль село Волченка в Донецкой народной республике. Данный населенный пункт находится в 11 километрах к северо-западу от Марьинки. Из него ВСУ вели обстрел Петровского района Донецка. Взятие Волченки позволит ВС РФ вести наступление на Курахово с северо-восточного направления.

https://1prime.ru/20241110/kursk-852717985.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, днр, всу, украина, минобороны рф