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ExxonMobil продаст Hilcorp буровые в Пермском бассейне, сообщили СМИ
ExxonMobil продаст Hilcorp буровые в Пермском бассейне, сообщили СМИ - 12.11.2024, ПРАЙМ
ExxonMobil продаст Hilcorp буровые в Пермском бассейне, сообщили СМИ
Американская нефтегазовая компания ExxonMobil заключила сделку по продаже своих буровых активов в Пермском бассейне энергетической компании Hilcorp за 1... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T18:57+0300
2024-11-12T18:57+0300
2024-11-12T18:57+0300
экономика
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания ExxonMobil заключила сделку по продаже своих буровых активов в Пермском бассейне энергетической компании Hilcorp за 1 миллиард долларов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. "ExxonMobil Corp договорилась о продаже активов по бурению нефтяных месторождений в Пермском бассейне… частной компании Hilcorp Energy примерно за 1 миллиард долларов", - пишет агентство. Как отмечает Рейтер, сделка является частью тенденции, когда американские нефтегазовые компании избавляются от старых активов после рекордной волны приобретений. Частные компании, как Hilcorp, стали одними из самых активных покупателей таких активов. В начале ноября компания завершила приобретение активов итальянской Eni на Аляске. ExxonMobil подтвердила факт продажи активов и добавила, что закрытие сделки ожидается в первом квартале 2025 года. В то же время компания не назвала покупателя и сумму сделки. "Продажа соответствует нашей стратегии по сосредоточению инвестиций на выгодных активах в нашем ведущем отраслевом портфеле", - цитирует агентство представителя ExxonMobil. ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас - одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. Основана в 1999 году путем слияния компаний Exxon и Mobil. Работает более чем в 60 странах, штат составляет 62 тысячи человек.
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exxonmobil, добыча нефти, нефть
Экономика, ExxonMobil, добыча нефти, Нефть
ExxonMobil продаст Hilcorp буровые в Пермском бассейне, сообщили СМИ
Reuters: ExxonMobil продаст Hilcorp буровые в Пермском бассейне за $1 млрд
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания ExxonMobil заключила сделку по продаже своих буровых активов в Пермском бассейне энергетической компании Hilcorp за 1 миллиард долларов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"ExxonMobil Corp договорилась о продаже активов по бурению нефтяных месторождений в Пермском бассейне… частной компании Hilcorp Energy примерно за 1 миллиард долларов", - пишет агентство.
Как отмечает Рейтер, сделка является частью тенденции, когда американские нефтегазовые компании избавляются от старых активов после рекордной волны приобретений. Частные компании, как Hilcorp, стали одними из самых активных покупателей таких активов. В начале ноября компания завершила приобретение активов итальянской Eni на Аляске.
ExxonMobil подтвердила факт продажи активов и добавила, что закрытие сделки ожидается в первом квартале 2025 года. В то же время компания не назвала покупателя и сумму сделки.
"Продажа соответствует нашей стратегии по сосредоточению инвестиций на выгодных активах в нашем ведущем отраслевом портфеле", - цитирует агентство представителя ExxonMobil.
ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас - одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. Основана в 1999 году путем слияния компаний Exxon и Mobil. Работает более чем в 60 странах, штат составляет 62 тысячи человек.
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