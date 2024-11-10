Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Очень быстро". На Западе удивились решению украинских войск в зоне СВО - 10.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241110/svo-852719368.html
"Очень быстро". На Западе удивились решению украинских войск в зоне СВО
"Очень быстро". На Западе удивились решению украинских войск в зоне СВО - 10.11.2024, ПРАЙМ
"Очень быстро". На Западе удивились решению украинских войск в зоне СВО
ВСУ могут заниматься подготовкой отступления из Курахово на фоне продвижения Вооруженных сил РФ, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он... | 10.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-10T22:43+0300
2024-11-10T22:43+0300
спецоперация на украине
россия
днр
всу
украина
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/28/841262847_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_27435c33e20ea9d7ded1fbdaed87d62d.jpg
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. ВСУ могут заниматься подготовкой отступления из Курахово на фоне продвижения Вооруженных сил РФ, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube.По его словам, есть сообщения, что ВСУ понимают, что Курахово потерян, и готовятся к отступлению. Меркурис считает такое решение украинских войск удивительным, так как этот город — основа украинской обороны на юге Донбасса.Эксперт также заявил, что российские войска активно продвигаются и в скором времени могут окружить город. При этом в Киеве осознают наличие реальной опасности, что это произойдет, добавил он."Русские прорвались и продвигаются очень быстро", — заключил эксперт.Курахово находится в западной части Донецкой народной республики. Он расположен в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Курахово имеет важное оперативное значение. Он является самым крупным населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, остающимся под контролем украинских войск дольше всего после освобождения Угледара.В Минобороны РФ ранее в воскресенье в сообщили, что российские войска взяли под контроль село Волченка в Донецкой народной республике. Данный населенный пункт находится в 11 километрах к северо-западу от Марьинки. Из него ВСУ вели обстрел Петровского района Донецка. Взятие Волченки позволит ВС РФ вести наступление на Курахово с северо-восточного направления.
https://1prime.ru/20241110/kursk-852717985.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/28/841262847_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77df3d93120a8660baca12e43e09e249.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, днр, всу, украина, минобороны рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ДНР, ВСУ, УКРАИНА, Минобороны РФ
22:43 10.11.2024
 
"Очень быстро". На Западе удивились решению украинских войск в зоне СВО

Эксперт Меркурис: украинские войска готовят отступление из Курахово

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. ВСУ могут заниматься подготовкой отступления из Курахово на фоне продвижения Вооруженных сил РФ, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube.
По его словам, есть сообщения, что ВСУ понимают, что Курахово потерян, и готовятся к отступлению. Меркурис считает такое решение украинских войск удивительным, так как этот город — основа украинской обороны на юге Донбасса.
Эксперт также заявил, что российские войска активно продвигаются и в скором времени могут окружить город. При этом в Киеве осознают наличие реальной опасности, что это произойдет, добавил он.
"Русские прорвались и продвигаются очень быстро", — заключил эксперт.
Курахово находится в западной части Донецкой народной республики. Он расположен в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Курахово имеет важное оперативное значение. Он является самым крупным населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, остающимся под контролем украинских войск дольше всего после освобождения Угледара.
В Минобороны РФ ранее в воскресенье в сообщили, что российские войска взяли под контроль село Волченка в Донецкой народной республике. Данный населенный пункт находится в 11 километрах к северо-западу от Марьинки. Из него ВСУ вели обстрел Петровского района Донецка. Взятие Волченки позволит ВС РФ вести наступление на Курахово с северо-восточного направления.
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
"Разбросаны по дорогам": стало известно, что ВСУ оставили в Курской области
Вчера, 17:40
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯДНРВСУУКРАИНАМинобороны РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала