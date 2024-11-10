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"Очень быстро". На Западе удивились решению украинских войск в зоне СВО
"Очень быстро". На Западе удивились решению украинских войск в зоне СВО - 10.11.2024, ПРАЙМ
"Очень быстро". На Западе удивились решению украинских войск в зоне СВО
ВСУ могут заниматься подготовкой отступления из Курахово на фоне продвижения Вооруженных сил РФ, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T22:43+0300
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. ВСУ могут заниматься подготовкой отступления из Курахово на фоне продвижения Вооруженных сил РФ, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube.По его словам, есть сообщения, что ВСУ понимают, что Курахово потерян, и готовятся к отступлению. Меркурис считает такое решение украинских войск удивительным, так как этот город — основа украинской обороны на юге Донбасса.Эксперт также заявил, что российские войска активно продвигаются и в скором времени могут окружить город. При этом в Киеве осознают наличие реальной опасности, что это произойдет, добавил он."Русские прорвались и продвигаются очень быстро", — заключил эксперт.Курахово находится в западной части Донецкой народной республики. Он расположен в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Курахово имеет важное оперативное значение. Он является самым крупным населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, остающимся под контролем украинских войск дольше всего после освобождения Угледара.В Минобороны РФ ранее в воскресенье в сообщили, что российские войска взяли под контроль село Волченка в Донецкой народной республике. Данный населенный пункт находится в 11 километрах к северо-западу от Марьинки. Из него ВСУ вели обстрел Петровского района Донецка. Взятие Волченки позволит ВС РФ вести наступление на Курахово с северо-восточного направления.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ДНР, ВСУ, УКРАИНА, Минобороны РФ
"Очень быстро". На Западе удивились решению украинских войск в зоне СВО
Эксперт Меркурис: украинские войска готовят отступление из Курахово
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ.
ВСУ могут заниматься подготовкой отступления из Курахово на фоне продвижения Вооруженных сил РФ, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он заявил в своем блоге
на YouTube.
По его словам, есть сообщения, что ВСУ понимают, что Курахово потерян, и готовятся к отступлению. Меркурис считает такое решение украинских войск удивительным, так как этот город — основа украинской обороны на юге Донбасса.
Эксперт также заявил, что российские войска активно продвигаются и в скором времени могут окружить город. При этом в Киеве осознают наличие реальной опасности, что это произойдет, добавил он.
"Русские прорвались и продвигаются очень быстро", — заключил эксперт.
Курахово находится в западной части Донецкой народной республики. Он расположен в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Курахово имеет важное оперативное значение. Он является самым крупным населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, остающимся под контролем украинских войск дольше всего после освобождения Угледара.
В Минобороны РФ ранее в воскресенье в сообщили, что российские войска взяли под контроль село Волченка в Донецкой народной республике. Данный населенный пункт находится в 11 километрах к северо-западу от Марьинки. Из него ВСУ вели обстрел Петровского района Донецка. Взятие Волченки позволит ВС РФ вести наступление на Курахово с северо-восточного направления.
"Разбросаны по дорогам": стало известно, что ВСУ оставили в Курской области