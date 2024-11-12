Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ExxonMobil продаст Hilcorp буровые в Пермском бассейне, сообщили СМИ - 12.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241112/exxonmobil-852775521.html
ExxonMobil продаст Hilcorp буровые в Пермском бассейне, сообщили СМИ
ExxonMobil продаст Hilcorp буровые в Пермском бассейне, сообщили СМИ - 12.11.2024, ПРАЙМ
ExxonMobil продаст Hilcorp буровые в Пермском бассейне, сообщили СМИ
Американская нефтегазовая компания ExxonMobil заключила сделку по продаже своих буровых активов в Пермском бассейне энергетической компании Hilcorp за 1... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T18:57+0300
2024-11-12T18:57+0300
экономика
exxonmobil
добыча нефти
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83769/28/837692808_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0d77c068e6afb090b3c540e8e8d6d999.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания ExxonMobil заключила сделку по продаже своих буровых активов в Пермском бассейне энергетической компании Hilcorp за 1 миллиард долларов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. "ExxonMobil Corp договорилась о продаже активов по бурению нефтяных месторождений в Пермском бассейне… частной компании Hilcorp Energy примерно за 1 миллиард долларов", - пишет агентство. Как отмечает Рейтер, сделка является частью тенденции, когда американские нефтегазовые компании избавляются от старых активов после рекордной волны приобретений. Частные компании, как Hilcorp, стали одними из самых активных покупателей таких активов. В начале ноября компания завершила приобретение активов итальянской Eni на Аляске. ExxonMobil подтвердила факт продажи активов и добавила, что закрытие сделки ожидается в первом квартале 2025 года. В то же время компания не назвала покупателя и сумму сделки. "Продажа соответствует нашей стратегии по сосредоточению инвестиций на выгодных активах в нашем ведущем отраслевом портфеле", - цитирует агентство представителя ExxonMobil. ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас - одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. Основана в 1999 году путем слияния компаний Exxon и Mobil. Работает более чем в 60 странах, штат составляет 62 тысячи человек.
https://1prime.ru/20241111/qatarenergy-852749090.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83769/28/837692808_300:0:1200:675_1920x0_80_0_0_3f2c29a0f6f0724437ff1b3edab02f19.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
exxonmobil, добыча нефти, нефть
Экономика, ExxonMobil, добыча нефти, Нефть
18:57 12.11.2024
 
ExxonMobil продаст Hilcorp буровые в Пермском бассейне, сообщили СМИ

Reuters: ExxonMobil продаст Hilcorp буровые в Пермском бассейне за $1 млрд

© Турецкое интернет-издание StarExxonMobil
ExxonMobil
© Турецкое интернет-издание Star
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания ExxonMobil заключила сделку по продаже своих буровых активов в Пермском бассейне энергетической компании Hilcorp за 1 миллиард долларов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"ExxonMobil Corp договорилась о продаже активов по бурению нефтяных месторождений в Пермском бассейне… частной компании Hilcorp Energy примерно за 1 миллиард долларов", - пишет агентство.
Как отмечает Рейтер, сделка является частью тенденции, когда американские нефтегазовые компании избавляются от старых активов после рекордной волны приобретений. Частные компании, как Hilcorp, стали одними из самых активных покупателей таких активов. В начале ноября компания завершила приобретение активов итальянской Eni на Аляске.
ExxonMobil подтвердила факт продажи активов и добавила, что закрытие сделки ожидается в первом квартале 2025 года. В то же время компания не назвала покупателя и сумму сделки.
"Продажа соответствует нашей стратегии по сосредоточению инвестиций на выгодных активах в нашем ведущем отраслевом портфеле", - цитирует агентство представителя ExxonMobil.
ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас - одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. Основана в 1999 году путем слияния компаний Exxon и Mobil. Работает более чем в 60 странах, штат составляет 62 тысячи человек.
Флаг Египта - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
QatarEnergy приобрела долю у Chevron на добычу газа на шельфе Египта
Вчера, 22:46
 
ЭкономикаExxonMobilдобыча нефтиНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала